Continúa reactivación económica en El Salvador pese a aumento de contagios

(CNN Español) — La fase II de la reactivación económica en El Salvador entrará en vigencia a partir del próximo martes 21 de julio a pesar del aumento de casos de covid-19 que experimenta el país en las últimas semanas, informaron las autoridades de salud.

En esta nueva fase regresa a la actividad el transporte público y los llamados call centers, y los restaurantes podrán servir comida en los locales, entre otros alivios que podrían incrementar el riesgo de contagios, según reconoce el gobierno.

Este sábado, en conferencia de prensa, el presidente Nayib Bukele volvió a criticar a los diputados de la Asamblea Legislativa, que se negaron a aprobar la solicitud de su gobierno de una nueva cuarentena nacional.

“Si no vamos a bajar los contagios porque no nos dan las herramientas, no tiene sentido seguir postergando la fase II”, apuntó el mandatario.

Sobre la circulación del transporte público, Bukele manifestó que no tiene lógica prohibirlo, si no existe restricciones a la movilidad de los ciudadanos.

“Entonces de qué sirve mantenerlo fuera del foco de contagio que es el transporte colectivo si se van a ir a otro foco de contagio que es la cama de un pick up”, apuntó.

La segunda de cinco fases de la reactivación económica en el país centroamericano estaba prevista para entrar en vigor el 7 de julio, pero fue prorrogada 15 días, debido al aumento de casos del virus.

La Asamblea Legislativa manifestó que no está de acuerdo con una nueva cuarentena nacional y pidió al gobierno presentar un informe sobre los casos de coronavirus, así como un plan para el combate de la pandemia. Sin embargo, los funcionarios del Ejecutivo no acudieron a las citas con el Congreso.

Los diputados han propuesto medidas diferenciadas en los municipios más afectados, pero el gobierno no apoya este tipo de iniciativas porque consideran que no tendrán un impacto significativo.

Algunas municipalidades impulsan medidas locales como el cierre de mercados, la prohibición de ingresar al centro de las ciudades y otras soluciones con el fin de evitar aglomeraciones.