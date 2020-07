No, la NASA no creó el signo del zodiaco número 13

Noticias CNN

(CNN) — Los científicos de la NASA no estudian astrología; ni son responsables de la creación de un 13. er signo zodiacal poco conocido.

Sin embargo, hacen un blog en Tumblr para dejar las cosas claras. Repetidamente.

En la página oficial de Tumblr de la NASA, la agencia espacial cerró los rumores de que había cambiado drásticamente el calendario astrológico para que los signos de estrellas fueran desechados. Los usuarios de las redes sociales han compartido ampliamente gráficos que afirman que la NASA fue responsable de agregar a Ophiuchus (Ofiuco), un nuevo zodíaco número 13, a la línea tradicional de 12 signos.

El engaño ha resurgido varias veces en la última década. La publicación del blog de la NASA se escribió originalmente en 2016 cuando los rumores sobre una sacudida del zodiaco hicieron su ronda en redes en ese momento, pero la agencia lo compartió esta semana para conectar el resto de internet.

👀 We see your comments about a zodiac story that re-emerges every few years. No, we did not change the zodiac.

When the Babylonians invented the constellations 3,000 years ago, they chose to leave out a 13th sign. So, we did the math: https://t.co/DQOs5VSjT7 pic.twitter.com/WlblguobGT

— NASA (@NASA) July 17, 2020

La NASA no “creó” este signo del zodiaco. Ofiuco es una de las 13 principales constelaciones del zodíaco, según los antiguos babilonios. Los babilonios lo dejaron fuera del zodiaco porque siguieron el calendario de 12 meses y asignaron las otras 12 constelaciones, o signos del zodiaco, a diferentes meses. Ofiuco no quedó en el corte, la NASA escribió en Tumblr.

Otro punto más obvio que la agencia tuvo que hacer en su publicación: la NASA no estudia astrología. Esa es una pseudociencia, lo que significa que sus principios no están enraizados en los hechos (no que eso haya impedido que miles de años de habitantes de la Tierra miren hacia las estrellas para dictar su futuro).

Pero el zodiaco occidental se basa en constelaciones muy reales, cuyas formas inspiraron a los antiguos griegos a desarrollar la mitología a su alrededor. Los primeros astrólogos asignaron significados a cada uno de los 12 símbolos del zodiaco que se creía que moldeaban el temperamento de las personas nacidas dentro de la duración de cada signo. Sin embargo, no hay una base científica para lo que significa cada zodiaco.

Los científicos de la NASA son astrónomos que estudian el espacio y los cuerpos astrales, incluidas las estrellas. La agencia no preside el calendario astrológico, pero ha observado cómo las posiciones de las constelaciones han cambiado desde que los babilonios dividieron el zodiaco hace 3.000 años.

Aquí está la explicación de la NASA:

“Las constelaciones son de diferentes tamaños y formas, por lo que el Sol pasa diferentes períodos de tiempo con cada una. La línea desde la Tierra a través del Sol apunta a Virgo durante 45 días, pero apunta a Escorpio por solo 7 días. Para hacer una combinación ordenada con su calendario de 12 meses, los babilonios ignoraron el hecho de que el Sol realmente se mueve a través de 13 constelaciones, no 12. Luego asignaron a cada una de esas 12 constelaciones la misma cantidad de tiempo”.

Así que no culpes a la NASA si de repente dudas de tu signo de estrella de toda la vida. Culpa a los babilonios por desechar a Ofiuco en primer lugar.