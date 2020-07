Familia de soldado desmembrado en Carolina del Norte pide justicia

Noticias CNN

(CNN Español) — María Martínez, madre de un soldado que fue asesinado ​se investiga como un homicidio en mayo en Carolina del Norte, dice que la última vez que habló con su hijo fue el pasado 10 de mayo. La mujer le dijo a Univision que la contactó para desearle “feliz Día de las Madres”. “‘Te amo mami’ y yo le dije ‘yo también’”, comentó sobre la charla.

Semanas después, el 29 de mayo, los restos parciales de Enrique Román Martínez, paracaidista del Ejército de Estados Unidos, de 21 años, fueron encontrados en Schackleford Banks Island, en el parque nacional Cape Lookout National Seashore, según el Ejército de EE.UU.

Román Martínez, oriundo de California, era parte del cuerpo de paracaidistas de la base de Fort Bragg, en Carolina del Norte.

Las autoridades califican el hecho como un homicidio e informaron que no revelarán más detalles por tratarse de una investigación en curso. Sin embargo, se ofrece una recompensa de US$ 25.000 dólares a quien proporcione información para dar con los responsables de la muerte del soldado.

Según contó a Univision su hermana, Griselda Martínez, el soldado y un grupo de amigos decidieron acampar en el parque nacional durante un fin de semana festivo. Martínez dice que los amigos de su hermano aseguran que en un momento se separó del grupo y no saben lo que le pasó. El Comando de Investigación Criminal del Ejército de EE.UU. informó que el paracaidista fue visto por última vez el pasado 22 de mayo. En la zona donde acampó el grupo se encontraron su billetera y teléfono celular, según el reporte de las autoridades.

La madre y hermana de Román Martínez viajaron desde California para colaborar con la búsqueda del joven, pero no tuvieron éxito. “Ellos me prometieron que iban a cuidar a mi hijo y no lo han hecho, ni lo hicieron. Yo se los entregué vivo y ahora me lo están entregando muerto”, sostuvo la madre del soldado.

CNN contactó a la oficina de prensa de la base de Fort Bragg para conocer los avances en las investigaciones y espera respuesta.

El Tte. Cnel. Scotty Autin, comandante de un batallón en la base dijo en un comunicado a la afiliada de CNN ABC11 que “todos sienten la tragedia de su pérdida”. En su cuenta de Twitter, Autin dijo estar en contacto con la familia de Román Martínez para organizar un homenaje al soldado.

La muerte de Román Martínez se produjo semanas después de que la soldado Vanessa Guillén, también hispana, fuera asesinada a golpes en la base de Fort Hood en Texas, según las autoridades locales.