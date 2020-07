Bolivia: el Movimiento al Socialismo podría perder su personería jurídica

Noticias CNN

(CNN Español) — El candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, cometió presuntamente un delito electoral al comentar, el pasado 14 de julio en un programa de televisión, una encuesta interna de intención de voto realizada por su partido que le favorece con miras a las próximas elecciones del 6 de septiembre.

La Ley Electoral promulgada el 30 de junio de 2010, en su parágrafo III del artículo 136, establece que “las empresas especializadas de opinión pública, instituciones académicas y/o otras entidades públicas o privadas, o cualquier persona, serán sancionadas, en el marco de las faltas y delitos electorales, cuando difundan resultados de encuestas preelectorales, encuestas en boca de urna, conteos rápidos y otros estudios de opinión, con fines electorales: a) Sin estar habilitadas por el Órgano Electoral Plurinacional; b) Fuera del plazo establecido en la presente Ley; c) Que no cumplan con los criterios técnicos y metodológicos definidos en Reglamento”.

Las sanciones por el incumplimiento de estas disposiciones también están establecidas en la Ley Electoral, que en el párrafo III del artículo 136 establece que “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”. También dice que serán sancionadas con una multa “equivalente al doble del monto resultante de la tarifa más alta inscrita por el medio de difusión en el Órgano Electoral Plurinacional por el tiempo o espacio dedicado a la difusión de tales estudios”.

El 12 de marzo de 2015, en una situación similar, el tribunal departamental electoral del Beni inhabilitó la candidatura del entonces candidato a gobernador por Unidad Demócrata, Ernesto Suarez, y a sus 226 candidatos en las elecciones departamentales y municipales del Beni. Esto resultó de la cancelación de su personería jurídica como consecuencia de la divulgación de una encuesta de intención de voto realizada por su partido y dada a conocer públicamente por su jefe de campaña, Carmelo Lenz. La decisión judicial fue respaldada días después por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia.

Con ese contexto como referencia, el candidato a la vicepresidencia por el frente Juntos pidió al Tribunal Electoral la anulación de la candidatura del Movimiento al Socialismo, tras la difusión de los datos por parte de Luis Arce Catacora.

Por su parte, este viernes, el Movimiento al Socialismo, a través de Marianela Paco, exministra de Comunicación del gobierno de Evo Morales, rechazó la intención de querer anular al Movimiento al Socialismo de la carrera electoral.

En una comunicación virtual aseguró que la candidatura de Luis Arce no puede ser cancelada: “El Movimiento al Socialismo no ha cometido ningún delito ni falta de carácter electoral, porque no hubo ninguna premeditación para hacer esta difusión de datos en una encuesta interna”.

Asimismo, dijo que no existe similitud con lo ocurrido en 2015 con los candidatos del partido Demócratas. Dijo que Arce, a diferencia de Carmelo Lenz en 2015, no dio detalles como la ficha técnica y el universo de muestreo, y que solo respondió a una consulta periodística: “lo que hace es respaldar a una pregunta, por tanto, no conculca ninguna regla, y la normativa hace referencia a la prohibición de difusión bajo características porque amerita que se tenga bien en claro”.

El Tribunal Supremo Electoral aún no se ha manifestado sobre el tema.