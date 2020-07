Paciente con covid-19 da positivo por segunda vez: ¿significa eso que se contagió de nuevo?

Noticias CNN

(CNN) — Shelby Hedgecock pensó que una prueba negativa de covid-19 significaría que se había recuperado de su infección inicial. Pero tres meses y otra prueba positiva más tarde todavía se siente mal, según le contó a CNN.

“Tengo problemas neurológicos, problemas cognitivos, problemas para unir palabras”, le dijo a Chris Cuomo de CNN el miércoles. “Está por todas partes y estoy increíblemente cansada”.

Mientras los expertos en salud trabajan para controlar el virus, historias como las de Hedgecock plantean preocupaciones sobre si las personas pueden reinfectarse y si es posible la inmunidad colectiva.

Hedgecock dio positivo por primera vez por coronavirus el 20 de abril. El 9 de mayo, dio negativo, contó.

Casi dos semanas después, se hizo una prueba de hisopo oral y nasal. La prueba oral resultó negativa, pero la nasal salió positiva.

Una semana después, otra prueba fue negativa, dijo.

Y aún siente algunos síntomas, añadió. Cualquier esfuerzo puede llevarla a la cama durante días y ahora está tomando medicamentos para los dolores de cabeza diarios, explicó.

No está claro si la segunda prueba positiva significa que Hedgecock se infectó nuevamente. Es posible que inicialmente haya recibido resultados falsos negativos o que el positivo haya sido engañoso, dijo el principal corresponsal médico de CNN, Sanjay Gupta.

“Todavía no estamos recibiendo casos documentados de reinfecciones … Eso no quiere decir que no vendrán”, dijo Gupta. “Si la gente perdiera su inmunidad, creo que ahora, seis meses después de esto, estaríamos viendo cantidades significativas de reinfección”.

Algunos tipos de pruebas de coronavirus tienen una tasa de falsos negativos del 15 al 20%, le dijo a Cuomo el miércoles.

“Si ese es el caso, entonces la gente ha estado caminando con una falsa sensación de seguridad durante mucho tiempo”, dijo Hedgecock. “Y eso es un problema”.

La prueba positiva después de una infección podría provenir de la prueba en busca de material genético del virus, dijo Gupta. El material genético identificado podría ser una señal de que el virus está presente, o podrían ser restos que el virus dejó atrás, dijo.

“Todos estamos aprendiendo”, dijo Gupta.

Estudios recientes han investigado la inmunidad después de la infección por coronavirus.

“Estos (estudios) son muy importantes para el futuro de esta epidemia”, dijo a Erin Burnett el lunes el Dr. William Haseltine, exprofesor de la Escuela de Medicina de Harvard y la Escuela de Salud Pública de Harvard en OutFront.

Haseltine dijo que un estudio reciente que encontró que las personas que han sido infectadas con el nuevo coronavirus podrían ver que su inmunidad disminuye en cuestión de meses es simplemente “lo que temíamos”.

Si los resultados resultan ser ciertos, dijo Haseltine, podrían tener implicaciones para las personas infectadas, para la idea de lograr la inmunidad colectiva contra el virus y para el desarrollo de una vacuna.

Andrea Kane de CNN contribuyó a este informe.