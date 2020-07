Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema de EE.UU., fue hospitalizada por posible infección

Noticias CNN

(CNN) — La jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg, de 87 años, fue llevada al hospital y tratada por una posible infección, según una portavoz de la corte.

“La jueza Ginsburg fue ingresada en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, esta mañana temprano para recibir tratamiento de una posible infección”, dijo el martes la portavoz Kathleen Arberg.

“Fue evaluada inicialmente en el Hospital Sibley Memorial en Washington, anoche después de experimentar fiebre y escalofríos. Se sometió a un procedimiento endoscópico en Johns Hopkins esta tarde para limpiar un stent de conducto biliar que se le colocó en agosto pasado. La jueza descansa cómodamente y permanecerá en el hospital durante unos días para recibir tratamiento antibiótico por vía intravenosa”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes a periodistas que espera que Ginsburg se sienta mejor y la elogió por “realmente darme algunas buenas decisiones”.

“Le deseo lo mejor. Espero que esté mejor. En realidad, no escuché eso. ¿Fue hospitalizada? No, eso es malo”, dijo en el jardín de rosas de la Casa Blanca. “No, le deseo lo mejor. De hecho, me está dando algunas buenas decisiones”.