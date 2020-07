Reaperturas precipitadas, uso de mascarilla no obligatorio y jóvenes despreocupados: las razones por las que Florida está en el epicentro de la pandemia por coronavirus en EE.UU.

Noticias CNN

(CNN Español) — Si Florida fuera un país, sería uno de los que más tienen contagios de coronavirus en el mundo. En Estados Unidos es el tercer estado con más casos después de Nueva York y California. En las últimas semanas las cifras de casos positivos de coronavirus han aumentado dramáticamente.

El condado de Miami-Dade es considerado el epicentro mundial de la pandemia, según Lilian Abbo, del sistema de Salud de Jackson, en Florida. Y aunque las autoridades del estado dicen que en general el aumento de casos se debe a que hay mayor cantidad de pruebas, analistas coinciden en que algunas de las razones para esto son las reaperturas tempranas y que no haya una orden obligatoria para usar mascarillas faciales, entre otras causas.

Aumentan los casos

En 4 meses, Florida superó en casos de coronavirus a países como Australia y Corea del Sur.

Australia, que tiene una población de 25 millones de personas, ha registrado 10.251 casos de covid-19; Corea del Sur, con 51 millones de habitantes, tiene 13.512 casos registrados. Florida, con 21 millones de habitantes, registró el 11 de julio 15.300 casos, según JHU.

Además, a Estados Unidos le tomó 59 días superar los 15.000 casos combinados, del 21 de enero al 20 de marzo. De igual forma, a todo el país le tomó más de dos meses desde el inicio del brote para llegar a los 15.000 casos nuevos en un solo día.

Y aunque hace seis meses el mundo pensó que este nuevo coronavirus estaba contenido en China, específicamente en el área de Wuhan, ahora todo China tiene menos de 1/3 del total de casos de covid-19 que tiene Florida, según datos de Johns Hopkins. Hasta este lunes, China había registrado 85.117 casos en total desde que comenzó la pandemia, en comparación con los 291.629 de la Florida.

Aperturas tempranas, responsables por el pico, según Fauci

A mediados de abril, cuando la curva de contagios en Estados Unidos apenas estaba creciendo, el presidente Donald Trump anunció un ambicioso plan de reapertura de tres fases para reactivar económicamente al país devastado por la pandemia. Para ese entonces solo se contaban 654.301 casos en el país, según JHU.

El gobernador Ron DeSantis, un republicano aliado de Trump, se acogió a la reapertura del estado y el 18 de mayo Florida entró en la primera fase con restaurantes, museos y comercio minorista operando al 50% de capacidad.

Para ese entonces el estado no vio un fuerte aumento en los casos de coronavirus en las próximas dos semanas, pero después las cifras empezaron a aumentar; a pesar de ello, DeSantis dio paso a la segunda fase el 5 de junio. En cuestión de un mes, entre el 5 de junio y el 5 de julio, los casos en Florida se triplicaron, pasando de 61.500 a unos 200.000. El 14 de julio, el estado reportaba casi 283.000 casos.

El doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que algunos estados, como Florida, reabrieron “muy pronto” y eso permitió que la pandemia se acelerara.

“Hay momentos en que, a pesar de las pautas y las recomendaciones de reabrir con cuidado y prudencia, algunos estados se saltan esos y abrieron demasiado rápido”, dijo Fauci.

Fauci dijo en Podcast-19, el podcast semanal de FiveThirtyEight sobre covid-19, que pensó en algunos aspectos que los planes de reapertura de Florida, así como Arizona, han contribuido al aumento en los casos en esos estados.

“Ciertamente, Florida, lo sé, ya sabes, creo que se saltó un par de puntos de control”, dijo Fauci.

En el Estado del Sol, la fase tres de reapertura está en pausa, pero DeSantis no cree que volver a la cuarentena sea una opción y defendió la medida de reabrir Florida diciendo que el estado tenía una “prevalencia muy baja” de covid-19 en mayo y principios de junio, “particularmente en los 64 condados fuera del sur de Florida”.

“Pusimos al sur de Florida en un camino diferente”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa en Orlando.

DeSantis dijo que los casos también están aumentando en otras partes del país, no solo en Florida: “Esto es algo con lo que estamos lidiando”, dijo DeSantis.

Un nuevo análisis de datos de teléfonos celulares en 10 puntos lugares clave de coronavirus sugiere que más personas viajaron durante las vacaciones del 4 de julio que durante el fin de semana del Memorial Day. Los expertos han dicho que la movilidad es uno de los impulsores de la transmisión del virus.

El análisis proviene de datos de Cuebiq, una de las empresas privadas utilizadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para rastrear el movimiento general en Estados Unidos.

Los viajes se producen a pesar de la orientación de los funcionarios de salud que instaron a los estadounidenses a saltarse las celebraciones tradicionales, y agregaron que los residentes que pueden sentirse bien también podrían portar el virus.

Usar mascarillas no es obligatorio a nivel estatal

A principios de junio la OMS cambió su enfoque inicial sobre el uso de mascaras faciales y le pidió a los Estados que alentaran el uso de tapabocas en áreas de continua propagación de la enfermedad. Previamente, la OMS no recomendaban usar mascarillas si una persona no estaba enferma o si no estaba cuidando a un contagiado

Pero Florida es uno de los estados que no exige el uso obligatorio de máscaras a nivel estatal, aunque el Departamento de Salud lo recomienda.

La tasa de positividad de la prueba, que puede indicar qué tanto se está propagando el virus, alcanzó el 19,6% a partir del domingo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

DeSantis no ha implementado un mandato de máscara en todo el estado, y la semana pasada dijo que el estado se ha “estabilizado donde estamos”. Pero sugirió que Florida retrasará la fase 3 de reapertura y dijo que “queremos reducir esta tasa de positividad”.

A pesar de esto, algunos gobiernos locales como el condado de Miami-Dade han ordenado que sea obligatorio el uso de mascarillas en público para evitar el contagio.

Pero el alcalde de Miami, Francis Suárez, republicano, le dijo a CNN este lunes que no se abrirán grandes lugares donde se realizan mitines o eventos deportivos, y que Miami no iba en camino a la tercera fase de reapertura debido al aumento de los casos.

“Realmente no tiene nada que ver con una mayor cantidad de pruebas. Está relacionado con que más personas que se hacen la prueba dan positivo”, explicó Suárez.

Los jóvenes “ignoran las reglas”

Con el aumento de casos de coronavirus en el sur de Estados Unidos, los expertos han alertado sobre los aumentos de casos en jóvenes en estados como Florida, Carolina del Sur, Georgia, Texas, que fueron algunos de los primeros en reabrir.

El médico y profesor Erin Bromage le dijo a CNN que los jóvenes pueden ser propagadores del virus y se podría desatar “un infierno”, si no se siguen las medidas de seguridad adecuadas.

El alcalde de Miami-Dade Carlos Giménez le dijo a CNN en junio que el aumento de casos en los jóvenes se debe a que los jóvenes “ignoran las reglas”.

El gobernador DeSantis dijo el 20 de junio que los casos de coronavirus están “cambiando en una dirección radical” hacia las poblaciones de entre 20 y 30 años y que estos, en su mayoría, son asintomáticos y no requieren atención clínica.

A pesar de no tener síntomas, el peligro es que sean propagadores silenciosos de la enfermedad.

DeSantis dijo el mes pasado que hay evidencia de transmisión entre grupos de edad más jóvenes y que el aumento de las pruebas se produce cuando muchas personas han regresado a la fuerza laboral.

“Con una edad más joven de infecciones recientes en al menos algunos lugares como Florida, se espera una tasa de mortalidad más baja en esta ola … hasta que las personas entre 20 y 40 años que están infectados hoy continúen infectando a otros”, dijo Dr. Tom Frieden, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en Twitter.

Para el doctor Fauci, el aumento de los casos entre los jóvenes “no es sorprendente”, y la responsabilidad que tienen en sus manos es grande, pues pueden exponer a los adultos mayores.

“Primero se infectan, luego vuelven a casa y luego infectan a las personas mayores. Las personas mayores tienen complicaciones y luego van a los hospitales”, dijo Fauci. “La tasa de mortalidad siempre viene varias semanas detrás de la tasa de infección”.

El doctor Javier Pérez-Fernández, especialista en cuidados intensivos de la organización Baptist Health South Florida, llamó la atención sobre las infecciones en los jóvenes y la falta de cuidado.

“La juventud no te libra de estar enfermo y el contagio tampoco te libera”, le dijo Pérez-Fernandez a la doctora Marisa Azaret de CNN en Español.

Hospitales y personal médico en riesgo

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, dijo a CNN el domingo que los hospitales de la ciudad están llegando a su capacidad máxima.

Casi 1.900 pacientes de covid-19 en Miami Beach han sido hospitalizados, 400 en cuidados intensivos y 200 están con ventiladores, dijo Gelber.

“Vamos a tener que comenzar a mover las camas regulares a las camas de la UCI”, dijo Gelber. “Claramente estamos apretados en este punto”.

El alcalde dijo que está frustrado por la respuesta de los gobiernos federal y estatal para combatir la propagación del virus.

“Hay una desconexión total entre lo que está sucediendo y lo que se dice desde Washington e incluso Tallahassee, y lo que está sucediendo en algunas de estas comunidades aquí”, dijo Gelber.

El doctor Pérez Fernández, del Baptist Health South Florida, dijo que esperan que en las próximas semanas aumente el número de contagiados y así mismo se necesite más personal médico.

“Vamos a necesitar probablemente ayuda de personal, espacio y esto es muy importante porque también hay que darse cuenta que el personal sanitario se encuentra en un momento ya, porque llevamos tres meses lidiando con un número considerable de pacientes… Quizá no lo que estamos viendo ahora, pero están viendo”, dijo Pérez Fernández.

El experto dijo que es necesario que la gente se cuide más allá de lo que recomienden las autoridades de estatales y locales, y siga las recomendaciones de los expertos en salud.

“Queremos dar un mensaje que es importante de mantener el distanciamiento, de mantener los cubrebocas, de mantener en todo momento una idea clara de protegerse a uno mismo que va más allá de la protección que nos puedan dar las autoridades, e incluso los gobiernos”, puntualizó.

