Hospitalizan a enfermera de una UCI en Texas por covid-19 tras dar negativo en la prueba

(CNN) — Una enfermera de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Texas se encontró a sí misma en la posición de algunos de los pacientes a los que pasó tratando las últimas semanas: hospitalizada con covid-19 incluso después de dar negativo para el virus.

Heather Valentine, de 24 años, no está segura exactamente de quién pudo haberla contagiado y le dijo a CNN el martes que era reacia incluso a aceptar que tenía síntomas.

Valentine estaba exhausta hace una semana después de su tercer turno diario consecutivo en el hospital en Houston, dijo, pero no pensó mucho en eso hasta que le dolió el cuerpo, surgió una fiebre y una pequeña tos.

El miércoles, Valentine dijo que se hizo una prueba rápida de anticuerpos, que resultó negativa. Las pruebas de anticuerpos pueden ayudar a identificar infecciones pasadas recientes, no actuales, aunque incluso cuando hay anticuerpos presentes las pruebas pueden ser incorrectas hasta la mitad de las veces, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en mayo.

Al día siguiente se hizo una prueba viral que también resultó negativa. Problemas con las muestras, las pruebas o el momento de las pruebas pueden conducir a falsos negativos. No está claro si fue examinada nuevamente.

El sábado, su médico, Joseph Varon, llamó y le pidió a Valentine que se hiciera una tomografía computarizada, dijo. Entre los resultados de la tomografía computarizada que mostraron el efecto del virus en sus pulmones y otros resultados de laboratorio, Valentine explicó que Varon le dijo que estaba seguro de que ella tenía covid-19, a pesar de que su prueba de hisopo había resultado negativa.

“Podría haber requerido intubación si hubiera esperado un par de días más”, dijo Valentine, “lo cual es una locura escuchar como enfermera de la UCI”.

Texas reportó 10.351 casos nuevos el sábado, superando el récord anterior de 10.028 establecido el 7 de julio, según el Departamento de Servicios de Salud del Estado. Con un crecimiento en los casos nuevos, las tasas de hospitalización a lo largo de Estados Unidos aumentan de manera simultánea, lo que hace que algunos médicos de la sala de emergencias estén preocupados por el futuro inmediato.

Independientemente de cuán joven o cuán saludable alguien piense que es, Valentine dijo que es importante tener cuidado.

Como trabajadora de primera línea, ha sido difícil, dijo Valentine. Ella y sus colegas se están cansando, pero están haciendo todo lo posible para asegurarse de que los pacientes sean atendidos.

La forma de luchar contra el coronavirus, dijo Valentine, es respetarse el uno al otro y comprender que aunque alguien no tenga síntomas, no hay garantía de que no tenga el virus.

“Si tienes algún tipo de síntoma, quédate en casa, hazte un chequeo, no esperes hasta que no puedas respirar para buscar ayuda”, dijo.

Valentine todavía está en el hospital, pero dijo que está mucho mejor que el día en que fue ingresada.

“Nunca piensas que te va a pasar a ti, pero soy un ejemplo perfecto”, dijo. “Toma todas las precauciones, usa una mascarilla, no salgas si no es necesario, no vale la pena”, agregó.