Negarse a usar mascarillas faciales debería ser tan tabú como conducir ebrio, dice el jefe científico de Reino Unido

(CNN) — Negarse a usar una máscara facial durante la pandemia del covid-19 debería ser tan socialmente inaceptable como conducir ebrio o conducir sin usar el cinturón de seguridad, dijo el martes el presidente de la Royal Society de Reino Unido.

Venki Ramakrishnan pidió a todos que se cubran la cara en público, particularmente en espacios públicos cerrados, señalando nuevas evidencias que sugieren que las cubiertas pueden proteger tanto al usuario como a quienes los rodean.

Ramakrishnan dijo que la gente en Reino Unido era “escéptica” acerca de los beneficios de usar cubiertas para la cara, y señaló que el país estaba “muy por detrás” de otros países cuando se trataba de usar cubiertas para la cara, con una orientación y políticas inconsistentes.

“El público ha empezado a lavarse las manos y distanciarse, pero sigue siendo escéptico sobre las máscaras faciales”, dijo Ramakrishnan en un comunicado.

“Solo necesitas ir en el transporte público, donde se supone que son obligatorios, para ver cuántas personas están ignorando esta nueva regla basada en la creciente evidencia de que usar una máscara ayudará a proteger a otros, e incluso podría protegerte”.

Según el consejo del gobierno de Reino Unido para Inglaterra, se requieren cubiertas faciales en el transporte público o al visitar hospitales.

“Solía ser bastante normal tomar bastantes tragos y conducir a casa, y también era normal conducir sin cinturones de seguridad. Hoy en día, ambos se considerarían antisociales y se debe considerar el uso de máscaras faciales en público de la misma manera”, agregó.

Venki Ramakrishnan dijo que el Reino Unido está detrás de otros países en términos de usar máscaras y tener una guía clara sobre los recubrimientos faciales.

Los comentarios de Ramakrishnan se presentan cuando nuevas pruebas de la Royal Society apuntan a los beneficios de las mascarillas faciales.

El primer informe, uno actualizado de la Iniciativa de Evaluación y Aprendizaje de Datos para Epidemias Virales (DELVE) de la Royal Society, encontró que el uso universal de las máscaras podría prevenir la transmisión del virus, y también señaló nuevas pruebas que sugerían que los revestimientos faciales podrían proporcionar protección al usuario.

El segundo informe del grupo SET-C (Science in Emergencies Tasking – COVID-19) de la Royal Society examinó la efectividad de diferentes tipos de mascarillas y cubiertas, y estudió los factores de comportamiento que limitan la adherencia al uso de máscaras, incluida la comprensión pública del virus propagación, percepción de riesgo, efectividad de los mensajes públicos, confianza y barreras para usar máscaras.

Los investigadores descubrieron que Reino Unido estaba “detrás de otros países” en términos de implementación de políticas y uso de cubiertas faciales, con el uso de máscaras en el Reino Unido en alrededor del 25% en abril, en comparación con el 83,4% en Italia, el 65,8% en Estados Unidos y 63,8% en España.

Los investigadores señalaron que, si bien otros países, como Reino Unido, no tenían una “cultura establecida de usar mascarillas”, tenían políticas claras sobre los revestimientos para la cara.

“La gente puede preguntar con razón por qué tiene que usar una máscara en un tren pero no en una tienda. Si la orientación es inconsistente, las personas seguirán sus propias preferencias”, dijo Ramakrishnan.

“El mensaje no ha sido lo suficientemente claro, por lo que tal vez las personas realmente no entienden los beneficios o no están convencidos de ellos”, agregó.

Muchos funcionarios de salud de todo el mundo dicen que debemos usar máscaras si queremos mantener abierta la economía y salvar decenas de miles de vidas.

En junio, la Organización Mundial de la Salud actualizó sus recomendaciones, instando a las naciones a alentar al público en general a usar máscaras de tela en áreas donde continúa la intensa propagación del nuevo coronavirus, y que todos los trabajadores de la salud y cuidadores usen máscaras médicas durante todo su turno mientras están en áreas clínicas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ahora dicen que todos “deben usar una cubierta facial de tela cuando tengan que salir en público, por ejemplo, a la tienda de comestibles o para recoger otras necesidades”, y en junio, el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington dijo que si el 95% de los estadounidenses usaran máscaras faciales en público, podría prevenir 33.000 muertes antes del 1 de octubre.

— Holly Yan y Jacqueline Howard de CNN contribuyeron a este informe.