Eminem apunta contra los que se niegan a usar mascarilla en un nuevo tema con Kid Cudi

(CNN) — Kid Cudi y Eminem lanzaron su primera colaboración el viernes, titulada The Adventures of Moon Man & Slim Shady. La canción habla de varios temas, desde las personas que se niegan a usar mascarilla hasta la brutalidad policial.

Los artistas lanzaron un video animado de la nueva canción, que presenta a Kid Cudi y Eminem como lo que parecen ser luchadores contra el crimen o superhéroes.

Eminem, siempre controvertido, parece apuntar contra el Gobierno de Donald Trump y contra las personas que se niegan a usar mascarilla.

Un montón de imbéciles en la oficina

La mitad de nosotros caminando como en un apocalipsis zombie

La otra mitad simplemente está enojada y

No quiere usar una mascarilla y se están burlando

Y así es como terminas agarrando la m***** de ellos

Acabo de usar la misma cesta que tú para hacer las compras

Ahora estoy en un maldito ataúd por tu tos.

Eminem, que no es de los que se andan con rodeos, es muy crítico con los que se niegan a llevar mascarillas y habla de la brutalidad policial.

Oraciones para George Floyd y Ahmaud Arbery

¿Cómo diablos es que tantos policías están sucios?

Detente, hombre, por favor, agente, lo siento

Pero no puedo respirar cuando te tengo encima de mí.

Tu maldita rodilla está en mi arteria carótida

Eminem incluso critica al mariscal de campo de Nueva Orleans Drew Brees, posiblemente en respuesta a sus comentarios recientes sobre la falta de respeto a la bandera. Brees luego se disculpó por sus comentarios “insensibles”.

La canción sugiere la posibilidad de dos colaboraciones más entre los dos artistas, diciendo que la “trilogía continúa”.

Eminem lanzó su undécimo álbum titulado Music to Be Murdered By en enero. Kid Cudi ha lanzado otras dos canciones este año y recientemente tuvo un papel en Westworld de HBO.