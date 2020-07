¿Quién es Naya Rivera? La actriz de ‘Glee’ desapareció en un lago

Noticias CNN

(CNN Español) — Naya Rivera salió con su hijo en un bote alquilado a navegar por el lago Piru, en California, y está desaparecida, según las autoridades.

El niño, que tiene 4 años, fue hallado dormido en el bote a la deriva, unas horas después de que salieron del muelle. El menor tenía puesto un chaleco salvavidas y dentro del bote se encontró otro chaleco. El hijo de Rivera dijo que su madre había ido a nadar, dijo el capitán del sheriff del Condado de Ventura, Eric Buscho

View this post on Instagram

just the two of us

A post shared by Naya Rivera (@nayarivera) on Jul 7, 2020 at 3:15pm PDT

Las autoridades continúan la búsqueda.

¿Quién es Naya Rivera?

La actriz de 33 años se hizo famosa por su papel como Santana López en la serie televisiva “Glee”, de 2009 a 2015.

Según IMDB, Rivera nació el 12 de enero de 1987 en Valencia, California.

MIRA: Naya Rivera: Actriz de “Glee” desapareció en un lago en el sur de California, informa Oficina del Sheriff del condado de Ventura

Es de ascendencia puertorriqueña. Según dijo en el show “The View” en 2015, “mi mamá es mitad puertorriqueña, mitad negra”.

Comenzó su carrera en la televisión en la serie “The Royal Family” de 1991 a 1992, y también apareció en la popular “Family Matters”, por tres capítulos, reseña IMDB.

Más recientemente participó en la serie “Step Up: High Water”, donde interpretó a Collette Jones de 2018 a 2019.

MIRA: Naya Rivera, exestrella de “Glee”, fue arrestada por agredir a su esposo

En 2014 se casó con el actor Ryan Dorsey, tres meses después de terminar su compromiso con el rapero Big Sean. La pareja tuvo un hijo. En 2017, Rivera fue arrestada y enfrentó cargos por un delito menor de violencia doméstica, después de un altercado con su entonces esposo.

Los cargos fueron desestimados en 2018 y ese mismo año se divorciaron.

En 2016, Rivera publicó sus memorias en un libro llamado “Sorry Not Sorry”, en el que reveló que había sufrido anorexia cuando era joven y que también abortó mientras actuaba en “Glee”.

MIRA: ¿Quién era Mark Salling, el actor de Glee que murió?