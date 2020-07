Nada sobre el coronavirus es simple. Excepto las pequeñas acciones que puedes hacer para prevenir su propagación

Noticias CNN

(CNN) — Estados Unidos ha pasado los últimos meses sumido en la pandemia de coronavirus, sin embargo, en muchos sentidos, parece que algunas partes del país han vuelto al punto de partida.

Los hospitales en varios estados están haciendo sonar las alarmas porque están alcanzando su capacidad máxima. Texas y partes de California cerraron los bares, y Florida prohibió a los clientes beber en esos lugares.

En Louisiana, donde se reportaron 1.891 casos nuevos este miércoles, el gobernador John Bel Edwards dijo que el estado ha perdido en las últimas tres semanas todos los logros que obtuvo en junio contra la pandemia.

Los funcionarios de todo el país han admitido que los estados pudieron haber reabierto demasiado rápido, el progreso que se hizo durante las órdenes de confinamiento en casa puede haberse perdido.

Pero el progreso que se deshizo puede rehacerse.

Si bien nada de este virus parece simple, quizás lo único que ha permanecido igual durante la pandemia es el consejo de los funcionarios de salud y expertos que destacan formas simples que pueden marcar una gran diferencia cuando se trata de controlar la propagación del virus.

La coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, la doctora Deborah Birx, dijo este miércoles que los estados con aumentos de casos deberían volver a las recomendaciones de la “fase uno” de la Casa Blanca.

“Estamos pidiendo a los estadounidenses en esos condados y en esos estados que no solo usen cubiertas faciales, que además no vayan a bares, que no vayan a cenar en restaurantes, sino que tampoco se reúnan en casas”, dijo Brix. “Y disminuir esas reuniones de nuevo a 10 personas o menos, que fue nuestra recomendación de la fase uno” de reapertura.

Estas son algunas recomendaciones simples que todos pueden y deberían seguir como parte de su esfuerzo para enfrentar la pandemia.

Comencemos con lo básico

Mantén tu distancia. En serio, cuanta más distancia mejor.

Es por eso que tantos lugares, algunos de los cuales no tienen tanta ventilación, ahora tienen una capacidad limitada, permitiendo que solo a una parte de las personas que solían entrar se les permita entrar. Si bien los expertos han recomendado permanecer a unos dos metros de distancia de otros, en lugares como un gimnasio, donde hay mucha respiración pesada, puede ser inteligente mantener una distancia aún mayor.

Y lávate las manos. Si estás en un lugar donde lavarse las manos no es una opción, asegúrate de empacar desinfectante para manos (excepto estos).

Mira aquí cómo lavarse las manos correctamente.

Y aquí puedes ver por cuánto tiempo deberías lavarlas.

Usa mascarillas

Los principales expertos en salud han dicho que algo tan simple como usar una mascarilla cuando sales a espacios públicos puede ayudar a salvar vidas. Se ha demostrado que son la forma más efectiva de reducir la transmisión del virus y, de hecho, si las personas optaran por usar mascarillas, podrían mejorar las condiciones de la pandemia en semanas, dijo el doctor más importante del país esta semana.

“En mi opinión, es lo más importante que podamos hacer que nos permita abrir y permanecer abiertos”, dijo el miércoles el director general de Sanidad de Estados Unidos, el doctor Jerome Adams, a la estación de noticias local FOX 5 en Washington.

“El coronavirus puede empeorar muy rápido, pero quiero que la gente entienda que podemos mejorar las tasas de coronavirus realmente rápido en el transcurso de dos o tres semanas”, dijo Adams. “Hay estudios que muestran que se puede disminuir la propagación del coronavirus en un 60%, 70% si se puede lograr que más del 80 por ciento de las personas se cubran la cara cuando salen al público”.

Para comenzar a controlar la propagación, un número creciente de estados, ciudades y condados han ordenado el uso de máscaras faciales.

Atlanta se convirtió en una de las últimas ciudades en requerir mascarillas en público en respuesta a un aumento en los casos.

“Continuaremos tomando medidas activas para ayudar a frenar la propagación de las infecciones por covid-19 en Atlanta”, dijo la alcaldesa Keisha Lance Bottoms en un comunicado. “Los expertos en salud pública coinciden de manera abrumadora en que usar una máscara para la cara ayuda a retrasar la propagación de este virus que a veces es mortal”.

¿Estás convencido? Antes de seguir leyendo, mira esta guía paso a paso sobre cómo usar una mascarilla de manera correcta y segura.

No vayas a bares todavía

Los bares reabiertos han sido una de las mayores fuerzas impulsoras detrás de las cifras en aumento de coronavirus, según expertos en salud y funcionarios estatales. Cuando los estados comenzaron a levantar las restricciones, surgieron imágenes en todo el país de bares y clubes abarrotados donde se reunieron cientos de personas, muchas de ellas sin máscaras faciales.

El gobernador Edwards, en Louisiana, dijo que el 95% de los nuevos casos que el estado informó el miércoles eran de propagación comunitaria, y la mayoría de los brotes se remontan a bares, informó la estación WDSU, afiliada de CNN.

En Michigan, las autoridades informaron que al menos 152 casos del virus estaban vinculados a un solo bar.

En un condado de Pensilvania, los casos de coronavirus aumentaron una vez que los restaurantes y bares comenzaron a reabrir, dijeron las autoridades. Si bien el condado de Allegheny no está rastreando oficialmente los números exactos por lugar, al hacer un seguimiento de contactos, el condado se dio cuenta que las personas que asistían a los mismos bares y restaurantes contrajeron el virus en “docenas y docenas”, dijo un funcionario.

A medida que más líderes estatales lleguen a la conclusión de que los bares propagan el virus, un experto en salud dice que hay una opción simple en el futuro.

“He estado hablando con los gobernadores sobre las pausas. He estado hablando sobre lo que quieren revertir. Y cuando entienden las opciones en términos estrictos —cierre escuelas este otoño o cierre de bares en este momento— esas son sus opciones… Creo que cada vez más gobernadores, incluso en lugares que no tienen grandes brotes, se están dando cuenta de que tal vez podamos evitar los bares en el verano y el otoño, si eso nos da una mejor oportunidad de abrir las escuelas este otoño”, dijo este miércoles el Dr. Ashish Jha, director del Instituto de Salud Global de Harvard.

Entonces, si quieres hacer tu parte, tal vez no vayas a tomarte esa cerveza con tus amigos, solo por unos meses más.

En realidad, no vayas a ningún lugar donde no tengas que ir

Si bien algunas partes de Estados Unidos ven picos en los casos de coronavirus, puede ser inteligente mantener las salidas limitadas por completo, o al menos las que no son esenciales.

Este ha sido un mensaje similar proveniente de más líderes locales y estatales últimamente, haciéndose eco de las advertencias de marzo y abril cuando muchos estados quedaron bajo órdenes de confinamiento: quédense en casa.

Un funcionario local en Houston, Texas, donde los hospitales ahora están abrumados con nuevos pacientes con coronavirus, dijo que es mejor tomar medidas ahora que esperar a que las cosas empeoren.

“(Quiero ser) muy claro con la comunidad. En este momento, la gente necesita quedarse en casa y yo necesito la autoridad para hacerla cumplir … No deberíamos estar esperando que nuestros trabajadores de atención médica estén sobrecargados, por que las UCI están llenas”, dijo a ABC la jueza de Texas Lina Hidalgo, directora ejecutiva del condado de Harris, a principios de este mes.

En Arizona, que también ha visto un aumento en los casos, el gobernador ha instado a los residentes a quedarse en casa si no tienen que salir.

Y con un nuevo énfasis en la capacidad del virus para circular en el aire, realmente no hay mejor lugar que tu hogar.

— Pierre Meilhan, Andrea Kane, Rebecca Grandahl, Jamiel Lynch y Jacqueline Howard de CNN contribuyeron a este informe.