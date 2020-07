Zuckerberg se reunió con los organizadores del boicot contra Facebook. Fue un fracaso

Noticias CNN

(CNN Business) — Los grupos de derechos civiles y activistas criticaron el liderazgo de Facebook el martes después de reunirse con el director ejecutivo Mark Zuckerberg y otros ejecutivos para discutir las demandas de un gran boicot de anunciantes que ahora incluye cientos de marcas.

“La reunión que acabamos de dejar fue una decepción”, dijo Rashad Robinson, presidente de Color of Change. “[Facebook] se presentó a la reunión esperando una ‘A’ por asistencia”.

Free Press, un grupo activista de los medios y uno de los organizadores de la campaña #StopHateForProfit para detener el gasto publicitario en la red social, dijo que Facebook aún no ha tomado en serio las llamadas al boicot.

“En lugar de comprometerse con una línea de tiempo para erradicar el odio y la desinformación en Facebook, los líderes de la compañía ofrecieron los mismos viejos puntos de conversación para tratar de aplacarnos sin satisfacer nuestras demandas”, dijo Jessica González, codirectora ejecutiva de Free Press. “Facebook llegó a nuestra reunión de hoy como si no fuera más que un ejercicio de relaciones públicas”.

En un comunicado, el portavoz de Facebook, Andy Stone, dijo que la compañía estableció nuevas políticas que prohíben la supresión del voto y el censo y eliminó a más de 200 organizaciones de supremacía blanca de la plataforma.

“Esta reunión fue una oportunidad para nosotros de escuchar a los organizadores de la campaña y reafirmar nuestro compromiso de combatir el odio en nuestra plataforma. Quieren que Facebook esté libre de expresiones de odio y nosotros también”, dijo el comunicado. “Sabemos que seremos juzgados por nuestras acciones, no por nuestras palabras, y estamos agradecidos con estos grupos y muchos otros por su compromiso continuo”.

Una larga lista de grandes y pequeñas empresas, incluidos nombres conocidos como The North Face, Pfizer y Levi Strauss, se han unido a la campaña de presión sobre el manejo de la red social del discurso de odio y la desinformación. Las compañías que participaron en la protesta han prometido retirar sus anuncios de Facebook e Instagram durante al menos el mes de julio.

La protesta se produjo después de que Facebook decidió no tomar medidas en una serie de publicaciones controvertidas del presidente Donald Trump, incluida una durante las protestas de justicia racial que decían que “saquear” conduciría a “disparos”. Facebook y Zuckerberg se vieron presionados por empleados y políticos, pero el boicot publicitario representó una amenaza potencial más directa para el negocio principal de la red social.

La reunión del martes duró poco más de una hora y se realizó a través de Zoom, dijo Jonathan Greenblatt, presidente de la Liga Anti-Difamación. La reunión incluyó a Zuckerberg, la directora de operaciones Sheryl Sandberg, el director de producto Chris Cox y miembros del equipo de políticas de Facebook, dijo.

La campaña hizo un llamado a las marcas participantes para que soliciten 10 cambios que toquen aparentemente todos los aspectos de cómo opera Facebook, desde los anuncios que permite ejecutar en la plataforma hasta la composición de su equipo de liderazgo y sus políticas de moderación de contenido.

La lista incluye exigir que Facebook contrate a un ejecutivo de C-Suite con experiencia “profunda” en derechos civiles para evaluar productos y políticas de discriminación, prejuicio y odio. Los organizadores también están pidiendo que Facebook se comprometa a realizar auditorías regulares e independientes de odio y desinformación; eliminar los grupos públicos y privados centrados en el odio o las conspiraciones violentas y detener la recomendación y el alcance de dichos grupos; y dar a todos los moderadores entrenamiento antiprejuicio y relacionado con el odio en los próximos 90 días.

El grupo también quiere que Facebook prohíba los anuncios políticos con mentiras descaradas, lo que la compañía ha enfrentado críticas por permitir en el pasado. Facebook ha defendido previamente la política, diciendo que no quiere censurar el discurso político.

Greenblatt dijo que los grupos describieron metódicamente sus demandas en la reunión, como el llamado a un nuevo puesto ejecutivo de derechos civiles en Facebook, pero no obtuvieron compromisos ni plazos para el cambio.

“Teníamos 10 demandas y, literalmente, pasamos por las 10 y no obtuvimos compromisos, plazos o resultados claros”, dijo Greenblatt. Zuckerberg asistió a la reunión expresando su agradecimiento por la oportunidad de escuchar los matices de la posición de los grupos, agregó Greenblatt. “Y dijimos: ‘No hay matices en el nacionalismo blanco’”.

Muchas de las organizaciones expresaron su decepción con lo que dijeron que eran diálogos repetidos con pocos resultados.

“Durante más de 2 años, NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) ha entrado en diálogo”, dijo Derrick Johnson, presidente de NAACP. “Hemos visto la conversación florecer en la nada”.

González le dijo a CNN Business que está “realmente cansada de las vagas promesas” y que su organización podría no unirse a futuras reuniones con Facebook.

“No sé si volvería a sentarme hasta que hayan hecho algunos compromisos”, dijo.

Robinson dijo que su reunión anterior con Facebook, junto con la aparente inutilidad de las reuniones, fue lo que ayudó a inspirar la campaña de boicot.

“En la reunión del 1 de junio, seguía diciendo: ‘¿Qué estamos haciendo? Mark, ¿por qué nos reunimos?’ Fue en ese momento que supe que pasaríamos al modo de boicot”, dijo Robinson. “Facebook tiene nuestras demandas y recomendaciones, por lo que cualquier otra reunión necesita compromisos”.

“Nos ha ayudado a aprender mucho sobre lo que podríamos hacer mejor, y hemos puesto en práctica muchas recomendaciones de los auditores y de la comunidad más amplia de derechos civiles”, escribió Sandberg. “Si bien no realizaremos todos los cambios que exigen, pronto pondremos en práctica más de sus propuestas”.

Los grupos de derechos civiles expresaron escepticismo sobre la probabilidad del informe de conducir a cambios.

“Es tan bueno como lo que Facebook termina haciendo con el contenido”, dijo Robinson de Color of Change. “Es como ir al médico, obtener un nuevo conjunto de recomendaciones sobre su dieta, y no hacer nada al respecto y preguntarse por qué no es más saludable”.

Kaya Yurieff contribuyó a este reporte.