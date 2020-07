Un nuevo cometa ahora es visible a simple vista

Noticias CNN

(CNN) — Un cometa recientemente descubierto llamado NEOWISE será visible a simple vista esta semana. Es el primer cometa visible de 2020.

El cometa, oficialmente conocido como C / 2020 F3, fue visto por el satélite NEOWISE de la NASA en marzo, mientras realizaba su aproximación inicial al Sol. Sobrevivió a su ciclo alrededor del Sol y alcanzará el punto en su órbita donde está más cerca de la Tierra en la próxima semana. NEOWISE se espera que permanezca visible a simple vista hasta julio.

Aquellos en el hemisferio norte pueden ver este cometa en el cielo del norte durante la mayor parte del mes al amanecer y al anochecer. Los cometas a menudo aparecen débiles en el cielo, por lo que es más fácil echar un vistazo temprano en la mañana y al anochecer, cuando hay suficiente luz solar para verlos contra el cielo nocturno, pero no tanto como para que se desvanezcan.

“Para el hemisferio norte, estará muy bajo en el horizonte temprano en la mañana”, dice Karl Battams, astrofísico del Laboratorio de Investigación Naval. “La gente necesita levantarse temprano, pero es fácilmente visible con binoculares”.

Se espera que NEOWISE ascienda más alto en el cielo antes de desaparecer en su órbita en agosto.

El cometa recibió un agradecimiento especial durante el fin de semana de Bob Behnken, un astronauta de la NASA actualmente a bordo de la Estación Espacial Internacional después de participar en el primer lanzamiento de SpaceX Dragon Crew en mayo.

Last night’s fireworks, for real. Because Science. #NEOWISE #comet pic.twitter.com/IKcJ1wLFAl

— Bob Behnken (@AstroBehnken) July 5, 2020

El astronauta de la EEI Ivan Vagner también tuiteó sobre el cometa, señalando su cola grande y visible. La cola en NEOWISE podría indicar que es lo suficientemente fuerte como para permanecer intacta en órbita.

La gente en la Tierra también comenzó a ver el cometa en el horizonte, dice la NASA. Con su programa Astronomy Picture of the Day, la NASA invita a cualquiera, desde astrónomos hasta astrónomos profesionales, a enviar sus propias fotos de los eventos cósmicos aquí.

En caso de que te lo hayas preguntado, el cometa no representa ningún peligro para el planeta y pasará inofensivo.

Parte de las operaciones satelitales de NEOWISE es ayudar a los investigadores a distinguir entre objetos cercanos a la Tierra con órbitas peligrosas (asteroides potencialmente peligrosos) y aquellos que no son una amenaza, según la NASA. Su lente infrarroja le permite ver los cometas particularmente bien, ya que comúnmente son objetos más oscuros en el cielo nocturno, dice Battams.

El satélite NEOWISE de la NASA fue lanzado por primera vez en 2009 como WISE. Fue relanzado en 2013 cuando NEOWISE trajo consigo una nueva misión: “Ayudar a los esfuerzos de la NASA para identificar y caracterizar la población de objetos cercanos a la Tierra”, dice la NASA.

“NEOWISE es un satélite realmente crucial para los asteroides más cercanos o potencialmente peligrosos”, dice Battams. “Es un satélite realmente importante”.

Durante su mandato, NEOWISE ha descubierto cientos de miles de objetos cercanos a la Tierra. Los datos recopilados por NEOWISE son críticos para mapear cuerpos solares y analizar la trayectoria de los objetos espaciales, incluido este nuevo cometa.