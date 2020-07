Lo que revela sobre Donald Trump el libro mordaz de su sobrina, Mary Trump

Noticias CNN

(CNN) — La sobrina de Donald Trump, Mary Trump, critica mordazmente al presidente en la biografía no autorizada que será publicada próximamente, en la que lo acusa de ser un “sociópata” y afirma que la “arrogancia e ignorancia deliberada” de Trump, que data de su juventud, amenaza al país.

El libro de Mary Trump, Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (“Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”), acusa al padre de Donald Trump de crear una dinámica familiar tóxica que explica cómo actúa el presidente hoy. Mary Trump, cuyo padre, Freddy Trump, murió después de batallar contra el alcoholismo, escribe que “ya no podía permanecer en silencio” después de los últimos tres años de la Presidencia de Trump.

“Donald, siguiendo el ejemplo de mi abuelo y con la complicidad, el silencio y la inacción de sus hermanos, destruyó a mi padre. No puedo dejar que destruya a mi país”, escribió Mary Trump en el libro, del cual CNN obtuvo una copia.

Imagen de la tapa del libro de Mary Trump, “Too Much and Never Enough”, de la editorial Simon & Schuster.

Mary Trump escribe que parte del libro se basa en su propia memoria, y en parte reconstruye diálogos basados en lo que le dijeron algunos miembros de la familia y otros, así como en documentos legales, extractos bancarios, declaraciones de impuestos y otros documentos.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre el libro.

El libro de Mary Trump es la segunda biografía no autorizada publicada en meses que presenta un retrato fulminante del presidente y, como en el libro del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, este texto fue objeto de una campaña legal infructuosa para detener su publicación. El libro de Mary Trump no incluye acusaciones explosivas sobre las acciones de Trump en la Oficina Oval como el de Bolton, pero agrega detalles enriquecedores al retrato de cómo Trump se convirtió en el magnate de los bienes raíces y la celebridad de los medios de comunicación que luego se lanzó a la Presidencia, en gran parte a partir del respaldo financiero y apoyo de su padre.

El libro llega en un momento difícil de la Presidencia de Trump, que lucha por contener la pandemia de coronavirus y preside un país que se enfrenta a un racismo sistémico. También va a la zaga de su rival demócrata de 2020, Joe Biden, según encuestas recientes.

Mary Trump, psicóloga clínica con licencia, ofrece tanto su interpretación de las acciones de Trump en la Casa Blanca –acusándolo de haber hecho “una muestra flagrante de desprecio sociópata por la vida humana” durante la pandemia de coronavirus–, así como episodios a lo largo de su carrera en los negocios, el manejo de Trump de las batallas del padre de ella contra el alcoholismo y la disfunción y luchas internas dentro de la familia. Ella escribe que el padre de Trump, Fred Trump, “desmanteló a su hijo mayor”, Freddy Trump, el padre de Mary y hermano de Trump.

“La única razón por la que Donald escapó del mismo destino es porque su personalidad sirvió al propósito de su padre. Eso es lo que hacen los sociópatas: cooptan a los demás y los usan para sus propios fines, sin piedad y de manera eficiente, sin tolerancia frente al disenso o la resistencia”, escribe Mary Trump.

Ella escribe extensamente sobre cómo ve a Trump, a quien compara con un niño de tres años, afirma que “sabe que nunca ha sido amado” y argumenta que el “ego de Trump es algo frágil que debe ser reforzado cada momento porque sabe en el fondo que él no es nada de lo que dice ser”.

Incluso afirma que Trump le pagó a alguien para que le hiciera los exámenes SAT para ayudarlo a ingresar a la Universidad de Pensilvania. Trump estaba “preocupado de que su promedio de calificaciones, que lo dejaba lejos del mejor de su clase, frustrara sus esfuerzos por ser aceptado”, cuenta.

Ella escribe que él reclutó a “un niño inteligente con reputación de ser bueno en sus exámenes para que tomara sus SAT por él”, y agrega que lo compensó por el esfuerzo.

“Donald, que nunca careció de fondos, pagó bien a su compañero”, escribe Mary Trump.

Trump inicialmente asistió a la Universidad de Fordham en Nueva York como estudiante de pregrado, antes de cambiarse a la Penn’s Wharton School.

“Podría ser útil tener un pariente cercano en el tribunal”

Donald Trump y su hermana Maryann Trump Barry.

Mary Trump dice que al principio no se tomó en serio la candidatura de su tío a la presidencia, y tampoco creía que Donald Trump lo hiciera.

“‘Es un payaso’, dijo mi tía Maryanne durante uno de nuestros almuerzos habituales en ese momento. ‘Esto nunca sucederá’”, escribió Mary Trump.

Durante la campaña, Mary Trump dice que su tía, la exjueza federal Maryanne Trump Barry, acusó a Donald Trump de usar la muerte de Freddy Trump “con fines políticos” al citarla mientras abordaba la crisis de los opioides.

Mary Trump también afirma que Donald Trump ayudó a su hermana a obtener un asiento en la Corte del Distrito de Estados Unidos para el distrito de Nueva Jersey a través de su amigo y abogado Roy Cohn.

“Maryanne pensó que sería una buena opción, y Donald pensó que podría ser útil tener un pariente cercano en el tribunal en un estado en el que planeaba hacer muchos negocios”, escribe. “Cohn llamó al fiscal general Ed Meese, y Maryanne fue nominada en septiembre y confirmada en octubre”.

Mary Trump también señala en el libro que su tía Maryanne insistió en que ella se ganó la judicatura por mérito propio.

CNN se ha comunicado con representantes de Trump Barry para obtener comentarios.

Trump Barry no habría dictaminado sobre ningún caso directamente relacionado con la Organización Trump o su familia. Después de su servicio en el tribunal del distrito, el presidente Bill Clinton la elevó a un tribunal federal de apelaciones en 1999. En 2018, el poder judicial investigó si incumplió las normas de conducta judicial relacionadas con transacciones financieras en los años 80 y 90.

Se retiró en 2019, y la investigación terminó antes de que se llegara a ninguna conclusión.

“Socavar a un adversario”

El libro de Mary Trump, la sobrina del presidente de Estados Unidos, se publicará próximamente.

La sobrina de Trump describe lo que dice que es el control psicológico que Fred Trump, el padre del presidente, tenía sobre sus hijos, particularmente sobre Freddy y Donald. Ella cuenta que mentir para complacer y apaciguar a su padre era “una forma de vida”, y narra cómo Donald esencialmente observó las fallas de su hermano mayor, Fred, para adaptarse y convertirse en el hijo favorito de su padre.

Freddy tuvo una carrera breve y tumultuosa como piloto para la aerolínea TWA a principios de la década de 1960, justo antes de que Mary naciera. Esto ocurrió después de que Freddy dejara la compañía Trump luego de que supuestamente se iba a convertir en el heredero del negocio familiar. Mary escribe que Fred vio la decisión de su padre de dejar Trump Management para convertirse en piloto como “una traición, y no tenía intención de dejar que su hijo mayor lo olvidara”.

Según la forma en que Mary Trump lo cuenta, la tensa relación de Freddy con su padre abrió una oportunidad que Donald vio y aprovechó. De acuerdo a Mary, el mensaje subyacente de esta temprana competición fraternal que Fred promovió fue el de ganar.

“Ya sea que Donald entendiera el mensaje subyacente o no, Fred lo hizo: en la familia, como en la vida, solo podía haber un ganador; todos los demás tenían que perder”, escribe.

La tormentosa relación que describe entre Fred y Freddy Trump parece hacer eco de los relatos de cómo Donald, el hermano menor de Freddy, espera la lealtad eterna de quienes lo rodean y busca el control sobre la vida y las decisiones de esas personas.

Freddy, escribe Mary, le contaría a sus amigos sobre el “aluvión constante de abusos” que estaba recibiendo de su padre después de conseguir el trabajo en TWA.

“Donald puede no haber entendido el origen del desprecio de su padre por Freddy y su decisión de convertirse en piloto profesional, pero tenía el instinto infalible del toro de encontrar la forma más efectiva de socavar a un adversario”, escribe Mary Trump.

También rastreó parte del comportamiento actual de Donald Trump hasta su infancia y la forma en que se padre lo trataba.

“Donald comenzó a darse cuenta de que no había nada que pudiera hacer mal, por lo que dejó de intentar hacer algo ‘bien’. Se volvió más audaz y agresivo porque rara vez era desafiado u obligado a rendir cuentas por la única persona en el mundo que importaba: su padre”, escribe Mary.

Mary Trump describió la muerte de su propio padre de un ataque al corazón a los 42 años como un episodio lamentable que ilustró la dinámica familiar disfuncional de su abuelo y tío. A pesar de tener vínculos financieros de larga data con hospitales cercanos –incluida un ala entera nombrada en honor a la familia Trump en el Hospital Jamaica– nadie buscó ayuda médica para su padre, que había sufrido de alcoholismo y una válvula cardíaca defectuosa, durante semanas en las que permaneció enfermo en la casa de su familia.

“Una sola llamada telefónica habría garantizado el mejor tratamiento para su hijo en cualquiera de las instalaciones. No se realizó ninguna llamada”, escribe.

“Maestro del universo”

Mary Trump relata el ascenso del presidente a la fama en los bienes raíces de Nueva York como resultado en gran medida del apoyo financiero y el trabajo detrás de escena de Fred Trump, que según ella era necesario para compensar las deficiencias de Donald.

También rastrea lo que ella ve como una aptitud hacia el autoritarismo a los primeros días de trabajo de Donald Trump con el famoso abogado Roy Cohn en la década de 1980.

Al mismo tiempo, ella relata el aparente desinterés de Trump por el declive de su padre hacia la depresión y el alcoholismo, que ella caracteriza como estimulado en parte por la decisión de su abuelo de elevar a Donald en lugar de Freddy como su mano derecha y sucesor.

En todo momento, Mary Trump retrata el apoyo que Donald recibió de su padre como clave en sus intentos de crear una marca de sí mismo como “maestro del universo” con una habilidad sobrenatural para los negocios.

“Su bienestar al retratar esa imagen, junto con el favor de su padre y la seguridad material que le brindaba la riqueza de su padre, le dieron la confianza no ganada realmente para lograr lo que incluso al principio era una farsa: venderse no solo como un playboy rico sino como un brillante empresario que se hizo a sí mismo”, escribe. “En aquellos primeros días, ese esfuerzo costoso estaba siendo financiado de manera entusiasta, aunque clandestina, por mi abuelo”, cuenta.

Mientras rastrea el ascenso de Donald en la compañía de su padre, también identifica algunos de los orígenes de sus comportamientos actuales, ya sea la deshonestidad o la falta de empatía. Ella cita a Cohn, que había trabajado en la comisión del senador Joseph McCarthy que investigaba la supuesta actividad comunista en Estados Unidos, como modelo formativo.

“Fred también había preparado a Donald para que se sintiera atraído por hombres como Cohn, como más tarde se sentiría atraído por autoritarios como Vladimir Putin y Kim Jong-Un o cualquier otro, realmente, con la voluntad de adular y el poder de enriquecerlo”, escribe.

Mary Trump escribe que creía que el padre de Trump ayudó a crear la persona en la que se convirtió el presidente, dándole la falsa impresión de éxito al apuntalar muchos esfuerzos fallidos.

“Donald fue para mi abuelo lo que el muro fronterizo ha sido para Donald: un proyecto de vanidad financiado a expensas de actividades más dignas”, escribe.

Pelea por el testamento de Fred Trump

Mary Trump dice que fue excluida del testamento de su abuelo Fred como resultado de la muerte de su padre, lo que provocó una larga batalla legal de años. Ella escribe que Robert Trump, su tío y el hermano menor de Donald Trump, le explicó que fue excluida en gran medida porque su padre murió de alcoholismo y no estaba allí para heredar una parte de la fortuna. El abuelo también odiaba a la madre de Mary Trump.

Debido a estas disputas, Mary Trump y su hermano terminaron demandando a la familia Trump y llegando a un acuerdo que incluía un pacto de no divulgación que salió a luz durante el lanzamiento del libro.

Mary Trump también acusó a Donald Trump de intentar “robar vastas sumas de dinero de sus hermanos” al tratar secretamente de cambiar la voluntad de su padre enfermo para dejar a sus hermanos fuera del control de la fortuna de la familia.

Según el libro, después de que Maryanne Trump Barry y su esposo le pidieron a un abogado que lo investigara, el testamento del patriarca de la familia Trump fue reescrito para que los cuatro hermanos, incluido Donald, tuvieran poder sobre el patrimonio y recibieran cantidades iguales.

“Maryanne diría años más tarde: ‘Hubiéramos quedado sin un centavo. Elizabeth habría estado mendigando en una esquina. Tendríamos que rogarle a Donald si hubiéramos querido una taza de café’. Fue ‘pura suerte’ que hubieran detenido el plan”, escribe Mary Trump.

El libro también ofrece otras observaciones coloridas, a veces más ligeras, de la dinámica de la familia Trump, como una descripción de los regalos de Navidad que recibió de Donald e Ivana. Mary Trump escribe que un año le regalaron un paquete con tres piezas de ropa interior de Bloomingdales. Otro año le dieron una canasta (que le habían regalado a ellos) con galletas, sardinas y un salami, con una impresión en la envoltura de celofán donde había antes una lata de caviar.

Batalla legal por la publicación del libro

El libro de Mary Trump será publicado dos semanas antes de lo previsto por Simon & Schuster, el 14 de julio, en medio de una gran demanda luego de una batalla judicial por su lanzamiento. La editorial ya imprimió 75.000 copias del libro, según documentos de la corte.

Después de que el libro fuera divulgado el mes pasado, el hermano menor del presidente, Robert Trump, emprendió acciones legales para bloquear su publicación. Robert Trump ganó brevemente un mandato judicial contra Mary Trump y Simon & Schuster en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, pero un tribunal de apelaciones levantó la orden de restricción temporal contra la editorial al día siguiente.

La orden de restricción contra Mary Trump todavía está vigente, por lo que no puede hacer comentarios públicos.

Su portavoz, Chris Bastardi, dijo el lunes: “La acción de un presidente en ejercicio para silenciar a un ciudadano privado es solo el último de una serie de conductas inquietantes”.

Kevin Liptak, Michael Warren, Clare Foran, Holmes Lyband, Betsy Klein, Tara Subramaniam, Marshall Cohen, Katelyn Polantz y Maegan Vazquez de CNN contribuyeron a este informe.