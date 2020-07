Lin-Manuel Miranda responde a las críticas por el abordaje de la esclavitud en “Hamilton”

Noticias CNN

(CNN) — Disney+ logró un éxito con la versión filmada de “Hamilton”, pero ese éxito ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre cómo el musical trata con los esclavistas que retrata.

Si bien cuenta con un elenco diverso que incluye al creador y estrella del musical, Lin-Manuel Miranda, de ascendencia puertorriqueña, “Hamilton” ha sido criticado por aquellos que creen que no retrata con precisión los horrores de la esclavitud y pasa por alto el papel que desempeñaron en el tema los padres fundadores de Estados Unidos.

OPINIÓN | El problema con la película “Hamilton”

Es una discusión que comenzó después de que “Hamilton” se estrenara en Broadway en 2015 y se amplió con el lanzamiento de la película en un momento en que el foco está puesto en el movimiento Black Lives Matters.

LEE: “Hamilton”, una historia de fines de 1700 contada en un musical en 2020

El creador y estrella del musical, Lin-Manuel Miranda, respondió a las críticas en Twitter el lunes después de una serie de observaciones hechas por la escritora Tracy Clayton.

Clayton, que tiene el podcast de Netflix Strong Black Legends, tuiteó: “llego tarde con las críticas a Hamilton y claramente soy parcial, pero… realmente me gusta que esta conversación esté sucediendo”.

i totally get the frustration about it being a play about slaveholders that is not about slavery. ive felt that in lots of things i watch, but i flex the same muscle i use when i listen to hip hop as a black woman. we enjoy problematic things all the time

— tracy clayton aka CHUBBA BEEF (@brokeymcpoverty) July 5, 2020

“La obra de teatro Hamilton y la película nos fueron dadas en dos mundos diferentes y nuestra disposición a cuestionar las cosas de esta manera parece una clara señal de cambio”, escribió.

“Entiendo completamente la frustración de que sea una obra sobre esclavistas que no trata la esclavitud”, tuiteó Clayton. “He sentido eso en muchas cosas que veo, pero es lo mismo cuando escucho hip hop como mujer negra. Disfrutamos de cosas problemáticas todo el tiempo”, explicó.

“Después de leer las críticas, habría apreciado más contexto sobre Hamilton y la esclavitud. Pero ponerlo en el mismo grupo que a las estatuas de Colón y a Robert E. Lee niega a esta conversación el matiz que merece y somos capaces de darle eso”, agregó.

LEE: Estatuas de Cristóbal Colón están siendo vandalizadas y derribadas en Estados Unidos, ¿por qué?

También opinó que “los humanos son imperfectos y desordenados, tanto los que vivieron entonces como los que ahora leen y escriben sobre ellos”.

Miranda tuiteó su aprecio por Clayton y escribió: “Todas las críticas son válidas”.

Appreciate you so much, @brokeymcpoverty. All the criticisms are valid. The sheer tonnage of complexities & failings of these people I couldn’t get. Or wrestled with but cut. I took 6 years and fit as much as I could in a 2.5 hour musical. Did my best. It’s all fair game. https://t.co/mjhU8sXS1U

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) July 6, 2020

“El gran tonelaje de complejidades y fallas de estas personas que no pude mostrar”, tuiteó. “O con las que luché, pero corté. Me tomé 6 años e incluí tanto como pude en un musical de 2,5 horas. Hice lo mejor que pude. Es un juego limpio”, agregó.

Clayton y Miranda se aprecian desde hace mucho tiempo. Ella ha mencionado ser seguidora del musical y de Miranda, a quien ha entrevistado.