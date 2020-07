Amigos y seguidores de Nick Cordero recuerdan al actor de Broadway tras su muerte por covid-19

Noticias CNN

(CNN) — Las condolencias por el actor de Broadway Nick Cordero llegaron de todo el mundo después de que su esposa anunciara su muerte el domingo por la noche.

Cordero, de 41 años, había luchado contra el coronavirus durante 95 días antes de su fallecimiento.

Amanda Kloots compartió el progreso de su esposo en las redes sociales después de su diagnóstico, publicando cada mejora que mostró el actor y cada complicación que sufrió, incluida una amputación y la posible necesidad de un trasplante de pulmón.

Pero el domingo compartió su última pérdida. “Dios tiene otro ángel en el cielo ahora. Mi querido esposo falleció esta mañana. Su familia lo rodeó de amor, cantando y orando mientras salía gentilmente de esta tierra”, dijo Kloots en una publicación de Instagram.

Lin-Manuel Miranda de Hamilton tuiteó que la pérdida fue “devastadora”.

Devastating. What a loss, what a light. Whole heart with Amanda and his family tonight. https://t.co/T3xfcAtw0E

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) July 6, 2020

Ese sentimiento fue compartido por la actriz Jenna Ushkowitz, que protagonizó el programa de televisión “Glee” y la obra de Broadway “Waitress”, en la que también actuó Cordero.

Ushkowitz tuiteó “devastado”, antes de compartir otro tuit pidiendo a la gente que use máscaras protegerse a sí mismos y a los demás.

“Estamos de luto por un amigo y una luz en este mundo que no deberían perderse por este virus y no merecían esto. ¿Qué pueden hacer? USAR UNA MÁSCARA”, dijo Ushkowitz en el tuit.

El actor Zach Braff también publicó varias veces en Twitter sobre la gran pérdida de la muerte de Cordero.

En otro tuit, Braff dijo: “Nick Cordero luchó tan duro como pudo durante 90 días. Usa una máscara. F *** covid”.

Nick Cordero passed at 11:40am today with his mother and wife by his side. I can honesty tell you I have never met a kinder human being. Don’t believe that Covid only claims the elderly and infirm. I am so grateful for the time we had. “We’ll catch up some other time.” pic.twitter.com/Oq2a8QsIyH

— Zach Braff (@zachbraff) July 6, 2020

Viola Davis también compartió sus condolencias en las redes sociales.

“Mis condolencias hacia Amanda, que luchó y amaba tanto … lo siento mucho por su pequeño. Mi corazón está con usted. Que los vuelos de los ángeles…”

RIP Nick Cordero! My condolences to you Amanda who fought and loved so hard….so sorry for his little one. My heart is with you. May flights of angels…..❤❤❤🙏🏿🙏🏿 https://t.co/nRE3AmS0A2

— Viola Davis (@violadavis) July 6, 2020

Phillipa Soo, quien interpretó a la esposa de Alexander Hamilton, Eliza Schuyler, en Broadway, compartió Go Fund Me para la familia de Cordero y dijo que la pérdida fue “muy devastadora”.

My heart breaks. Rest In Peace Nick. Please everyone, be safe, take care of each other. What a loss…so devastating… https://t.co/ptoOnSb6k9

— Phillipa Soo (@Phillipasoo) July 6, 2020