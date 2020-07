Grupo de víctimas de Harvey Weinstein recibió compensación de un fondo de US$ 19 millones

Noticias CNN

(CNN) — La oficina del Fiscal General de Nueva York anunció este martes un acuerdo de casi US$ 19 millones para mujeres que sufrieron abuso sexual y acoso por parte del exmagnate de las películas, el ahora encarcelado Harvey Weinstein.

“Harvey Weinstein y The Weinstein Company fallaron a sus empleadas. Después de todo el acoso, las amenazas y la discriminación, sus víctimas finalmente están recibiendo algo de justicia”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado.

El acuerdo surge de una demanda de derechos civiles de 2018 presentada por la oficina del Fiscal General de Nueva York contra Weinstein, Robert Weinstein y las compañías de Weinstein en general por “violaciones atroces de los derechos civiles, derechos humanos y leyes comerciales de Nueva York”, dijo la oficina del abogado. en el momento.

Según el plan, se creará un fondo de compensación para víctimas de US$ 18,875,000 y se distribuirá entre “mujeres que experimentaron un ambiente laboral hostil, acoso sexual y discriminación de género mientras trabajaban en The Weinstein Company, así como abuso sexual por parte de Harvey Weinstein”, dijo la oficina del fiscal general.

Como parte del acuerdo, las sobrevivientes también serán liberadas de acuerdos de confidencialidad, no divulgación o no menosprecio con The Weinstein Company o cualquiera de los exrepresentantes de la compañía relacionados con cualquier conducta sexual inapropiada por parte de Weinstein. Ahora serán libres de contar sus historias sin temor a represalias, dijeron los fiscales.

El acuerdo aún debe ser aprobado por el tribunal de distrito y el tribunal de quiebras que preside el caso de quiebra de The Weinstein Company.

“Este acuerdo es una victoria para cada mujer que ha sufrido acoso sexual, discriminación, intimidación o represalia por parte de su empleador”, dijo James.

Douglas H. Wigdor y Kevin Mintzer, abogados de varias de las presuntas víctimas de Harvey Weinstein, dijeron que no están de acuerdo con el acuerdo y lo consideran profundamente injusto por varias razones, entre ellas que Weinsten no acepta la responsabilidad por sus acciones.

“El acuerdo propuesto es una venta total de los sobrevivientes de Weinstein y estamos sorprendidos de que el fiscal general pueda presumir de alguna manera sobre una propuesta que falla en tantos niveles diferentes”, dijeron los abogados a CNN en un comunicado.

“Estamos completamente asombrados de que el Fiscal General esté tomando una vuelta de la victoria por esta propuesta injusta e inequitativa, y en nombre de nuestros clientes, estaremos objetando enérgicamente en la corte”, agregaron.

El abogado civil de Weinstein, Imran Ansari, le dijo a CNN que Weinstein “sigue concentrado en defenderse en todos los asuntos legales restantes, incluida la apelación de su condena penal, demandas civiles y los cargos presentados contra él en Los Ángeles”.

Weinstein está cumpliendo 23 años de prisión en Nueva York después de ser condenado por cometer un acto sexual criminal en primer grado y violación en tercer grado. Enfrenta varios cargos en Los Ángeles, incluyendo violación forzada, penetración sexual por uso de fuerza y ​​agresión sexual. Weinstein ha negado las acusaciones.

El exproductor fue asignado a la Instalación Correccional de Wende, una prisión de máxima seguridad en Alden, Nueva York.