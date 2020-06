Lo que sabemos sobre la pareja que blandió armas de fuego ante manifestantes en St. Louis

Noticias CNN

(CNN) — Manifestantes que se dirigían a la residencia de la alcaldesa de St. Louis para protestar caminaban por una calle privada cuando dos personas salieron de una casa blandiendo armas.

Videos obtenidos por CNN muestran a dos personas, un hombre con un rifle y una mujer con una pistola, sosteniendo sus armas de fuego frente a una casa de St. Louis mientras los manifestantes pasaban, protestando la decisión de la alcaldesa Lyda Krewson de publicar los nombres y direcciones de las personas a favor de la reforma policial.

Dos videos de testigos oculares obtenidos por CNN fueron tomados afuera de la casa en Portland Place, una calle privada cerca de la casa de Krewson, alrededor de las 7:30 pm del domingo.

Daniel Shular, un reportero local, tomó uno de los videos y dijo que vio cómo se desarrollaba todo el incidente de aproximadamente 10 minutos. Unos 500 manifestantes estaban atravesando Portland Place, según Shular, para evitar los cierres de carreteras cercanas que bloqueaban el acceso a la casa de la alcaldesa.

“Una puerta al lado del portón de Portland Place se abrió y los manifestantes la atravesaron para cruzar el vecindario y llegar a la casa de Krewson”, dijo a CNN.

Fue entonces cuando, según Shular, el hombre y la mujer, ahora identificados como Mark y Patricia McCloskey, salieron de la casa con las armas de fuego. En un momento de su video de 31 segundos, la mujer apunta la pistola hacia los manifestantes.

Lo que dice la pareja

“Una turba de al menos 100 personas atravesó las históricas puertas de hierro forjado de Portland Place, destruyéndolas, avanzó hacia mi casa, donde mi familia estaba cenando en el exterior y nos hizo temer por nuestras vidas”, dijo Mark McCloskey, de 63 años, a KMOV, afiliada de CNN.

Los registros de propiedad obtenidos por CNN confirman que la pareja es dueña de la propiedad. El departamento de calles de St. Louis confirmó a CNN que Portland Place es una calle privada.

“Los manifestantes pacíficos no fueron objeto de desprecio o desdén por parte de los McCloskeys”, dijo su abogado, Albert S. Watkins, en un comunicado a CNN. “Por el contrario, esperaban y apoyaban el mensaje de los manifestantes. Las acciones de violencia, destrucción de bienes y actos de agresión amenazadora por parte de unos pocos individuos que se mezclaban con los manifestantes pacíficos dieron lugar a inquietud y temor ante una gravedad inminente”.

Watkins dice que sus clientes actuaron “legalmente en su propiedad” y que “sus acciones se basaron únicamente en el miedo y la aprensión, cuya génesis no estaba relacionada con la raza. De hecho, los agitadores responsables de la inquietud eran blancos”.

Apuntaron sus armas contra los manifestantes

“Esto es propiedad privada”, dijo McCloskey en su declaración a KMOV. “No hay aceras públicas ni calles públicas. Nos dijeron que nos matarían, quemarían nuestra casa y matarían a nuestro perro. Estábamos solos frente a una multitud iracunda”.

Un segundo video, tomado durante el incidente por el manifestante Avery Risch, muestra cuán tensa se puso la situación. En un momento, Patricia McCloskey, de 61 años, estaba parada en la hierba, más cerca de los manifestantes, apuntándoles con la pistola.

En los videos de Shula y Risch parece que los McCloskey y los manifestantes intercambian palabras, pero no está claro lo que se dice.

“Los organizadores y el clero advirtieron activamente a las personas antes de entrar a la calle que había una pareja con armas de fuego y si no se sentían cómodos con eso, no entraran en la calle”, dijo Risch a CNN. “Los organizadores y el clero también alentaban a la multitud y a todos a no prestarles atención”.

El Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis le dijo a CNN que está investigando el incidente. La abogada de circuito de la ciudad, Kimberly M. Gardner, dijo a CNN en un comunicado que estaba alarmada por los eventos y que su oficina está investigando.

“Debemos proteger el derecho a protestar pacíficamente y no se tolerará ningún intento de enfriarlo mediante intimidación o amenaza de fuerza letal”, dijo en su declaración. “No se equivoquen: no toleraremos el uso de la fuerza contra quienes ejercen sus derechos de la Primera Enmienda, y utilizaremos todo el poder de la ley de Missouri para hacer responsables a las personas”.

Investigación en marcha

Según un informe policial, agentes de la policía respondieron a una “llamada de ayuda” hecha por la pareja, diciendo que había una gran conmoción.

El informe policial dice que la pareja “observó a un gran grupo de sujetos romper violentamente una puerta de hierro marcada con carteles de ‘Prohibido el paso’ y ‘Calle privada’”.

Sin embargo, Shular y Risch dijeron que no presenciaron que se rompiera una puerta.

“Parecía que la puerta no tenía seguro”, dijo Shular a CNN. “No vi a nadie tratar de romperla”.

En un video transmitido en vivo por Facebook, los primeros manifestantes que ingresan a la calle privada mantienen abierta la puerta izquierda. Ese video no muestra cómo se abrió la puerta inicialmente.

Sin embargo, un segundo video de Facebook Live tomado más tarde muestra la puerta derecha doblada y rota en el suelo.

Veinte segundos después de que varios manifestantes se abrieran paso a través de la puerta, el video muestra a Mark McCloskey saliendo de su casa con un rifle y gritando a los manifestantes que abandonaran la calle privada.

Una vez habiendo atravesado la puerta, (los McCloskey) informaron al grupo que estaban “en una calle privada y que habían entrado sin autorización y les dijeron que se fueran”, según la policía. La pareja le dijo a la policía que el grupo comenzó a gritar obscenidades y amenazó con dañarlos.

En ambos videos transmitidos en vivo en Facebook, hay una discusión acalorada y en muchos momentos irrespetuosa entre los manifestantes y los McCloskey.

“Cuando las víctimas observaron a múltiples sujetos armados, ellos también se armaron y contactaron a la policía”, dice el informe.

Shular le contó a CNN que sí vio a algunas personas armadas en la protesta pero que “nadie apuntó con sus armas a las personas de la casa”.

Por qué se manifestaban

Los manifestantes que pasaban por Portland Place se dirigían a la casa de la alcaldesa Krewson, impulsados por el hecho de que ella leyera los nombres y direcciones de las personas que solicitaban la reforma policial. Los nombres y domicilios que leyó fueron enviados como parte de los comentarios públicos al Consejo del Condado de St. Louis.

El viernes, la alcaldesa se disculpó en Twitter, diciendo que no tenía la intención de dañar a nadie.

“Me gustaría disculparme por identificar a las personas que me presentaron cartas hoy en el Ayuntamiento. Esto fue durante una de mis actualizaciones de Facebook cuando respondía preguntas de rutina”, dijo Krewson en un tuit. “Nunca tuve la intención de dañar a nadie o causar angustia. La actualización se removió y nuevamente, me disculpo”.

CNN se comunicó con la alcaldesa de St. Louis y los organizadores de las protestas por el incidente, pero aún no recibió una respuesta.

Hira Humayun de CNN contribuyó a este informe.