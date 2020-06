¿Es seguro ir a los gimnasios durante la pandemia por coronavirus?

Noticias CNN

(CNN Español) – Si eres de los que extrañó ir al gimnasio durante la cuarentena y el aislamiento social, este episodio es para ti. En este capítulo, el doctor Elmer Huerta analiza un estudio realizado en Oslo, Noruega, sobre si es seguro o no volver a los gimnasios durante la pandemia de coronavirus.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. A medida que muchos países empiecen a relajar sus medidas de aislamiento social, hoy veremos cuán seguro es ir a un gimnasio.

Sin duda que una de las actividades que mucha gente extraña -tanto por razones de salud corporal como mental- es la actividad física en los gimnasios, establecimientos que fueron cerrados en casi todos los países por temor al contagio de covid-19.

La idea al cerrarlos -sobre todo después de que se demostrara que la infección puede contagiarse a través del aliento- era que al hacer actividad física y respirar con intensidad, el contagio era más fácil.

El problema es que, hasta ahora, no había estudios científicos que pudieran guiar hacia una reapertura de los gimnasios. Una prepublicación del 25 de junio, sin embargo, reporta una investigación que demuestra que el contagio del nuevo coronavirus es muy raro cuando se cumplen ciertas normas de distanciamiento social entre los usuarios.

El estudio, hecho en Oslo, Noruega, asignó al azar a 3.764 personas de 18 a 64 años, sin historia previa de covid-19, en dos grupos: aquellos que podían usar los gimnasios, y aquellos que no lo podían hacer.

Los gimnasios fueron debidamente preparados con anterioridad, ofreciendo facilidades para la higiene de manos y manteniendo una adecuada limpieza de las superficies.

En total, 1.896 personas fueron asignadas a usar los gimnasios, que solo abrieron para realizar la investigación. Los participantes solo se cruzaron entre ellos y con los directores del estudio.

Casi el 82% de las personas en este grupo usaron el gimnasio al menos una vez en el período de estudio de 2 semanas, y casi el 40% lo usó más de seis veces. A la otra mitad no se le permitió visitar el gimnasio, y siguió con su vida como de costumbre.

Después de aproximadamente 2 semanas, ambos grupos se hicieron ellos mismos una prueba molecular en la saliva para ver si estaban infectados por el nuevo coronavirus.

Los resultados indicaron que no hubo infectados entre las personas que NO usaron el gimnasio, mientras que, en el otro grupo, hubo un caso positivo, aunque luego se comprobó que esa persona no había usado aún las instalaciones y que se había contagiado en su trabajo.

Los autores concluyen que el uso del gimnasio, siempre y cuando se mantenga una adecuada limpieza del lugar y de las máquinas, no aumenta el riesgo de infectarse por el nuevo coronavirus. Algunos expertos no están de acuerdo con esa conclusión, y llaman la atención al hecho de que, en el momento en que se hizo el estudio, Noruega ya había pasado la ola de contagios, y es posible que los hallazgos así lo reflejen, y que es posible que si el estudio se hubiera hecho cuando la epidemia estaba en su máximo nivel, los contagios se hubieran producido.

Los expertos dicen también que el periodo de observación de solo dos semanas no da oportunidad para evaluar el verdadero índice de contagio de los participantes.

El principal mensaje de este estudio, y de este episodio, es que una sola investigación no es suficiente para concluir que todos los gimnasios son lugares libres de contagio.

Pensamos que, antes de correr a un gimnasio simplemente porque ya está abierto, es prudente esperar más investigaciones para comprobar que esos establecimientos son seguros, y que si tú decides usarlo, averigües la frecuencia de infecciones en tu región de residencia y sepas que la higiene de manos y superficies, además del distanciamiento social, podrían ayudarte a disminuir el riesgo.

