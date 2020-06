The Washington Post: recompensas rusas a talibanes habrían causado la muerte de soldados de EE.UU., según inteligencia

Noticias CNN

(CNN) — Las recompensas rusas ofrecidas a los militantes talibanes en Afganistán para matar soldados estadounidenses o británicos habrían resultado en la muerte de múltiples soldados estadounidenses, informó The Washington Post el domingo, citando información de inteligencia estadounidense reunida en interrogatorios militares.

Varias personas familiarizadas con el asunto le dijeron a The Washington Post que no está claro cuántos soldados estadounidenses pudieron haber muerto como resultado de las recompensas.

CNN informó anteriormente que funcionarios de inteligencia rusos de la agencia de inteligencia militar GRU recientemente ofrecieron dinero a los militantes talibanes en Afganistán como recompensa si asesinaban a soldados estadounidenses o británicos allí, según un funcionario de inteligencia europeo. El funcionario le dijo a CNN que los incentivos ofrecidos por los rusos habían llevado, en su evaluación, a víctimas de la coalición, es decir, muertes o lesiones de miembros del ejército. El funcionario no especificó la fecha de las bajas, su número o nacionalidad, o si fueron víctimas mortales o heridos.

Hubo una discusión desde febrero y marzo en la comunidad de inteligencia de EE.UU. y entre los principales comandantes militares sobre la operación rusa para evaluar la inteligencia y lo que estaba sucediendo exactamente, dijo un funcionario estadounidense a CNN el domingo. Hubo algunos esfuerzos para proteger a las fuerzas estadounidenses con base en la información de inteligencia, dijo la fuente.

The New York Times informó por primera vez el viernes que información de inteligencia estadounidense concluyó hace meses que la inteligencia militar rusa ofreció las recompensas en medio de conversaciones de paz. El presidente Donald Trump fue informado sobre los hallazgos de inteligencia y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca celebró una reunión al respecto a fines de marzo, según The New York Times, citando a funcionarios informados sobre el asunto.

Trump, sin embargo, ha negado repetidamente recibir información sobre inteligencia de que los rusos habían intentado sobornar a combatientes talibanes para matar a soldados estadounidenses.

“Intel acaba de informarme que no encontraron esta información creíble y, por lo tanto, no me la informaron a mí ni a @VP”, afirmó en un tuit del domingo por la noche.

Pero John L. Ullyot, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo a The New York Times el domingo por la noche, que “la veracidad de las acusaciones subyacentes continúa siendo evaluada”.

El domingo anterior, el presidente tuiteó que “no ha habido muchos ataques” contra soldados estadounidenses por parte de combatientes talibanes como evidencia de que la inteligencia reportada puede ser “falsa”.

Su tuit fue un paso más allá de una declaración del sábado de la Casa Blanca en la que la secretaria de Prensa, Kayleigh McEnany, no negó la validez del informe, sino que dijo que Trump y el vicepresidente Mike Pence no fueron informados “sobre la supuesta inteligencia de recompensa rusa”.

La embajada rusa en Washington denunció el viernes el informe de The New York Times como “acusaciones infundadas” que han llevado a amenazas de muerte contra diplomáticos rusos en Washington y Londres. Los talibanes también rechazaron el informe.

Ha habido más de 2.400 muertes totales de miembros del servicio estadounidense desde el comienzo de la guerra más larga de Estados Unidos en 2001. El año pasado fue el más letal en cinco años para Estados Unidos en Afganistán, con 23 miembros del servicio asesinados durante las operaciones en el país en 2019.

Nick Paton Walsh, Barbara Starr, Veronica Stracqualursi, Devan Cole y Radina Gigova contribuyeron a este informe.