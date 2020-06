Las 5 cosas que debes saber este 29 de junio: Más de 10 millones de casos de coronavirus en el mundo

Noticias CNN

Ya son más de 500.000 muertes por coronavirus. Trump niega haber recibido información sobre planes rusos. Resuelven crimen 38 años después con prueba de ADN. El Real Madrid se afianza en el liderato. Además: Starbucks también suspende anuncios en Facebook. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Coronavirus: más de 10 millones de casos y medio millón de muertes

Poco más de seis meses desde que se registrara el primer caso de coronavirus en la ciudad china de Wuhan, el mundo llegó al terrible hito de 10 millones de casos de covid-19, según el recuento hecho por la Universidad Johns Hopkins. El total de muertes atribuidas al virus ya superan las 500.000, siendo Estados Unidos el país más afectado y el continente latinoamericano el más golpeado en este momento. Así avanza la pandemia en medio de flexibilización de restricciones, planes de reapertura y nuevos récords de contagios en países como Colombia y Brasil.

2

¿Una nueva trama rusa?

El presidente Donald Trump negó el domingo haber recibido información de inteligencia sobre que los rusos habían intentado sobornar a combatientes talibanes para matar tropas estadounidenses, como informó The New York Times y CNN pudo confirmar. Previamente, la Casa Blanca aseguró que el presidente no había recibido información al respecto, pero no negó la validez del reporte. La embajada de Rusia y un vocero Talibán señalaron por separado que la información es falsa.

Rusia niega supuesto plan para matar soldados estadounidenses 2:06

3

Avanza proceso contra sospechosos de ataque en México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se llevó a cabo una audiencia para presentar cargos contra 12 de los 19 sospechosos que fueron arrestados por presuntamente estar vinculados con el ataque del viernes contra el secretario de Seguridad Ciudadana local, Omar García Harfuch. Tales cargos serían delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Se desconoce hasta el momento si los presuntos implicados cuentan con abogados defensores.

4

Extienden toque de queda en Puerto Rico

La gobernadora Wanda Vázquez emitió este domingo un nuevo decreto que extiende hasta el 22 de julio de 2020 el toque de queda, pero que ahora será de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.. El nuevo decreto permitirá la apertura de los servicios educativos universitarios mientras cumplan con los protocolos de distanciamiento físico y de bioseguridad. Además, se autorizó la apertura de playas y balnearios para bañistas, mas no se permite la socialización ni agrupamiento de personas.

5

Starbucks también toma medidas contra Facebook

Starbucks, la reconocida cadena de cafés, anunció el domingo que suspenderá sus anuncios publicitarios en la red social Facebook. Un vocero de la compañía aseguró que hay demasiados mensajes de odio en las redes sociales y que la decisión es parte de un proceso de análisis para detener ese tipo de acciones. Coca-Cola ya había tomado una decisión similar.

Facebook, sin anuncios de Starbucks… ¿cómo lo impactará? 4:57

A la hora del café

Real Madrid se afianza en el liderato de La Liga

El equipo blanco aprovechó el traspiés del F.C. Barcelona y derrotó al Espanyol con un solitario gol de Casemiro, que representa una ventaja de dos puntos en la tabla de posiciones.

Prueba de ADN descifra crimen sin resolver 38 años después

La policía en Columbus, Ohio, reveló que descifró el caso sobre quién secuestró, agredió sexualmente y mató a una niña de 8 años en 1982. Esta es la historia de la investigación.

Mujer peruana pide autonomía para ‘morir con dignidad’

Ana Estrada sufre de polimiositis, una enfermedad degenerativa. Busca la manera de que la ley le permita elegir una muerte asistida cuando su condición sea insostenible.

Paciente peruana reclama la libertad para elegir cuándo morir 4:13

Tres personas fallecieron por beber desinfectante para manos

El caso se presentó en Nuevo México, en donde otra persona quedó ciega por el envenenamiento con metanol tras beber el desinfectante.

“El regalo de una nueva vida”

Este episodio del podcast ‘Coronavirus: Realidad vs. Ficción’ cuenta la historia de un médico chileno que se convierte en paciente por el covid-19.

La cifra

US$ 5 millones

En Bolivia, el dinero destinado a subvencionar la propaganda política de los partidos que participarán en las votaciones generales del 6 de septiembre se reasignará para garantizar las medidas sanitarias en el propio proceso.

La cita

“No seré entrenador otros 20 años”

Previo al encuentro en La Liga, Zinedine Zidane, el director técnico del Real Madrid, aseguró en conferencia de prensa que no se ve en el cargo por otros 20 años porque puede ser muy “desgastante”.

Zidane descarta ser entrenador a largo plazo 1:31

Y para terminar…

Las 5 mejores series nuevas de junio

Te traemos un nuevo RankingCNN para actualizar tu lista de series. Estas son las 5 mejores nuevas de junio, según Metacritic.

Las 5 mejores series nuevas de junio 1:07