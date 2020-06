Organizaciones y partidos políticos de Nicaragua firman estatutos de conformación de Coalición Nacional

Noticias CNN

(CNN Español) — Al menos siete organizaciones opositoras y partidos políticos nicaragüenses firmaron este jueves los estatutos de la denominada Coalición Nacional, cuyo objetivo, dicen, es conducir al país a la democracia, a través de elecciones libres, transparentes y observadas por organismos nacionales e internacionales.

Las elecciones generales en Nicaragua están previstas para noviembre de 2021. El presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, dijo en julio de 2019 que su partido estaba listo para ganarlas.

La coalición se conforma a pocas horas de una sesión virtual ordinaria del Consejo Permanente de la OEA realizada este miércoles. En la reunión, el secretario general Luis Almagro y representantes de varios países retomaron la urgencia de continuar las reformas electorales en Nicaragua para realizar elecciones transparentes, libres y supervisadas que garanticen una salida pacífica y democrática a la crisis que vive el país desde 2018.

“Aquí no podemos ir a elecciones sin reforma electoral. No podemos ir a elecciones habiendo presos políticos. No podemos ir a elecciones sin que nuestros hermanos exiliados puedan regresar, sin que cese la represión”, expresó Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino, al referirse a algunos de los desafíos sociales y políticos que enfrenta la coalición desde el inicio de las protestas antigubernamentales en 2018.

Mairena afirmó que iniciarán un proceso de diálogo con los diferentes movimientos sociales, políticos, gremiales que no están representados aún en la coalición, un compromiso que también asume Juan Sebastián Chamorro, quien firmó en representación de la Alianza Cívica, de la que es director ejecutivo.

“La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia es una organización comprometida con la unidad, con la unión que debe haber entre todos los nicaragüenses” dijo Chamorro.

Por su parte, el diputado Miguel Rosales, presidente del Partido Liberal Constitucionalista, dijo que era un “momento histórico” para el liberalismo y que sus simpatizantes y colaboradores “cierran filas con la coalición”.

Además de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino, integran la Coalición Nacional tres partidos políticos. Posteriormente, se podrían agregarán organizaciones estudiantiles, cuyos líderes exigen mayor participación.