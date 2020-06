Murió una popular estrella de TikTok; tenía 16 años

Noticias CNN

(CNN) — Murió Siya Kakkar, una influyente adolescente de TikTok con una importante base de seguidores en la plataforma de intercambio de videos, dijo su representante.

Arjun Sarin publicó una imagen de la estrella india el jueves con el título “Descansa en paz”.

“No más palabras”, agregó. “Siempre serás el mejor artista”.

La policía confirmó a CNN que Kakkar era menor de edad, y los medios de comunicación locales informan que tenía 16 años.

Tenía casi 2 millones de seguidores en TikTok hasta el viernes, y había publicado un video en la plataforma el miércoles. Varias de sus publicaciones han tenido millones de visitas.

La mayoría de los videos de Kakkar mostraban sincronización de labios, recreaciones de memes populares y sketches cortos de comedia.

El actor indio Jay Bhanushali y el reconocido fotógrafo Viral Bhayani son algunos de quienes ofrecieron sus condolencias en las redes sociales, mientras que varios fanáticos comentaron los videos de Kakkar para expresar su tristeza.

TikTok ha aumentado su popularidad en India, a pesar de haber sido bloqueado durante dos semanas por el gobierno indio a principios de este año.

La aplicación permite a los usuarios subir videos cortos a los seguidores y a la comunidad en general, y muchos de ellos obtienen rápidamente grandes seguidores.

Ha acumulado más de 120 millones de usuarios en India desde su lanzamiento en 2016.