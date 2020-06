El exejecutivo de la F1, Bernie Ecclestone, dice que las personas negras a menudo son “más racistas que los blancos”, incluso cuando elogia el impulso de Lewis Hamilton por la diversidad

Noticias CNN

(CNN) — A Bernie Ecclestone se le atribuye la transformación de la Fórmula Uno en un negocio global de miles de millones de dólares con carreras en todos los rincones del mundo, pero como muchas organizaciones, el deporte que ayudó a crear ha sido objeto de escrutinio tras la muerte de George Floyd.

Ese escrutinio ha llegado notablemente por parte de Lewis Hamilton, seis veces campeón del mundo y el primer y único piloto negro en competir en la Fórmula 1, quien ha sido una voz poderosa contra el racismo después de la muerte de Floyd en Minneapolis el mes pasado.

Hamilton se unió a las protestas, creó la Comisión Hamilton para aumentar la diversidad en el deporte del motor y criticó a las “estrellas más importantes” de la F1 por “permanecer en silencio… en medio de la injusticia”.

Por su parte, Ecclestone, quien fue reemplazado como director ejecutivo de la Fórmula Uno en 2017 después de casi cuatro décadas a cargo, elogió cómo Hamilton se ha pronunciado a favor de la igualdad.

“Lewis es un poco especial”, dijo Ecclestone, quien actualmente tiene un papel asesor con la F1 como presidente emérito, a Amanda Davies de CNN Sport.

“Primero, es muy, muy, muy talentoso como conductor y ahora parece ser extremadamente talentoso cuando se pone de pie y hace discursos”.

“Esta última campaña que está haciendo por las personas negras es maravillosa. Él está haciendo un gran trabajo y es gente así, fácilmente reconocible, a la quienes la gente escucha”.

Bernie Ecclestone y Lewis Hamilton se dan la mano antes del Gran Premio de México en 2015.

“Completamente estúpido todo esto de derribar estatuas”

Sin embargo, Ecclestone no cree que incentivos como la Comisión Hamilton tengan un impacto tangible en el deporte.

“No creo que vaya a hacer nada malo o bueno para la Fórmula Uno”, dijo.

“Simplemente hará que la gente piense qué es más importante. Creo que es lo mismo para todos. La gente debería pensar un poco y decir: ‘Bueno, qué demonios. Alguien no es lo mismo que los blancos y los negros deberían pensar lo mismo sobre los blancos’.

“En muchos casos, las personas negras son más racistas que los blancos”, dijo Ecclestone.

CNN le preguntó a Ecclestone por la afirmación y no pudo proporcionar ninguna evidencia concreta para el reclamo sin fundamento más allá de decir que lo había “notado” a lo largo de los años.

El hombre de 89 años continuó diciendo que cambiar las actitudes hacia la raza no será “fácil”, despreciando el derribamiento de las estatuas de las figuras confederadas, un movimiento que Hamilton apoyó cuando la estatua de Edward Colston fue derribada en la ciudad inglesa de Bristol.

“Creo que necesitan que les empiecen a enseñar en la escuela”, dijo Ecclestone.

“Así que crecen sin tener que pensar en estas cosas. Creo que es completamente estúpido quitar todas estas estatuas. Deberían haberlas dejado allí. Lleven a los niños de las escuela a mirarlas y decir por qué las estatuas están allí y lo que hizo la gente y cuán malo fue lo que hicieron”.

Bernie Ecclestone estuvo a cargo de la F1 durante casi 40 años.

Durante su tiempo al frente de la F1, Ecclestone trajo más carreras en nuevas regiones y atrajo un nuevo interés en el deporte.

La temporada anterior a la adquisición de US$ 8.000 millones de Liberty Media en 2017 atrajo a 400 millones de televidentes únicos en 200 territorios. El campeonato de 2016 tuvo 21 carreras en 21 países y cinco continentes.

En abril, el multimillonario Ecclestone y su esposa Fabiana Flosi, de 44 años, anunciaron que esperaban un bebé. El cuarto hijo de Ecclestone nacerá este verano y cuando se hizo el anuncio, dijo que no veía diferencia “entre tener 89 y 29 años”.

El británico no es ajeno a la controversia.

En 2009 elogió a Adolf Hitler por ser “capaz de hacer las cosas”, comentarios por los que luego se disculpó, mientras que también respaldó la controvertida política de Vladimir Putin hacia los homosexuales y dijo que las mujeres deberían vestirse de blanco “como todos los demás electrodomésticos”.

“Nadie ha hecho nada”

Hamilton, el campeón mundial actual, recientemente se refirió a la F1 como un “deporte dominado por los blancos”, mientras que el organismo rector acaba de lanzar la Iniciativa #WeRaceAsOne que busca combatir los desafíos del covid-19 y condenar el racismo y la desigualdad.

Posteriormente se creó un grupo de trabajo para aumentar la diversidad y la inclusión en la F1, junto con una fundación para ayudar a financiar pasantías y pasantías para grupos subrepresentados.

Cuando se le preguntó si F1 debería haber hecho más para abordar el tema de la diversidad y la inclusión, Ecclestone dijo: “No creo que nadie se haya preocupado por eso antes”.

“Creo que es un tema importante, pero ha estado allí tanto tiempo [y] nadie ha hecho nada. ¿Por qué alguien no hizo algo hace dos o tres años?

“Están demasiado ocupados tratando de ganar carreras o encontrar patrocinadores o algo así”.

En un artículo reciente para The Times, Hamilton aludió a un incidente en España en 2008 cuando los fanáticos se burlaron de él.

Ecclestone fue criticado por no tomar la situación en serio, aunque luego dijo que habló con el padre de Hamilton, Anthony, y dijo que “todo [estaba] bien”.

“Estoy sorprendido de que le preocupe”, dijo Ecclestone reflexionando sobre el incidente, y agregó que nunca habló con el propio Hamilton, que conducía para McLaren en ese momento.

Hamilton celebró su título el año pasado.

“Me siento realmente infeliz si se lo tomó en serio. Nunca pensé que lo había hecho. No pensé que lo afectara”, dijo. “No sé por qué la gente hizo todo eso de todos modos. ¿Fue contra él personalmente o fue lo que ellos pensaron?”.

La casi llegada de Ribbs

Como propietario del equipo de carreras Brabham, Ecclestone invitó a Willie T. Ribbs a una prueba de conducción en Portugal en 1986, una audición para un lugar que podría haber hecho que el estadounidense se convirtiera en el primer piloto negro de la F1.

En una entrevista reciente con el presentador de CNN Sport Davies, Ribbs, que compitió en IndyCar y NASCAR, habló de Ecclestone en términos brillantes.

“Ni siquiera sé si la Fórmula Uno existiría ahora si no fuera por Bernie Ecclestone”, dijo Ribbs. “Él me quería en el auto. Él me quería en la Fórmula Uno […] Sus patrocinadores en ese momento eran italianos. Querían conductores italianos, y lo respeto totalmente. No tengo ningún problema con eso”.

“Mi objetivo era estar en la Fórmula Uno, pero Bernie Ecclestone hizo una declaración porque Bernie Ecclestone puso al primer hombre de color, al primer hombre negro, en un auto de Fórmula 1”.

Con la determinación de aumentar la diversidad dentro del deporte inicia la nueva temporada de F1.

La primera carrera del inicio retrasado de la temporada será en Austria el 5 de julio, donde Hamilton comienza su búsqueda del séptimo título del campeonato mundial que lo vería empatar con el récord de Michael Schumacher.