ANÁLISIS: la burbuja poscovid-19 de Trump estalla

(CNN) — El peor día en Estados Unidos por nuevos casos de coronavirus destruyó la fantasía del presidente Donald Trump de un Estados Unidos poscovid, incluso cuando sembró nuevas distracciones en un esfuerzo por ocultar la realidad de su vacío de liderazgo en una crisis nacional cada vez más profunda.

Más de 37.000 nuevos casos de covid-19 fueron reportados el jueves, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Los números reemplazaron el anterior día más oscuro de la pandemia, el 24 de abril. Los nuevos datos sugieren que los sacrificios realizados por decenas de millones de estadounidenses que se quedaron en casa, que les costó a muchos de ellos su trabajo, podrían haber sido en vano. También sugiere que las agresivas reaperturas estatales defendidas por Trump, que quiere un reinicio económico rápido para aumentar sus esperanzas de reelección, exacerbaron una situación que ahora parece estar fuera de control en una franja de estados del sur.

Un total de 30 estados ahora informan un aumento en los nuevos casos diarios de coronavirus, mientras que otros siguen estableciendo nuevos récords cada 24 horas. Y mientras el presidente vive en una burbuja de sus propias disputas políticas obsesivas y el abrazo de los medios conservadores que rara vez se concentra en el virus, la realidad de una pandemia que aún puede estar en sus primeros cambios está comenzando a exprimir su mundo.

En una señal de que la Casa Blanca necesita controlar la situación, el vicepresidente Mike Pence presidirá el viernes la primera sesión informativa pública del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca en dos meses. El Dr. Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, le comentó a Jim Acosta de CNN el viernes que el grupo de trabajo está “considerando seriamente” las pruebas de grupo para covid-19 en un esfuerzo por aislar mejor los puntos críticos.

Pero los altos funcionarios de salud pública del gobierno se han desvanecido en gran medida de la escena en las últimas semanas cuando Trump ha tratado de enviar un mensaje de que Estados Unidos ha “prevalecido” sobre el virus y está reabriendo.

Solo el jueves Texas, el modelo de la estrategia de reapertura de Trump, pausó su transición para restaurar la vida normal, alarmado por el incremento de los ingresos hospitalarios y el aumento de nuevas infecciones. Apple cerró tiendas en Texas, Arizona, Florida, Carolina del Norte y Carolina del Sur para proteger a los clientes y trabajadores de los picos del virus. Docenas de agentes del Servicio Secreto ahora se autoaislan después de que se descubrió que varios de sus colegas tenían el virus luego de viajar al mitin del presidente en Oklahoma durante el fin de semana. Varios empleados de la campaña de Trump han dado el mismo paso, después de que ocho de sus compañeros de trabajo dieron positivo en la última señal de que los planes de Trump para la reanudación total de las manifestaciones de la campaña no solo son imprudentes sino que pueden resultar logísticamente imposibles.

En todo el país, mientras California enfrenta un momento terrible, Disneyland postergó sus planes de reapertura, una ilustración simbólica de la difícil situación de todo un estado, y de hecho una nación que ha visto desaparecer el ocio y la frivolidad en medio de la peor crisis interna desde la segunda Guerra Mundial.

Hay más señales de que la recuperación económica similar a un cohete que Trump ha estado proyectando tampoco se está materializando. El principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo el jueves que el desempleo podría caer por debajo del 10% para fin de año, lo que significa que todavía estaría en un nivel elevado cuando Trump se enfrente a la reelección en noviembre. Y el gigante minorista estadounidense Macy’s anunció que recortaría alrededor de 3,900 empleos como parte de un esfuerzo de reestructuración en medio de una crisis económica que la pronta negación de Trump sobre la pandemia y la mala gestión de la misma cuando llegó a EE.UU. puede haber exacerbado.

Todo esto ocurrió un día después de que Trump dio la bienvenida al presidente de Polonia a la Oficina Oval, “el primer encuentro después del covid” con un líder extranjero según él, y se da luego de una semana en la que dijo falsamente que la única razón por la que los casos de coronavirus han aumentado es porque su gobierno ha impulsado más pruebas. Trump ha ignorado principalmente el virus en los últimos días, prefiriendo avivar las divisiones raciales y sociales sobre el derribo de estatuas, incluso ordenando la reinstalación de un monumento en Washington, DC, que honra a un general confederado que fue reconocido por su contribución a los masones.

Sin embargo, el jueves Trump subió a bordo del Air Force One por tercera vez en cinco días para un viaje a través del país, al estado de Wisconsin, que incumplió las pautas de su propio gobierno sobre el uso de máscaras y el distanciamiento social, y eso en sí mismo fue una desviación masiva de la tragedia nacional que el presidente parece decidido a ignorar, ya que contradice su gran narrativa de la reapertura que está decidido a usar para su campaña de reelección.

En ningún momento el jueves, Trump modeló el uso de una máscara, a pesar de ser una precaución que los científicos dicen que podría ser lo mejor para retrasar la propagación de la enfermedad, que está intensificando su asalto en la primera ola antes de un segundo temido ataque en el otoño. Pero incluso en el territorio más amigable posible, un foro de Fox News con Sean Hannity, los miembros de la audiencia se sentaron en taburetes que estaban separados y usaban máscaras por orden de la estación de televisión.

El presidente, quien dijo anteriormente que el virus se estaba desvaneciendo y desaparecía, fue fácilmente predecible en el programa, ya que estaba preparado para sus líneas de campaña sobre inmigración, protegiendo las estatuas que los manifestantes contra el racismo quieren derribar y ataques contra los demócratas y el presunto nominado Joe Biden, así como falsas afirmaciones sobre los peligros del fraude por votación por correo.

El mandatario predijo que Estados Unidos tendría una vacuna contra el coronavirus antes de fin de año, en contra de los consejos de la mayoría de los expertos científicos. Y a veces, parecía tocar una nota casi de despedida, mientras hacía serpenteantes argumentos sobre la capacidad mental de su rival.

“Quiero decir, el hombre no puede hablar”, dijo Trump. “Y él será su presidente porque algunas personas no me quieren, tal vez”.

Biden, quien aprovecha los fracasos de Trump en la pandemia para tratar de expulsarlo después de un solo mandato, criticó antes el comportamiento del presidente.

“Es como un niño que no puede creer que esto le haya sucedido. Todo su lloriqueo y autocompasión. Bueno, esta pandemia no le sucedió a él. Nos sucedió a todos. Y su trabajo no es quejarse de eso, su trabajo es hacer algo al respecto. Liderar”, afirmó Biden.

El problema de Texas encapsula la creciente crisis nacional

La brecha creciente entre la versión de Trump de Estados Unidos y la realidad de una nación que vuelve a una lucha agotadora con la enfermedad después de un período esperanzador a principios de mayo y junio, plantea la cuestión de cuánto tiempo puede el presidente seguir ignorando la situación. Este es especialmente el caso cuando incluso sus aliados, como el gobernador republicano de Texas Greg Abbott, han admitido que lidian con un problema grave. En lugares como Texas, la saturación de las salas de hospital y las unidades de cuidados intensivos en unas pocas semanas (que dado el curso normal de la enfermedad podría dar lugar a tasas de mortalidad más altas), contradice las conversaciones optimistas de los políticos y especialmente la narrativa ficticia de Trump de que lo peor ya pasó.

“Es bastante grave”, le aseguró el Dr. Peter Hotez, profesor y decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine de Texas, a Jake Tapper de CNN.

“Tenemos una enorme cantidad de transmisión comunitaria. Si miras la curva de los números que suben, sigue lo que llamamos una curva exponencial, que inicialmente parece plana, y luego se acelera muy bruscamente, casi verticalmente. Y ahí es donde estamos ahora”, agregó Hotez.

Abbott esperaba seguir un plan de apertura que preveía que el estado volviera a la normalidad para el 4 de julio.

“Lo último que queremos hacer como estado es retroceder y cerrar negocios. Esta pausa temporal ayudará a nuestro estado a acorralar la propagación hasta que podamos ingresar de manera segura en la siguiente fase de apertura para los negocios”, dijo Abbott.

Las malas noticias que contradicen la versión optimista de Trump de un Estados Unidos posterior al covid no se limitan a Texas. El gobernador de Arizona informó el jueves que los planes de reapertura del estado ahora están “en pausa” como resultado de un aumento importante en los casos de coronavirus. El gobernador Doug Ducey, republicano, dijo que Arizona no retirará sus planes de reapertura comercial, sino que exigirá a las empresas que sigan las reglas de distanciamiento social que aún están vigentes. “Si deciden no hacerlo, habrá responsabilidad y habrá cumplimiento”.

En California, el gobernador demócrata Gavin Newsom advirtió que retrasaría la apertura del estado si los hospitales se saturan mientras su estado reportó otras 5.000 infecciones. En Ohio, el gobernador republicano Mike DeWine rechazó implícitamente la justificación de Trump para el incremento de las infecciones. “Hemos aumentado las pruebas, pero no creemos que este aumento en los casos se deba completamente a las pruebas”, dijo DeWine, confirmando que las hospitalizaciones han aumentado.

Mississippi estableció su mayor aumento en un solo día de nuevas infecciones por coronavirus el jueves. En este momento al menos 30 estados informan un incremento de nuevos casos en la última semana. De esos estados, el 13% reporta un aumento del 50% o más.

“No creo que vaya a cambiar su postura sobre las máscaras”

El panorama cada vez peor no convence aún a los líderes republicanos de exigir a sus electores que usen máscaras, lo que parece ser ya demasiado.

“Insto a todos los tejanos a hacer su parte para ayudar a contener la propagación lavándose las manos regularmente, usando una máscara y practicando el distanciamiento social”, afirmó Abbott, uno de varios líderes republicanos que exhortó a las personas a usar máscaras, pero que no exige la medida, que algunos conservadores consideran es una violación de sus derechos personales, a pesar de la evidencia de que muchas personas ignoran el consejo médico.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, es otro miembro de ese grupo, aunque habitualmente usa una máscara mientras transita por Capitol Hill. “Creo que eso es lo que la gente debería hacer. Y eso es lo que estamos haciendo en el Senado y lo que estoy aconsejando a otras personas que hagan”, dijo el republicano de Kentucky a los periodistas el jueves.

Muchos estadounidenses tienen un escepticismo innato y genuino del gobierno que exige que hagan cualquier cosa. Es por eso que Trump podría proporcionar un papel tan valioso al demostrar el uso de máscaras. Pero el presidente, a pesar de su legendario atractivo para su base, a menudo parece reacio a usar ese capital político y convencer a sus seguidores de cambiar su comportamiento.

Uno de los amigos políticos más cercanos de Trump, el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham, no cree que haya un cambio de opinión por parte de Trump.

“Escucha, no creo que vaya a cambiar su postura sobre las máscaras. Pero podría, no sé”, dijo Graham.