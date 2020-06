¿Qué hay detrás del aumento de casos de covid-19 en Florida?

Noticias CNN

(CNN) –– A medida que Florida emerge de su cierre por la pandemia de coronavirus, el estado experimenta un aumento de casos de covid-19, y los habitantes más jóvenes representan un número significativo en las pruebas positivas.

El Departamento de Salud de Florida reportó este martes 3.286 contagios adicionales de coronavirus, lo que eleva el total del estado a 103.503.

Expertos en salud y funcionarios electos han atribuido las crecientes cifras a una combinación de mayor cantidad de pruebas y más contacto social a medida que las empresas reabren. Y, en las últimas semanas, también a la participación de las personas en grandes protestas, aunque eso no se ha establecido claramente.

En el condado de Miami-Dade, el más poblado del estado con 2,71 millones de personas, los datos recopilados por investigadores de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés) revelan que el número de pruebas de covid-19 positivas ha aumentado un promedio de 35 cada día durante las últimas dos semanas.

Los investigadores también encontraron que las hospitalizaciones, las visitas a cuidados intensivos y el uso de respiradores artificiales empezaron a aumentar en las últimas dos semanas. Esto, combinado con un aumento en los casos, apunta a un incremento en la propagación comunitaria del virus, según los investigadores.

“Las municipalidades recibieron pautas para la reapertura, pero no tienen pautas sobre cuándo cancelarla, por eso es tan crítico monitorear los casos de cerca antes de que los hospitales y las unidades de cuidados intensivos comiencen a tener problemas de capacidad, algo que hemos evitado hasta ahora en el condado de Miami-Dade”, indicó la Dra. Mary Jo Trepka, jefa del departamento de epidemiología de FIU.

Las personas van “de un lado para otro”

Los expertos en salud no pueden explicar con certeza por qué los casos han aumentado, pero a partir de los datos queda claro que la transmisión comunitaria está desarrollándose, le dijo Trepka a CNN. “Hay más gente de un lado para otro”, añadió. “Eso probablemente ha contribuido”.

Trepka también citó otros factores, incluidos los niños que no están en la escuela, el fin de semana largo del Memorial Day y las recientes protestas en las que algunos manifestantes no usaron máscaras. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que las protestas de Black Lives Matter en todo el país no han llevado a un salto en los casos de coronavirus.

Para limitar la propagación, explicó Trepka, las personas deben seguir realizando las prácticas básicas recomendadas por los funcionarios de salud en los últimos tres meses: usar una mascarilla, practicar el distanciamiento social, lavarse las manos y lo más importante: quedarse en casa si estás enfermo o tiene síntomas.

“Quédate en casa hasta que tengas el resultado de la prueba y sea negativo”, insistió.

Florida es uno de los estados que no exige el uso obligatorio de máscaras a nivel estatal, aunque el departamento de salud lo recomienda.

Sin embargo, gobiernos locales, como el condado de Miami-Dade, sí requieren la utilización de mascarillas en público. El alcalde de Miami, Francis Suárez, republicano, le dijo a CNN este lunes que no se abrirán grandes lugares donde se realizan mitines o eventos deportivos, y que Miami no iba en camino a la tercera fase de reapertura debido al aumento de los casos.

“Realmente no tiene nada que ver con una mayor cantidad de pruebas. Está relacionado con que más personas que se hacen la prueba dan positivo”, explicó Suárez.

El condado está registrando números récord de pacientes con covid-19, informó el diario The Miami Herald. Un centro médico en Homestead alcanzó su límite de unidades de cuidados intensivos este martes, después de que funcionarios del condado lo identificaran como un foco de casos nuevos.

“En todo el condado, los hospitales reportan más camas disponibles que camas ocupadas por pacientes de covid-19. Sin embargo, los administradores de hospital y médicos de emergencias dicen que están preocupados por el aumento y que han reanudado reuniones casi diarias con los reguladores estatales”, escribió el periódico.

Los pacientes ahora son más jóvenes y no están tan enfermos como en abril, informó The Herald. Eso, combinado con el conocimiento adquirido desde entonces, significa hospitalizaciones más cortas y resultados más saludables.

Durante el fin de semana, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, atribuyó el aumento en los casos a “más pruebas”. Dijo que la gran mayoría de los casos en Florida ahora son en personas sin síntomas.

Condados como Broward y Duval tienen una “gran población de entre 20 y 30 años, en su mayoría asintomáticos. Pero también estamos viendo que no solo ella están dando positivo porque hay más pruebas, también están dando positivo a una tasa más alta”, señaló DeSantis, un republicano.

DeSantis indicó que las pruebas también han aumentado porque las personas “regresan a la fuerza laboral”.

¿Otro aumento en la demanda de UCIs?

Los estados que registran un aumento en el número de casos nuevos de covid-19 enfrentarán “otro incremento en la demanda de UCIs”, advirtió la Dra. Jeanne Marrazzo, directora de enfermedades infecciosas de la Universidad de Alabama en Birmingham.

“Hay retrasos entre los números máximos que vemos reportados y las consecuencias que llevan a las personas a la unidad de cuidados intensivos. Así que estás viendo esto en período de dos a tres semanas”, le explicó Marrazzo a CNN este martes.

“Lo que me preocupa bastante es que ya estamos viendo un aumento en las admisiones a las unidades de cuidados intensivos en un lugar como Florida”, dijo. “Y, sin embargo, los casos siguen incrementando. Por lo tanto, vamos a enfrentar otro aumento en la demanda de UCIs en no mucho tiempo”, completó.

“Es realmente importante para nosotros pensar en las implicaciones allí, en términos de preparación y en términos de atenuar las consecuencias de este incremento de casos”, agregó Marrazzo.

El Dr. Andrew Pastewski, médico jefe de la unidad de cuidados intensivos en el Centro Médico Jackson South en Miami, también está viendo un aumento en los pacientes, dijo.

“Hace una semana teníamos ocho pacientes, ninguno con un respirador artificial”, le dijo Pastewski a CNN este martes. “Sentíamos que estábamos manejando esto bien. Teníamos un lindo piso de covid-19, 24 camas con la capacidad de cuatro respiradores artificiales de la UCI en esa unidad, por lo que pensamos que podríamos usar eso como nuestro piso covid-19 en el futuro”, indicó.

“Y en 10 días, ahora tenemos más de 40 pacientes, cuatro con respiradores artificiales. Hemos tenido que encontrar una segunda unidad de covid-19 y estamos buscando una tercera en este momento”, relató.

Pastewski tiene dos grupos de pacientes en la UCI ahora: pacientes mayores que pueden vivir en un hogar de ancianos y pacientes más jóvenes en sus 50 y 60 años, dijo.

Algunos de sus colegas no están viendo un aumento en los pacientes de covid-19 que ingresan a las unidades de UCI a partir en este momento, señaló Pastewski.

“Algunos de ellos no saben que hay algún tipo de aumento de covid-19 porque solo manejan a los pacientes de covid-19 en unidades de cuidados intensivos”, dijo. “Mi grupo en Jackson South ve a todos los pacientes de covid-19 con la esperanza de tratarlos antes de que se enfermen, así que sé que los números son más altos”.

Este reciente aumento de casos entre adultos jóvenes podría reducir las tasas de mortalidad de covid-19 a menos que esas mismas personas infecten a otros, según un tuit del Dr. Tom Frieden, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

“Con menor edad en las infecciones recientes en al menos algunos lugares como Florida, espera una tasa de mortalidad más baja en esta ola… hasta que los jóvenes de 20 a 40 años que están infectados actualmente continúen infectando a otros”, escribió el domingo Frieden, presidente ejecutivo de la iniciativa Resolve to Save Lives.

El cambio de la pandemia de coronavirus hacia los estadounidenses más jóvenes no es necesariamente una buena noticia, advirtió el Dr. Ashish Jha, director del Instituto de Salud de Global de Harvard.

Las personas más jóvenes tienen menos probabilidades de enfermarse y de morir por el virus, le dijo Jha a CNN que Pero incluso si no están enfermos, pueden contagiar a otros, señaló.

“Esas personas más jóvenes tienen padres. Tienen abuelos y van a ir a ver a esas personas”, explicó.

“Cuanto más se propaga el virus, más vulnerables son todos”.

Jay Croft, Melissa Alonso, Gisela Crespo, Maggie Fox, Jamiel Lynch y Hollie Silverman, todos de CNN, contribuyeron a este informe.