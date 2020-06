¿Por qué puedes tener brotes de acné al usar la mascarilla y cómo prevenirlos?

Noticias CNN

(CNN) — Si te tomas en serio la necesidad de protegerte a ti y a los demás de los peligros del covid-19, entonces estás usando una mascarilla cuando sales y compartes el espacio con otros.

Para muchas personas, el uso de máscaras está provocando un efecto secundario vergonzoso y desagradable: la aparición de manchas, granos, espinillas, o lo que los dermatólogos llaman acné.

“Tengo pacientes que llaman desesperados diciendo ‘¿Qué está pasando? ¡Nunca antes había tenido un brote y ahora mi cara parece la de un adolescente!’”, dijo la dermatóloga certificada Whitney Bowe, también profesora clínica asistente de Dermatología en la Escuela de Medicina Icahn, en el Centro Médico Mount Sinai.

¿Cómo usar las mascarillas correctamente? 5:53

“Estamos viendo muchos brotes de acné, especialmente de un tipo llamado dermatitis perioral, que tiende a ocurrir típicamente alrededor de la boca y en las áreas alrededor de la nariz”, explicó el Dr. Seemal Desai, profesor asistente del Centro Médico del Suroeste de la Universidad de Texas.

Los brotes de acné que ocurren después de usar una mascarilla se han vuelto tan comunes que en las redes sociales los bautizaron con la expresión maskne, una combinación de las palabras mask (mascarilla en inglés) y acné.

“Creemos que el uso de estas máscaras, combinado con el estrés por la pandemia, está causando un mayor ambiente rico en humedad para que proliferen las bacterias y organismos”, indicó Desai, lo que causa “un colapso de la piel y el brote de algunas de estas condiciones”.

Las enfermeras y otros profesionales de la salud en la primera línea de la batalla contra el covid-19 son los más afectados, dijo Desai, debido al cierre hermético del equipo de protección personal necesario para mantener a raya el virus.

“Estoy viendo muchas más enfermedades dermatológicas en los trabajadores de la salud porque usan equipos de protección personal y máscaras N95 que están causando úlceras, degradación y sangrado de la piel”, indicó Desai, portavoz de la Academia Estadounidense de Dermatólogos.

LEE: Modelo proyecta 179.106 muertes por coronavirus en EE.UU. antes del 1 de octubre

En comparación con los rostros magullados y ensangrentados de médicos y enfermeras, algunos granos pueden parecer intrascendentes. Pero es un tema importante que no debe trivializarse, advirtió Bowe, también portavoz de la Academia Estadounidense de Dermatólogos.

“El acné está asociado significativamente con la autoestima, así se trate solo de uno o dos granos”, explicó. “Incluso un acné leve y mínimo puede tener efectos profundos en las relaciones interpersonales, en cómo socializamos, en el desempeño laboral, la depresión y la ansiedad”, agregó.

Acné mecánico

El término técnico para el llamado maskne es “acné mecánico”, y es el resultado de la fricción mecánica de un tejido contra la piel. No es algo nuevo: las figuras deportivas que usan cascos y protectores de mentón son bastante cercanos a tales brotes.

“Todos tenemos estos pequeños folículos pilosos en nuestra cara, pecho y espalda, y usar cualquier tipo de máscara o equipo de protección que genere fricción y presión puede irritar los folículos pilosos y provocar un brote de acné”, señaló Bowe.

“Eso se agrava por la humedad atrapada debajo de la tela, que empeora con la humedad (del tiempo), el calor y el ejercicio”, añadió.

Recomendaciones para el uso de mascarillas en el verano 1:28

Si aún no has experimentado acné mecánico, es muy probable que lo hagas al pasar más tiempo al aire libre este verano, debido al calor, la humedad, el protector solar y los productos faciales.

Y el tratamiento es complejo, dicen los expertos. No puedes utilizar productos potentes como los alfa-hidroxiácidos, las exfoliaciones químicas o la tretinoína (Retin A) para destruir el acné porque dañarán aún más la frágil barrera de la piel, haciéndola más sensible a los efectos irritantes de la máscara.

Si usas esos productos, “es posible que no tengas manchas, pero puedes terminar con zonas de eccema, parches secos, picazón, ardor, inflamación, todos los signos de una barrera cutánea deteriorada”, advirtió Bowe.

Por supuesto que lo mejor por hacer es evitar que se produzca este tipo de acné en primer lugar. Dado que no podemos, o no debemos, dejar de usar máscaras cuando estemos cerca de otros en el futuro cercano, aquí hay algunos consejos clave de prevención.

Condados en la Florida obligarán a usar mascarillas en público 2:18

Lava la máscara

¿Usas la máscara, te la quitas y la pones en un lugar del coche al sol para matar los microbios?

Eso podría ayudar a eliminar el virus, pero cultiva acné mecánico, dijo Bowe.

“Si la dejas en tu sofá o la pones en tu armario y luego la usas en un par de días después, solo piensa en todos los microbios que han estado creciendo en el tejido de la tela”, dijo. “Está sucia. Si has usado un poco de maquillaje, crema hidratante o protector solar se contamina muy rápido”, agregó.

LEE: Usar mascarillas podría prevenir segundas y terceras olas de contagios de coronavirus

Las máscaras deben lavarse y secarse por completo después de cada uso, aconsejó Bowe, y añadió que prefiere las máscaras de algodón ya que permiten que la piel respire.

“Y si haces ejercicio o sudas durante el día con una máscara puesta, entonces querrás cambiarla y ponerte una fresca y limpia de inmediato”, dijo. “No querrás sentarte con una máscara sudorosa, eso solo generará más acné”, advirtió.

Usa productos suaves para el cuidado de la piel

“El cuidado de la piel simple y de buena calidad no requiere un producto elegante de 500 dólares. Simplemente usa limpiadores ligeros y suaves, no grasos, no ásperos”, recomendó Desai.

“Les digo a las personas que eviten cualquier cosa con laurilsulfato de sodio, que es un sulfato fuerte que realmente despoja a la piel de sus aceites naturales y perjudica la barrera”, dijo Bowe. “También le digo a las personas que eviten cualquier exfoliante, cualquier cosa que se sienta como arena o gravilla. Esas son cosas que realmente no quieres utilizar porque van a dañar la barrera de la piel”, explicó.

La experta agregó que es recomendable limpiar tu piel dos veces al día, en la mañana y en la noche, solo con la punta de los dedos.

“Sin instrumentos, sin esponjas, sin toallitas; las yemas de tus dedos son todo lo que necesitas”, dijo. “Sécate la cara con una toalla limpia y ponte una crema hidratante ligera que no tenga fragancia”, aconsejó.

Recomendaciones para el uso de mascarillas en el verano 1:28

Desai sugirió que revises las etiquetas cuidadosamente cuando se trata de productos sin fragancia.

“Que tengan menos fragancia no significa que no tengan fragancia”, advirtió. “No los compres a menos que diga ‘sin perfume’ en la etiqueta. Es muy fácil confundirse con eso”, explicó.

No uses ingredientes pesados, como manteca de cacao o aceite de coco, y evita cualquier base de maquillaje hecha a partir de aceite, dijo Bowe.

“Si puedes salir sin base y usar un protector solar mineral en su lugar durante el verano, creo que ese es realmente el camino a seguir”, dijo.

Espera 15 minutos después de aplicar la crema hidratante o el protector solar antes de ponerte la máscara, y 30 minutos si estás usando una máscara N95, sugirió.

“Realmente quieres que esos ingredientes penetren en la piel si vas a tratar de crear ese sello”, explicó Bowe. “Si tu piel está resbaladiza, el sello no funcionará bien”, agregó.

LEE: Más de 60 jóvenes, que hicieron un viaje de vacaciones de primavera a un resort mexicano, fueron diagnosticados con coronavirus en Texas

Usa acondicionadores labiales con un acabado más ceroso o un suero labial para hidratar los labios mientras llevas la máscara, agregó Bowe, pero no un brillo labial ni nada que se pueda pegar a la mascarilla.

Finalmente, después de limpiarte con productos suaves por la noche sí está bien ponerte una crema rica en humedad para reparar la barrera de la piel y retener la humedad, dijo.

Pon en pausa ese nuevo régimen de cuidado de la piel

Si utilizas productos antienvejecimiento, ten cuidado de no exagerar, señaló Desai, por la misma razón por la que no es una buena idea usarlos para eliminar el acné.

“No quieres terminar con algo que es un área abierta en la piel y crear una ruptura, desgarro o brote inducido por el estrés”, advirtió.

Este tampoco es el momento para comenzar un nuevo régimen de cuidado de la piel.

“La gente me dice todo el tiempo: ‘¡He usado el mismo maquillaje durante 25 años! No sé por qué está causando un problema ahora!’. Es porque tu piel está más propensa a tener una respuesta inmunológica”, explicó.

Debemos empezar una nueva rutina, dice la Dra. Azaret 4:21

Incluso si tu piel no es sensible a las fragancias o al cuidado anterior que le dabas, explicó Desai, ahora estás usando una máscara, te encuentras probablemente ansioso por el covid-19 y posiblemente usas equipos más similares a los de protección personal. Todo ese estrés puede hacer que cambie la fisiología de tu piel.

Otra razón, apuntó Bowe, es que ponerse una máscara sobre una crema perfumada o maquillaje nuevo hará que más de esos ingredientes entren en contacto con las capas más profundas de la piel, provocando inflamación, a veces incluso si estás usando productos etiquetados como “naturales”.

“Hay una gran idea errónea entre mis pacientes de que lo natural siempre es mejor”, dijo. “Pero muchos de mis pacientes están reaccionando a estos productos naturales que contienen productos botánicos y aceites esenciales”, explicó.

“Entonces, si usas un producto y hueles una fragancia, incluso si dice que está libre de fragancias, ahí es cuando es probable que no quieras utilizarlo debajo de la máscara”, explicó.

LEE: California hace obligatorio el uso de mascarillas fuera del hogar

No uses vaselina

Muchos de nosotros podríamos tomar una crema espesa o una vaselina para untarnos en la cara en la parte donde se frota la máscara, pero eso es un error, especialmente para cualquiera que necesite usar equipos de protección, dijo Desai.

“Los productos derivados del petróleo y muchas de estas cosas pueden de hecho interferir con la integridad de la máscara y el sello”, dijo.

“Si tienes problemas en la piel, úlceras o erosión por el equipo de protección personal, habla con un dermatólogo certificado porque hay productos que se pueden recetar para ayudar”, dijo.