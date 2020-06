Miley Cyrus revela que está sobria hace seis meses

Noticias CNN

(CNN) — Miley Cyrus está sobria desde hace seis meses, según reveló en una entrevista con Variety.

La cantante, que ha hablado abiertamente sobre su consumo de marihuana en el pasado, reveló que comenzó a estar sobria después de someterse a una cirugía de cuerdas vocales a fines del año pasado.

“Ha sido realmente importante para mí durante el último año vivir un estilo de vida sobrio, porque realmente quería pulir mi arte”, dijo Cyrus, de 27 años. “Tuve una cirugía vocal muy grande en noviembre. Tuve cuatro semanas en las que no se me permitía hablar. Estaba tan desgarrada escribiendo en la pizarra, gritándole a todos. Tenía este gran bíceps por solo gritarle a mamá y aún así tratando de hacer reuniones. Pero me preparó para la quietud y la tranquilidad”, explicó.

MIRA: Demi Lovato habla sobre su recaída en adicciones y desorden alimenticio

Continuó: “He estado sobria sobria durante los últimos seis meses. Al principio se trataba solo de esta cirugía vocal. (…) Pero había estado pensando mucho en mi madre. Mi madre fue adoptada, y yo heredé algunos de los sentimientos que tenía, los sentimientos de abandono y el deseo de demostrar que eres querida y valiosa. Los padres de mi padre se divorciaron cuando él tenía tres años, así que mi padre se crió a sí mismo. Conocí mucho de la historia familiar, que tiene mucho de adicciones y problemas de salud mental. Así que solo pasé por eso y me pregunté: ‘¿Por qué soy como soy?’ Al comprender el pasado, entendemos el presente y el futuro con mucha más claridad. Creo que la terapia es excelente”.

Cyrus agregó que la sobriedad sí tiene un estigma, especialmente para ella.

“Es realmente difícil porque especialmente siendo joven existe el estigma de ‘no eres divertido’”, dijo. “Es como, ‘Cariño, puedes llamarme muchas cosas, pero sé que soy divertida’. Lo que me encanta de esto es despertarme al 100%, el 100% del tiempo. No quiero despertarme mareada. Quiero despertarme sintiéndome lista”.