Trabajadores de Disney World piden retrasar la reapertura tras el aumento de casos de coronavirus en Florida

(CNN Business) — Más de 7.000 personas están exhortando a Disney y a los funcionarios del Gobierno a reconsiderar la reapertura de Disney World prevista para el próximo mes a medida que aumentan los casos de coronavirus en Florida.

“Este virus no se ha ido, desafortunadamente solo ha empeorado en este estado”, dice la petición publicada en MoveOn.org. “Si bien los parques temáticos son una excelente manera de relajarse y disfrutar del tiempo libre, no son un negocio esencial; no es justo que las personas que trabajan allí arriesguen sus vidas, especialmente si están en situación de riesgo o tienen familiares que están en riesgo. Las personas son más importantes que obtener ganancias”, agrega.

El parque temático de Disney, que emplea a unas 70.000 personas, planea comenzar una reapertura gradual el 11 de julio en sus parques Magic Kingdom y Animal Kingdom, y el 15 de julio en EPCOT y Hollywood Studios, dijo la compañía el mes pasado.

Disney y Sea World trabajan para reabrir en julio 0:36

“La seguridad y el bienestar de los miembros de nuestro elenco e invitados están en el primer plano de nuestra planificación”, le dijo a CNN un portavoz de Disney, y agregó: “Estamos en un diálogo activo con nuestros sindicatos sobre los exhaustivos protocolos de salud y seguridad, siguiendo las guías de expertos en salud pública que planeamos implementar”.

La compañía está implementando varias medidas para reabrir de manera segura y evitar la propagación del coronavirus en sus parques, lo que incluye exigir a los empleados e invitados que usen mascarillas. Disney también reducirá la capacidad en los parques y el complejo suspenderá temporalmente los desfiles, fuegos artificiales y otros eventos que generan aglomeraciones.

Así reabrirán los parques de Disney en julio 3:30

A pesar de las medidas, la petición solicita que el plan para reabrir se “revalúe”.

“Como individuos que trabajamos en la ajetreada industria del turismo en el centro de Florida, somos responsables de garantizar la seguridad de nuestros huéspedes y nuestros compañeros hacedores de la magia”, dice la petición. “Mantenernos seguros a nosotros mismos y a nuestros visitantes es nuestra prioridad número uno en todos los parques temáticos. Esto incluye nuestra salud y bienestar. Se nos anima a hablar cuando vemos algo que consideramos inseguro, por lo que estamos hablando”, agrega.

Florida reportó 3.286 casos adicionales de coronavirus el martes, lo que eleva el total del estado a 103.503.

Los funcionarios de salud y del Gobierno han atribuido los números crecientes a una combinación de más pruebas y más contacto social a medida que los negocios vuelven a abrir.

Gobernador de Florida: Hispanos están propagando el covid-19 1:20

Disney planea reabrir sus 12 parques temáticos en todo el mundo a mediados de julio. Shanghai Disneyland, el parque internacional más grande de la compañía, reabrió sus puertas el 11 de mayo, mientras que Disneyland en Anaheim, California, planea reabrir el 17 de julio.

La petición de Florida surge tras el rechazo de los sindicatos que representan a los trabajadores de Disneyland y una petición por separado pidiendo a Disney que programe la reapertura de Disneyland para una fecha posterior. Esa petición de Change.org tiene casi 50.000 firmas.

Bob Chapek, director ejecutivo de Disney, explicó a CNN Business el mes pasado por qué cree que es seguro reabrir los parques.

“Creo que lo que podemos decir es que hemos hecho todo lo posible para abrir de manera responsable”, dijo Chapek. “(Estamos) siguiendo la orientación de los funcionarios de salud locales, los funcionarios de salud estatales, los funcionarios de salud nacionales, además de la de nuestros propios médicos bien calificados en el personal para crear un entorno con nuevos procedimientos operativos, crear nuevas políticas, hacer nuevas capacitaciones, nuevos estándares de higiene”, explicó.