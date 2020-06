La histórica columna de polvo del Sahara está oscureciendo los cielos en el Caribe y pronto se extenderá a EE.UU.

Noticias CNN

(CNN) — La columna de polvo del Sahara está llevando a la peor tormenta de polvo en el Caribe en décadas.

Durante el fin de semana, el polvo sahariano se mudó al Caribe. Para el lunes, había cambiado los azules cielos tropicales a un brumoso color marrón grisáceo.

El martes, esta columna de polvo tropical que refuerza las puestas de sol, nubla el cielo azul y reduce la amenaza tropical continuaba su viaje de 8.000 kms hacia Estados Unidos.

Pero antes de que lo haga, está dejando unos días más a estas islas vírgenes con uno de los eventos de polvo más importantes vistos en el Caribe.

Así se ve el polvo de Sahara en Puerto Rico 1:10

“Definitivamente es histórico”, dijo Olga Mayol-Bracero, investigadora de la Universidad de Puerto Rico a CNN Weather. “Sabíamos que íbamos a estar en una situación extraordinaria”.

Muchos de sus colegas en todo el Caribe dijeron que no habían visto condiciones de calidad del aire tan malas en toda su carrera.

Los aerosoles, medidos en PM10, en la estación de investigación de Mayol-Bracero en el noreste de Puerto Rico, nunca han alcanzado los niveles que han visto en los últimos días. Los registros en esta estación datan desde hace 15 años.

Es inusual que se pronostique que el polvo viajará sobre Centroamérica y EE.UU. con concentraciones tan altas, dijo a CNN Weather Claire Ryder, investigadora independiente de NERC en la Universidad de Reading.

“Por lo general, cuando el polvo del Sahara ha viajado tan lejos, gran parte de este se ha dispersado y/o depositado en el océano, por lo que esta transferencia de largo alcance a las Américas implicaría concentraciones mucho más bajas”, dijo Ryder.

El brote inicial de polvo fue impulsado por unos pocos sistemas de tormentas más pequeñas sobre África central y occidental. Varias de estas tormentas eléctricas provocaron el desarrollo de corrientes descendentes y haboobs (tormentas de polvo) a gran escala. Esto llevó a una gran cantidad de polvo que se eleva a la atmósfera desde el Sahara, según Ryder.

Al mismo tiempo, estas tormentas de polvo más pequeñas estaban ocurriendo. El African Easterly Jet, fuertes vientos más altos en la atmósfera que generalmente transporta polvo hacia el oeste, fue anormalmente débil en junio.

Lo que significa que se pudo acumular una mayor cantidad de polvo de lo habitual cerca de la costa oeste de África. Pudo ser transportado hacia el oeste en una nube muy densa cuando el chorro volvió a acelerar.

Este aumento en el espesor del polvo ha llevado a los cielos de aspecto sucio que se ven en todo el Caribe y a la calidad del aire históricamente pobre.

Nube de polvo del Sahara sobre San Juan, Puerto Rico.

“Ciertamente es el evento de polvo a gran escala más intenso que he visto”, dijo Ryder.

La capa de polvo es tan gruesa que se puede ver en los satélites meteorológicos. Los astronautas también la han visto desde la estación espacial internacional.

“Volamos sobre esta columna de polvo sahariano hoy en el Atlántico oeste central”, tuiteó el astronauta Doug Hurly el domingo. “¡Es increíble cuán grande es el área que cubre!”

We flew over this Saharan dust plume today in the west central Atlantic. Amazing how large an area it covers! pic.twitter.com/JVGyo8LAXI

— Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) June 21, 2020

“Los cielos nublados y las bajas visibilidades continuarán hoy como un importante evento de polvo sahariano continuo a través de las islas”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en San Juan el martes por la mañana.

El polvo del Sahara llegará a Estados Unidos el jueves por la mañana

El miércoles, se pronostica que el polvo se moverá a través del Golfo de México hacia Texas.

El jueves por la mañana, la gente en lugares como Brownsville en Texas y Houston probablemente se despertará con un hermoso amanecer y un cielo más nebuloso que el normal.

Los modelos de pronóstico no muestran la concentración más espesa que cubrirá la mayor parte de Centroamérica y México el jueves.

LEE: Polvo del Sahara en México: llega todos los años, ¿hay algo que temer?

Es probable que esta capa más gruesa llegue a Texas antes del viernes y luego gire hacia el este. Si el modelo de pronóstico es correcto, se moverá sobre la mayoría de los estados del sudeste y del Atlántico medio durante el fin de semana.

Una vez que llegue, aquí están las tres formas principales en que se notará el polvo sahariano de la próxima semana en Estados Unidos, según escribió el meteorólogo de CNN Tyler Mauldin.

Una diferencia en el cielo

Una de las primeras cosas que notarás cuando llegue la capa de polvo sahariana es que el típico cielo azul tendrá una neblina lechosa.

Esa bruma lechosa es el polvo sahariano. Esas diminutas partículas de polvo elevadas a decenas de miles de metros en el aire hacen un excelente trabajo dispersando los rayos del sol al anochecer y al amanecer, lo que da paso a impresionantes amaneceres y atardeceres.

Entonces, ¡coge la cámara!

Menos actividad tropical en el Atlántico

El polvo del Sahara para un huracán no es más que aire extremadamente seco. Los huracanes odian el aire seco. Un huracán necesita un ambiente cálido, húmedo y tranquilo.

Mientras el polvo del Sahara esté cerca… es probable que veas al Centro Nacional de Huracanes observando menos áreas en los trópicos.

LEE: Empieza la temporada de huracanes: hasta 19 tormentas con nombre predicen los expertos

Alergias a la nube de polvo

Las pequeñas partículas de polvo que dan paso a hermosos amaneceres y atardeceres y ayudan a suprimir el desarrollo de huracanes no siempre se quedan a 9.000 metros. A veces las partículas pueden llegar a la superficie, afectando en gran medida a las personas con alergias sensibles.

Si te encuentras buscando un pañuelo esta semana, o tu iPhone para publicar otra increíble foto de puesta de sol en Instagram, dale las gracias al polvo sahariano.