Fiscalía de Honduras investiga posible fraude en compra de hospitales móviles para atender pacientes de covid-19

Noticias CNN

(CNN Español) — Desde las primeras horas de la madrugada, pacientes, entre ellos casos sospechosos de covid-19, hacen fila en la calle para poder ser atendidos en centros asistenciales en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Una señal de que los hospitales en las principales ciudades de Honduras están saturados.

Las autoridades de salud del país reconocen que se desbordó su capacidad de atención. Algunas carpas que protegen camillas y tanques de oxígeno han sido ubicadas en las afueras de algunos hospitales públicos para atender a pacientes con síntomas del virus, mientras que algunos centros de triaje se han habilitado en otras zonas para atender a pacientes sospechosos de covid-19.

Cuando la pandemia de covid-19 alcanzó al país centroamericano, el Gobierno ordenó la compra de siete hospitales móviles para apoyar al sistema de salud, anticipando la alta demanda de atención médica. Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), ente responsable de la gestión de proyectos del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, se encargó de la cotización y compra de los hospitales e insumos requeridos por la Secretaría de Salud.

Entre finales de marzo y principios de abril, Invest-H pagó a la empresa Elmed Medical Systems, Inc, que operaba como HospitalesMoviles.com, de manera anticipada el costo total de los siete hospitales, valorados en casi US$ 48 millones. Sin embargo, meses después, los hospitales móviles aún no han llegado a Honduras. Ahora, una fiscalía especializada del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas del país investigan las condiciones en las que se hizo la compra.

La compañía SDI Global LLC, con base en Turquía y operaciones en Estados Unidos y Jordania, dedicada a proveer servicios de defensa, seguridad y atención médica a diferentes países, dice haber sido contactada en marzo por Axel López, quien se identifica como asesor comercial en su página web, para solicitar una propuesta de proyecto para la compra de hospitales móviles por parte del gobierno de Honduras.

MIRA: Honduras cierra de nuevo su capital por aumento de casos de covid-19 y echa atrás fase uno de reapertura

López finalmente fue contratado por Invest-H como proveedor para la compra de hospitales, mientras que SDI Global se encargaría de la fabricación de los mismos.

Sin embargo, Michael Murphy, presidente ejecutivo de SDI Global, dijo a CNN que López supuestamente tomó la propuesta hecha por su compañía y la presentó al gobierno de Honduras como propia. López, según el relato de Murphy, presentó el proyecto de SDI Global utilizando logos de empresas inscritas a su nombre, pero utilizando los registros de operación internacional de SDI Global ante organismos como la OTAN.

Murphy dijo que, tras percatarse de las presuntas acciones de López, cancelaron cualquier posibilidad de relación comercial con él y la posibilidad de fabricar los hospitales para Honduras. Murphy dice que SDI Global denunció a López por robo de propiedad intelectual ante las autoridades de Turquía y Estados Unidos.

Además, CNN intentó en reiteradas ocasiones contactar a López para conocer su versión de los hechos, los acuerdos con SDI Global y el gobierno de Honduras.

El periódico hondureño El Heraldo, dijo este miércoles que habló con López. Según el diario, López no contestó a los señalamientos en su contra “por ser un tema legal” y dijo que la empresa HospitalesMoviles.com “está comprometida a hacer una buena labor para el beneficio de la población de Honduras”.

Según documentos de acceso a la información pública del gobierno de Honduras, el primer pago por el proyecto de los hospitales, casi US$ 8 millones, se hizo en marzo a Elmed Medical Systems, Inc, que operaba como HopsitalesMoviles.com. En la orden de compra, López es identificado como vicepresidente de HospitalesMoviles.com mientras que, según registros en Estados Unidos, también aparece como presidente de Elmed Medical Systems. CNN trató de comunicarse con Elmed Medical Systems, cuya dirección física y teléfono de contacto es el mismo de López.

Una comisión del Congreso Nacional de Honduras pidió a Marco Bográn, director de Invest-H, explicar vía teleconferencia las condiciones en las que se hizo la compra de los hospitales móviles. Bográn, quien compareció el martes solamente por audio ya que asegura haber dado positivo de covid-19 y estar indispuesto para exponer ante los legisladores por video, explicó que se decidió contratar a un proveedor estadounidense porque en ese momento el país norteamericano “tenía el mercado menos errático”. Sin embargo, admitió que no tenían recomendaciones de López y que tampoco se hizo un estudio de sus antecedentes: “Ninguno de nosotros lo conocía hasta esa fecha que hicimos el barrido en Internet y encontramos la compañía”, afirmó Bográn. También aseguró que nunca recibió reportes de que López hubiera sido denunciado por plagio o estafa, y que la presunta investigación del FBI “es una teoría de conspiración”.

MIRA: Al menos seis reclusas mueren durante un enfrentamiento de bandas en cárcel de mujeres de Honduras

En la orden de compra firmada entre Invest-H y López, se estima que el tiempo de producción sería de 15 días hábiles y posteriormente la entrega de la orden se haría entre 3 y 5 días en caso de ser una entrega aérea, o de 45 a 55 días si era una entrega marítima. Según Bogran, la fabricación y entrega de hospitales se vio afectada por interrupciones en el sistema de suministro global ocasionadas por la pandemia, y aseguró que dos de los siete hospitales llegarán al país en las primeras semanas de julio y que serán instalados en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Más de 80 días después de firmar la orden de compra.

Sobre la fabricación y entrega de los otros cinco hospitales móviles que serían distribuidos a otras ciudades de Honduras, Bográn dijo tener “confianza en que el proveedor cumplirá”.

El director de Invest-H ahora deberá declarar ante la fiscalía por su supuesta responsabilidad en delitos de fraude, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos.

Bográn ha asegurado en reiteradas ocasiones que la compra de los hospitales móviles se hizo de manera correcta, y ha dicho que las acusaciones en su contra son una campaña de desprestigio contra el gobierno de Honduras.

“No renunciaré a mi cargo, y de lo único que me arrepiento es de no haber tomado estas decisiones antes”, aseguró el martes Bográn.

Más de 13.000 casos de covid-19 se han registrado en Honduras hasta el momento, entre ellos el presiden Juan Orlando Hernández y su esposa, y más de 400 personas han muerto, según datos ofrecidos por el Gobierno.