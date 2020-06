Trump realiza su primer viaje de 2020 a la frontera entre Estados Unidos y México

Noticias CNN

(CNN) — El presidente Donald Trump realizará su primer viaje en 2020 a la frontera entre Estados Unidos y México, este martes, en medio de las continuas preocupaciones sobre un aumento en los casos de coronavirus justo después de su incursión en la campaña en Tulsa, Oklahoma.

Se espera que el muro fronterizo de Trump vuelva a ser una piedra angular de su campaña, y a medida que se intensifica el año electoral, su promesa clave adquiere una urgencia renovada. La administración ha facturado el viaje del martes como una celebración de la finalización de los 320 kilómetros del nuevo sistema de muro.

Pero los más de 320 kilómetros son solo una parte del objetivo de la administración de construir más de 720 kilómetros, para fines de este año. De ellos, aproximadamente 4 kilómetros se han construido en áreas donde no existían barreras anteriormente, mientras que la mayoría de los kilómetros reemplazaron diseños antiguos y anticuados con un sistema mejorado, según Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., que supervisa la construcción del muro fronterizo.

Trump ha promocionado repetidamente el progreso de su muro fronterizo.

“Tenemos una frontera muy fuerte ahora, nuestra frontera sur”, dijo Trump, en mayo. “Y cada día, se vuelve más fuerte porque estamos construyendo kilómetros por día de muro muy, muy poderoso. Y eso es una gran cosa para nuestro país”.

El martes, Trump se unirá al secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, y al comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan.

Tres años después de llegar a la Presidencia, Trump se ha enfrentado a una serie de desafíos legales sobre su muro fronterizo y su intento de reforzar su propósito con fondos adicionales de otras cuentas gubernamentales.

La lucha legal por los fondos del Departamento de Defensa se deriva de la declaración de emergencia nacional de Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, el año pasado. Trump extendió la declaración, en febrero pasado, incluso cuando los arrestos fronterizos comenzaron a disminuir. La extensión permite que la administración continúe sumergiéndose en los fondos del Pentágono, en los cuales la administración continúa confiando para completar cientos de kilómetros de muro.

La administración también tiene que lidiar con propietarios privados cuyas tierras pueden ser confiscadas para construir barreras a lo largo de la frontera. Los terratenientes a menudo luchan por lo que se conoce como compensación justa, lo que consideran un precio justo por su propiedad.

En el transcurso de la presidencia de Trump, la administración se ha involucrado en un acaparamiento de tierras cada vez más agresivo a lo largo de la frontera suroeste. Y no se detuvo durante la pandemia.

“No se ha ralentizado ni se ha detenido”, dijo Tricia Cortez, directora ejecutiva del Centro Internacional de Estudios de Río Grande. El Centro, con sede en Laredo, Texas, ha estado planeando talleres regulares para informar a los propietarios de sus derechos y acercarse a aquellos cuyas tierras podrían estar en riesgo de ser tomadas.

Mientras tanto, en Arizona, Aduanas y Protección Fronteriza está pintando aproximadamente 137 metros de un nuevo muro fronterizo en San Luis, Arizona, utilizando un “epoxi de alquitrán mineral”, en un esfuerzo por evaluar los beneficios operativos, según la agencia. La agencia fronteriza está probando un “revestimiento que prolongará la vida útil del acero”, dijo un portavoz a CNN.

También será probado en la Academia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Artesia, Nuevo México, este verano. Si tiene éxito, el recubrimiento se usará en otros lugares, dijo el portavoz de la agencia. Aduanas y Protección Fronteriza no respondió de inmediato a las preguntas sobre cómo se medirá el éxito.

Durante una reunión en la Oficina Oval, el año pasado, Trump le dijo a varios funcionarios del Gobierno que quería que el muro se pintara de negro e incluyera puertas de estilo francés. La idea pareció extinguirse desde entonces. Pero hace unos meses, Trump quería que se pintara nuevamente el muro, según un funcionario de la administración.

Eso también tendrá un costo: dependiendo de qué pintura se use, podría aumentar el costo hasta US$ 1,2 millones por cada 1,6 kilómetros, dijo el funcionario. Si se aplica pintura a los 137 metros nuevos que, según Trump, se construirán a principios del próximo año, el precio será de aproximadamente US$ 500 millones.

Pero a medida que la administración continúa invirtiendo en el muro fronterizo, las detenciones de migrantes han disminuido drásticamente en comparación con el año pasado. Las nuevas restricciones relacionadas con el coronavirus también han impedido en gran medida que los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, ingresen a Estados Unidos.

En mayo, la Patrulla Fronteriza detuvo a 21.475 personas en la frontera sur, según los últimos datos disponibles. De los arrestados, 19.707 fueron expulsados ​​de EE.UU. en virtud de una orden de salud pública, establecida en marzo.

El número total de personas que llegó a la frontera sur aumentó desde el mes anterior. Los arrestos fronterizos, una medida de cruces ilegales, aumentaron de aproximadamente 16.000, en abril, a más de 21.000, en mayo. Eso todavía es inferior a mayo de 2019 cuando cerca de 133.000 migrantes, la mayoría de los cuales eran familias y niños, fueron arrestados.

La mayoría de las personas que actualmente se encuentra cruzando ilegalmente la frontera son hombres adultos solteros de México.