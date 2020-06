¿Es covid-19 o migraña? Aquí te explicamos cómo saber y qué hacer al respecto

Noticias CNN

(CNN) — ¿Parece que tus migrañas son más frecuentes o peores y más difíciles de soportar desde que comenzó la pandemia? Eso no solo está en tu cabeza. Los médicos dicen que ahora están viendo muchas más quejas de quienes padecen migraña, y por una buena razón.

“El entorno actual en el que estamos sin duda es bastante estimulante para las personas que tienen migrañas. Las personas están preocupadas y tienen más dolores de cabeza por migraña”, dijo la Dra. Rachel Colman, directora del Programa de Dolor de Cabeza de Baja Presión en la Escuela Icahn de Medicina en Mount Sinai en Nueva York.

Además, “muchos de nosotros tenemos los límites de nuestra casa de trabajo borrosos en este momento”, dijo la Dra. Merle Diamond, presidenta y directora de la Clínica Diamond Headache de Chicago.

“Estamos trabajando desde casa, y muchas veces eso hace que sea más difícil tener un interruptor de encendido y otro de apagado”, dijo. El cambio en el trabajo puede ser desencadenante porque “la gente que sufre de migraña tiene sistemas nerviosos muy sensibilizados a los que no les gusta el cambio”.

Tampoco nos levantamos y nos movemos, estiramos, hidratamos o dormimos como deberíamos, lo que puede ser un desencadenante significativo, dijo Diamond. Ella es hija del Dr. Seymour Diamond, quien era conocido por destruir las suposiciones médicas comunes de que las migrañas eran psicosomáticas, un signo de depresión o simplemente una excusa para evitar las tareas o el trabajo.

“La falta de actividad empeora la migraña. El cambio de horario empeora la migraña. El sueño se ha visto afectado, lo que siempre empeora la migraña. Y si te deshidratas, eso ciertamente no ayuda”, dijo Diamond.

¿Mi dolor de cabeza es covid-19?

En la realidad de hoy, lo primero que llega a la cabeza de cualquier paciente con dolor de cabeza es: ¿tengo covid-19?

La gente que sufre de migraña desde hace tiempo puede saber la diferencia, pero ¿qué pasa si eres un novato en el mundo del dolor de cabeza? De lo que se sabe ahora, dijo Diamond, un dolor de cabeza provocado por covid-19 se presenta de manera muy diferente a una migraña.

“Puedes tener fiebre, puedes tener tos persistente y todas esas cosas pueden predecir un dolor de cabeza”, dijo Diamond, miembro de la junta de la Fundación Nacional del Dolor de Cabeza.

“Sin embargo, el dolor de cabeza de covid-19 se describe como una sensación apretada y casi de estrujamiento, y generalmente empeora con la tos y la fiebre”, dijo.

Esa sensación ocurre cuando nuestro sistema inmunitario se recupera en respuesta al virus, liberando químicos llamados citocinas. Las citocinas producen inflamación, que es percibida como dolor por la corteza cerebral.

Pero una migraña se presenta de manera muy diferente, dijo Diamond, con un dolor punzante que es moderado a intenso y puede ir acompañado de una sensibilidad a la luz y al ruido y de vómito.

“La mejor manera de describir una migraña es que es un dolor de cabeza fuerte”, dijo Diamond. “Los pacientes lo describen como que su cerebro es demasiado grande para su cráneo”.

“Luego está la resaca de la migraña. Para muchos pacientes, la parte del dolor de cabeza puede durar ocho horas, 12 horas, 14 horas, pero después de que el dolor de cabeza desaparece, tienen nubosidad cognitiva”, agregó Diamond.

“Están letárgicos, irritables, pueden seguir teniendo sensibilidad a la luz o náuseas. Todo el proceso de algunas migrañas puede llevar varios días”, dijo.

Si bien las migrañas, la tensión y los dolores de cabeza en racimo son las formas más comunes, hay cientos de subtipos diferentes de dolores de cabeza.

Las categorías incluyen abdominal, hormonal, cafeína, hipertensión, dolores de cabeza postraumáticos y de rebote, alergias, sinusitis, medicación, tos, sexo o dolores de cabeza inducidos por el ejercicio; así como dolores de cabeza definidos por síntomas, como de apuñalamiento, trueno, picahielo o síndrome de cabeza explosiva.

Dos tipos severos y peligrosos de los dolores de cabeza son causados por meningitis, donde las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal se hinchan o inflaman, y la encefalitis, una inflamación del cerebro causada por una infección viral, con rigidez en el cuello y fiebre.

En los casos de covid-19, los dolores de cabeza más severos y peligrosos parecen estar en personas que están extremadamente enfermas de covid-19, dijo Colman, quien es miembro del Consejo de Liderazgo de Profesionales de la Salud de la Fundación Nacional del Dolor de Cabeza.

“Ha habido algunos trastornos de dolor de cabeza realmente malos con covid-19”, dijo Colman. “Es demasiado pronto para saberlo con certeza, pero parece que los pacientes muy enfermos que tienen pulmones muy enfermos y que realmente están luchando en la UCI tienden a ser los que están teniendo las complicaciones neurológicas complejas más graves”.

¿Qué hacer?

Cualquier persona que sufra de dolores de cabeza o migrañas constantes o debilitantes debe pedir ayuda a un especialista en dolores de cabeza, según los expertos. La mayoría está atendiendo pacientes por telemedicina y trabajará contigo para llegar a la raíz del problema.

“Estoy tratando de solucionar algunos de los problemas que ocurren durante el aislamiento”, dijo Colman. “¿Es el hecho de que no están durmiendo, no están dejando el trabajo en el trabajo, ya no están haciendo ejercicio? ¿O es el hecho de que están muy estresados por la preocupación financiera y las obligaciones personales y familiares? Así que tratar de encontrar la causa de por qué el empeoramiento es tratar de trabajar en ello”, dijo.

También hay cosas preventivas que puedes hacer para mantener a raya los dolores de cabeza.

“Asegúrate de tener una buena hidratación en el sitio donde estás sentado y levantarte, respirar y estirarte al menos una vez por hora”.

Los ejercicios de meditación y relajación son extremadamente útiles, al igual que la biorretroalimentación, sugirió Diamond.

“Creo que eso es realmente útil y no toma mucho tiempo. Puede hacerlo en cinco a 10 minutos y simplemente se restablece, que es lo que queremos hacer “, dijo Diamond.” Luego asegurándose de que no se salte las comidas y que no esté trabajando demasiado. Tienes que tener un día libre si puedes “.