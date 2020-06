El hermano de Trump toma acciones legales para bloquear la biografía no autorizada escrita por la sobrina del presidente

Noticias CNN

(CNN) — El hermano menor del presidente Donald Trump presentó el martes una orden de restricción temporal en un intento de bloquear la publicación de una biografía no autorizada poco halagadora del mandatario escrita por su sobrina, Mary L. Trump.

La orden, de la cual CNN obtuvo una copia, muestra a Robert S. Trump como el demandante. Por su parte, Mary Trump y la editorial de su próximo libro, Simon & Schuster, fueron incluidos como acusados.

Robert Trump, quien está representado por el abogado del presidente, Charles Harder, argumentó en la petición que Mary Trump estaba rompiendo un acuerdo de confidencialidad al publicar el libro.

La presentación de la solicitud dice que después de la muerte de Fred Trump se produjo un litigio sobre su testamento. Como parte de un acuerdo, según la presentación, todas las partes pactaron una disposición de confidencialidad, incluida Mary Trump.

The New York Times fue el primero en informar la noticia de la orden de restricción temporal.

Ted Boutrous, el abogado que representa a Mary Trump, quien también ha representado a CNN en asuntos vinculados a la Primera Enmienda en el pasado, dijo en un comunicado que la medida legal tenía como objetivo “suprimir un libro que discutirá asuntos de suma importancia pública”.

“Están persiguiendo esta restricción previa ilegal porque no quieren que el pueblo estadounidense sepa la verdad”, dijo Boutrous. “Los tribunales no tolerarán este descarado esfuerzo por silenciar el discurso en violación de la Primera Enmienda”, agregó.

Simon & Schuster describe en línea el libro de Mary Trump como un “retrato revelador y fidedigno de Donald J. Trump y la familia tóxica que lo creó”.

El libro, dice la editorial, arrojará “una luz brillante sobre la oscura historia de su familia para explicar cómo su tío se convirtió en el hombre que ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social del mundo”.

LEE: John Bolton reveló el pequeño secreto sucio de Donald Trump

Adam Rothberg, portavoz de Simon & Schuster, dijo en un comunicado: “Como bien saben el demandante y su abogado, los tribunales no ven con buenos ojos la restricción previa, y este intento de bloquear la publicación correrá la misma suerte que los anteriores”.

“En Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (“Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”), Mary Trump ha escrito una historia personal convincente de importancia mundial, y esperamos ayudarla a contar su historia”, agregó Rothberg.

El Gobierno de Trump recientemente tomó medidas legales en un intento de bloquear el revelador libro de John Bolton, su exasesor de Seguridad Nacional.

Revelaciones de Bolton sobre Trump encienden Washington 3:08

Sin embargo, un juez federal denegó la moción del Departamento de Justicia, y escribió en su decisión que el libro de Bolton ya había sido ampliamente distribuido y que el tribunal “no ordenaría una confiscación y destrucción a nivel nacional de unas memorias políticas”.

Harder, el abogado que representa a Robert Trump, tiene un historial de presentar demandas contra organizaciones de noticias en nombre del presidente Trump. Los pleitos han sido desestimados por expertos legales como acrobacias de relaciones públicas con pocas posibilidades de éxito en la corte.