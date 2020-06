Un acto de racismo en la NASCAR causa indignación: el Departamento de Justicia investiga el mensaje contra Bubba Wallace

Noticias CNN

(CNN Español) — Una soga con un nudo corredizo (nudo de ahorcado) fue encontrada en el garaje de Bubba Wallace, el único piloto de raza negra que compite en la máxima categoría de la NASCAR. Las reacciones de repudio por este acto racista no se hicieron esperar.

El hecho ocurrió en Talladega, Alabama y el Departamento de Justicia inició una investigación federal a través de su oficina de Derechos Civiles, según confirmó el fiscal Jay E. Town.

La NASCAR también confirmó que está investigando el hecho, al mismo tiempo de manifestar su enojo e indignación en un comunicado.

“A última hora de la tarde, NASCAR se enteró del hallazgo de una soga en el puesto del garaje del equipo 43. Estamos enojados e indignados, y no podemos decir con la suficiente firmeza con qué seriedad tomamos este acto atroz. Hemos lanzado una investigación inmediata, y haremos todo lo posible para identificar a la o las persona(s) responsable(s) y eliminarlos del deporte. Como hemos dicho inequívocamente, no hay lugar para el racismo en NASCAR, y este acto solo fortalece nuestra determinación de hacer que el deporte sea abierto y acogedor para todos.”

El piloto aseguró que este acto le causa tristeza pero no lo quebrantará y que por el contrario seguirá defendiendo en lo que cree. Wallace expresó su indignación a través de su cuenta de Twitter.

“El despreciable acto de racismo y odio de hoy me deja increíblemente entristecido y sirve como un doloroso recordatorio de cuánto más debemos ir como sociedad y cuán persistentes debemos ser en la lucha contra el racismo. Durante las últimas semanas, he estado apoyado por el apoyo de personas de toda la industria de NASCAR, incluidos otros conductores y miembros del equipo en el garaje. Juntos, nuestro deporte se ha comprometido a impulsar un cambio real y defender una comunidad que acepte y acoja a todos. Nada es más importante y nosotros no se disuadirá por las acciones reprobables de aquellos que buscan difundir el odio. Como mi madre me dijo hoy, “solo están tratando de asustarte”. Esto no me romperá, no cederé ni retrocederé. Continuaré defendiendo con orgullo lo que creo”.

pic.twitter.com/koL655AJB9

— Bubba Wallace (@BubbaWallace) June 22, 2020

La NASCAR prohibió el uso de banderas confederadas durante sus eventos, un símbolo que está asociado con el racismo en Estados Unidos y grupos supremacistas. Fue precisamente Bubba Wallace quien hizo el pedido en medio del movimiento social de ‘Black Lives Matter’. El domingo en Talladega un avioneta sobrevoló la zona con un aviso que tenía esa bandera y un mensaje de quitar el apoyo a la NASCAR.

Más reacciones

La comunidad del deporte y en general has mostrado su solidaridad con Wallace, uno de los primeros en reaccionar fue LeBron James, quien en su cuenta de Twitter publicó el siguiente mensaje:

“¡Enfermizo. Bubba Wallace, mi hermano, no estás solo! Estoy contigo al igual que con cualquier atleta. Solo quiero decir lo orgulloso que estoy de ti por continuar la lucha por el cambio aquí en Estados Unidos y en los deportes. NASCAR te saludo también.

Sickening! @BubbaWallace my brother! Know you don’t stand alone! I’m right here with you as well as every other athlete. I just want to continue to say how proud I am of you for continuing to take a stand for change here in America and sports! @NASCAR I salute you as well! 🙏🏾✊🏾👑 https://t.co/1TwkjVHai5

— LeBron James (@KingJames) June 22, 2020

El equipo de Wallace, Richard Petty Motorsports, también reaccionó de inmediato y con muestras de preocupación por lo sucedido asegurando que colaboran con la organización para recoger todos los datos que sean posibles.

La carrera en Talladega que se correría el domingo tuvo que ser aplazada por mal tiempo para el lunes y permitiría la asistencia de cinco mil aficionados. Sin embargo, el acceso a los garajes de los equipos estaba restringido solo para personal autorizado.

En medio del óvalo de Talladega fue pintado un aviso de apoyo a Wallace #ISTANDWITHBUBBA.

TALLADEGA, ALABAMA – (Foto by Brian Lawdermilk/Getty Images)

Antes de comenzar la carrera los pilotos y personal técnico de varios equipos llevaron el auto de Wallace hasta la línea de salida y el piloto se mostró conmovido por el acto de solidaridad.

We are one family.

One NASCAR. pic.twitter.com/Y1IRI5qpRe

— NASCAR (@NASCAR) June 22, 2020