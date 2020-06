La película ‘Hamilton’ estrena adelanto antes de llegar a la pantalla de Disney+

Noticias CNN

(CNN) — Los seguidores de Broadway que no hayan podido adquirir entradas para “Hamilton”, pronto podrán ver una de sus muchas actuaciones con entradas agotadas desde la comodidad de sus hogares.

Una versión filmada del musical ganador del Premio Pulitzer, creado por Lin-Manuel Miranda, se estrenará por el servicio de transmisión en línea Disney+ el 3 de julio.

El avance de 60 segundos lanzado el domingo muestra un montaje de escenas del drama aclamado por la crítica, ambientado en una combinación del número de apertura del programa, “Alexander Hamilton”, y “Satisfied”.

Destaca Miranda en el papel principal y también presenta a otros miembros del elenco original, incluidos Daveed Diggs, Phillipa Soo, Jonathan Groff, Renée Elise Goldsberry, Christopher Jackson, Jasmine Cephas Jones, Anthony Ramos y Okieriete Onaodowan.

Miranda publicó el adelanto de la película en su cuenta de Twitter junto a la descripción: “Que siempre estés satisfecho”.

July 3 on @disneyplus, #Hamilfilm.

May you always be satisfied… pic.twitter.com/42ecf0XkHO

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) June 22, 2020

Originalmente, la película “Hamilton” estaba programada para llegar a los cines en octubre de 2021, pero el estudio optó por lanzar la película primero a través de su servicio de transmisión por suscripción en medio de la pandemia de coronavirus.

“Hamilton”, que irrumpió en los teatros en 2015, cuenta la historia del padre fundador de Estados Unidos, Alexander Hamilton, y toca temas como la inmigración, la Guerra de la Independencia y el sistema financiero de Estados Unidos.

Ganó el Premio Pulitzer 2016 en la categoría Drama y obtuvo 11 premios Tony, incluido a Mejor Musical.

En mayo, Daveed Diggs, quien interpreta a Marqués de Lafayette y Thomas Jefferson en la producción, admitió que estaba “aterrorizado” por el hecho de que el musical llegaría a Disney+.

“Nunca me he visto hacer esto, y todavía es el papel del que más me habla la gente. Una de las únicas razones por las que puedo manejar ese tipo de atención es que no lo he visto”, dijo a Entertainment Weekly.

“En algún momento, me veré obligado a verlo y a lidiar con mis propios sentimientos sobre esto, y eso es complicado para mí”.