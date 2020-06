Pruebas de covid-19, DACA, monumentos confederados y más: los puntos clave de la intervención de Trump en Tulsa

Noticias CNN

(CNN) — El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que pidió “retrasar las pruebas” porque un aumento en las pruebas conduce a un aumento en los casos de coronavirus.

“Cuando se hacen pruebas en esa magnitud, vas a encontrar más personas, encontrarás más casos. Así que le dije a mi gente que retrasara las pruebas, por favor. Ellos hacen y hacen prueban y prueban. Tenemos pruebas de que la gente no sabe lo que está pasando”, dijo Trump en la manifestación.

Esto ocurre cuando muchos estados, incluido Oklahoma, están experimentando un aumento en los casos de coronavirus y el Dr. Sanjay Gupta de CNN dijo que el aumento en los casos está superando el aumento en las pruebas de coronavirus.

Y hasta el jueves, al menos 21 estados están viendo un aumento en los nuevos casos de una semana a la siguiente, según un análisis de CNN de datos de la Universidad Johns Hopkins.

Hasta este sábado por la tarde, el condado de Tulsa informó la mayoría de los casos, 2.206 en total, según el Departamento de Salud del Estado de Oklahoma. El estado informó recientemente su mayor aumento en un solo día en los casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia.

A principios de semana, Trump calificó las pruebas de “sobrevaloradas” y dijo en una entrevista con el diario The Wall Street Journal que hace que el país se vea mal.

La campaña de Trump culpa a los manifestantes “radicales” y a los medios de comunicación por la falta de público

La campaña de Trump está tratando de culpar a los manifestantes “radicales”, incluso diciendo que algunos supuestamente estaban bloqueando los detectores de metales, por supuestamente ahuyentar a algunos de los partidarios del presidente que iban a asistir a los eventos de la campaña este sábado en Tulsa.

Varios equipos de CNN en el terreno dijeron que no vieron nada de ese tipo de actividad cerca del lugar del evento. Hubo manifestantes en el centro de la ciudad, aunque había un gran perímetro de seguridad que les impedía meterse a unas cuadras de la arena donde se realiza la concentración.

“El presidente Trump se está reuniendo en Tulsa con miles de partidarios enérgicos, un marcado contraste con la somnolienta campaña que Joe Biden dirige desde su sótano en Delaware. Lamentablemente, los manifestantes interfirieron con los partidarios, incluso bloquearon el acceso a los detectores de metales, lo que impidió que la gente entrara a la concentración. Los manifestantes radicales, junto con un ataque implacable de los medios, intentaron ahuyentar a los partidarios del presidente. Estamos orgullosos de los miles que resistieron”, dijo el portavoz de la campaña, Tim Murtaugh, a Ryan Nobles.

Los equipos de CNN en el terreno, incluido uno que ha estado en la entrada principal casi todo el día, dijeron que no han visto evidencia de manifestantes que ingresen a las puertas de seguridad.

Gary Tuchman, quien informó desde varios lugares del centro y habló con múltiples simpatizantes, dijo que nadie mencionó los problemas mencionados en la declaración.

Y Abby Phillip informó que cuando pasó por seguridad en el área de desbordamiento había muy poca gente entrando y que los manifestantes no podían acceder a los detectores de metales.

MSNBC había informado anteriormente que los manifestantes bloquearon una de las puertas.

CNN se ha comunicado con el Servicio Secreto para hacer comentarios.

El presidente Trump no lleva una máscara en su mitin en Tulsa, Oklahoma.

En una entrevista con Axios el viernes, el presidente Trump dijo que no usaría una máscara en la manifestación: “No como una protesta, pero no siento que esté en peligro”.

Trump también le dijo a Axios que quiere que los asistentes a la concentración “tomen sus propias decisiones” sobre el uso de una máscara facial. No animó ni desanimó a las personas a usarlos, y llamó a las máscaras “una espada de doble filo”.

Trump critica que se retiren monumentos confederados

Durante sus comentarios en el mitin de Tulsa de esta noche, el presidente Trump criticó los movimientos en todo el país que buscan eliminar o reemplazar los monumentos en honor a los generales confederados, diciendo a los partidarios:

“La turba de izquierdas desquiciada está tratando de destrozar nuestra historia, profanar nuestros monumentos, nuestros hermosos monumentos, derribar nuestros estatutos y castigar, cancelar y perseguir a cualquiera que no cumpla con sus demandas de control absoluto y total. No nos estamos conformando”.

Trump agregó: “Esta cruel campaña de censura y exclusión viola todo lo que apreciamos como estadounidenses. Quieren demoler nuestra herencia para poder imponer un nuevo régimen opresivo en su lugar “.

El miércoles, un funcionario rechazó los informes de que la administración Trump estaba considerando renombrar las bases que llevan nombres de generales confederados, y le dijo a Jason Hoffman de CNN: “Esto es incorrecto. El presidente reiteró hoy que no vamos a borrar nuestra historia y no está considerando cambiar los nombres de las bases”.

Algo de contexto: la muerte de George Floyd está llevando a la eliminación, por parte de los manifestantes en algunos casos y de los líderes de la ciudad en otros, de estatuas contenciosas que han irritado a algunos residentes durante décadas, si no más.

Los monumentos controvertidos, especialmente los monumentos confederados, han sido objeto de debate en todo el país, especialmente desde que Dylann Roof mató a nueve personas negras en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, en 2015, en un esfuerzo por “comenzar una guerra racial”.

Y se encendió nuevamente después de que los nacionalistas blancos marcharon en 2017 para protestar por la eliminación de una estatua de Robert E. Lee en Charlottesville, Virginia, donde un manifestante murió en medio de violentos enfrentamientos entre manifestantes.

Algunos dicen que marcan la historia y honran la herencia. Otros argumentan que son símbolos racistas del oscuro legado de esclavitud de Estados Unidos. Si bien algunas ciudades ya han hecho esfuerzos para eliminarlas, otras han aprobado leyes para protegerlas.

El presidente Trump dice que triunfó con DACA

El presidente Donald Trump afirmó que su administración en realidad ganó el fallo de la Corte Suprema sobre la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), a pesar de que la Corte Suprema emitió una decisión 5-4 contra el intento de su administración de terminar el programa de la era Obama. El presidente también dijo que volverá a presentar el caso, algo que dijo en un tuit que haría después de que se dictara el fallo este jueves.

“Pero en realidad ganamos en DACA ayer. De hecho ganamos. Porque básicamente dijeron que ganaste, pero tienes que volver y rehacerlo. Es casi como, caramba, tu papeleo no fue bueno. Pero vamos a volver a llenarlo, pero no dejes que te afecte, todo saldrá realmente bien, todo saldrá bien”, dijo Trump en su mitin de campaña en Tulsa, Oklahoma, el sábado por la noche. “Regresaron y dijeron que no nos gusta lo que hiciste con tu papeleo esencialmente. Entonces lo estamos volviendo a llenar. La mayoría de la gente diría que perdimos. No perdimos. Lo estamos volviendo a llenar.

En un fallo de 5-4 el jueves, la Corte Suprema bloqueó el intento de la administración Trump de poner fin a un programa de la era Obama que protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos y les permite trabajar en EE.UU.

La pregunta central ante la Corte Suprema fue cómo la administración finalizó el programa, no su legalidad. El presidente del tribunal, John Roberts, discrepó con la forma en que Trump trató de terminar con DACA, pero dejó abierta la posibilidad de que la administración hiciera otro intento.