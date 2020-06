Fauci advierte que el ‘sesgo anticiencia’ es un problema en Estados Unidos

Noticias CNN

(CNN) — El grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca ha estado fuera de la vista pública mientras el presidente Donald Trump ha mostrado la urgencia de superar la pandemia, minimizar las recientes oleadas en los casos de covid-19 en algunos estados y hacer que los estadounidenses vuelvan a trabajar.

Pero el principal experto en enfermedades infecciosas del país, el Dr. Anthony Fauci, ha estado advirtiendo a los estadounidenses sobre el riesgo de una mayor propagación del virus.

El miércoles, Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, se unió al podcast del Departamento de Salud y Servicios Humanos delos Estados Unidos “Learning Curve” y dio su experiencia en la pandemia y el proceso de desarrollo de vacunas.

También defendió las órdenes de quedarse en casa y dijo que habían salvado “millones de vidas”, y llamó la atención sobre el sesgo contra la ciencia y el impacto desproporcionado que el virus está teniendo en la comunidad negra.

Sobre el “sesgo contra la ciencia” en Estados Unidos

Fauci dijo que el “sesgo contra la ciencia” en el país puede ser problemático.

“Uno de los problemas que enfrentamos en Estados Unidos es que desafortunadamente hay una combinación de un sesgo anticientífico que las personas —por razones que a veces son inconcebibles y no comprensibles— simplemente no creen en la ciencia y no creen en la autoridad”, dijo Fauci.

“Entonces, cuando ven a alguien en la Casa Blanca, que tiene un aire de autoridad, que está hablando de ciencia, que hay algunas personas que simplemente no creen eso, y eso es desafortunado porque, ya sabes, la ciencia es verdad”, dijo Fauci.

“Es sorprendente a veces la negación que existe. Es lo mismo que hace que las personas que son antivacunas, que no quieren que las personas se vacunen, a pesar de que los datos indican claramente la seguridad de las vacunas”, agregó Fauci. “Eso es realmente un problema”.

Trump ha ignorado con frecuencia el asesoramiento de expertos, y a menudo la orientación de su propia administración, durante la pandemia. Durante mucho tiempo promocionó el uso del medicamento contra la malaria hidroxicloroquina como tratamiento para el covid-19 a pesar de la falta de evidencia médica, y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) revocó su autorización de uso de emergencia para el medicamento a principios de esta semana. En abril la sugerencia de Trump de ingerir desinfectante como tratamiento potencial —que luego dijo que estaba bromeando— fue rápidamente denunciada por expertos médicos. Y se ha negado a usar máscaras faciales en público a pesar de la creencia generalizada de que hacerlo disminuye la propagación del virus.

Trump no se responsabiliza por mal uso de desinfectantes

La vacuna aún está en proceso

El proceso de Estados Unidos de llevar a una vacuna candidata contra el coronavirus a un ensayo de Fase 1 sucedió a una velocidad récord, según Fauci.

Fauci dio crédito a los chinos por publicar la secuencia en la base de datos abierta el 10 de enero, y al día siguiente, Estados Unidos dijo: “Tenemos que hacer algo con esto”. El 15 de enero, Estados Unidos comenzó el desarrollo de una vacuna candidata, dijo Fauci.

“Sesenta y dos días después, tuvimos un producto que pusimos en ensayo clínico, en una Fase I para ver si era seguro y si induce a una respuesta inmune. Eso es abrumadoramente el más rápido que se haya hecho”, dijo Fauci.

El experto dijo que hay varios pasos para desarrollar una vacuna, pero la razón por la que pudieron hacerlo tan rápido es “que procedimos a lo que se llama ‘en riesgo’” para las finanzas.

“Lo que sucede es que, en la forma estándar de desarrollar una vacuna, no saltas a invertir en el siguiente paso hasta que estés bastante seguro de que el paso en el que estás trabajando está funcionando”, dijo Fauci.

“Dado el hecho de que necesitábamos hacer esto lo más rápido posible sin sacrificar la seguridad o la integridad científica, el gobierno federal se asoció con varias de estas compañías y dijo: ‘Adivina qué, vamos a avanzar rápido y vamos a suponer que vamos a tener éxito. Y si lo tenemos, nos habremos ahorrado varios meses. Y si no lo tenemos, lo único que hemos perdido es dinero. Pero es mejor perder dinero que perder vidas al retrasar la vacuna’. Entonces, en este momento, los datos iniciales del estudio mostraron eso. Me hace cautelosamente optimista de que podamos inducir una respuesta que sea protectora”.

OMS: 11 vacunas contra el covid-19 son probadas en humanos 1:36

El covid-19 está impactando desproporcionadamente a los estadounidenses negros

Las desigualdades sociales se encuentran entre los factores detrás de por qué la comunidad negra en Estados Unidos ha “sufrido desproporcionadamente” de covid-19, dijo Fauci.

“Las personas negras han sufrido desproporcionadamente por la enfermedad del coronavirus. Han sufrido porque su tasa de infección es más alta debido a la naturaleza del estado económico en el que muchos de ellos se encuentran como estar trabajando afuera, sin poder estar físicamente separados”, dijo.

“Y luego, cuando se infectan, dados los determinantes sociales de la salud de ellos, tienen una mayor incidencia de enfermedades como la hipertensión, la obesidad y la diabetes”, dijo Fauci. “Corren un riesgo mucho mayor de sufrir las consecuencias nocivas, incluida la muerte”.

Los determinantes sociales de la salud incluyen las condiciones en las que las personas nacen y viven, que pueden afectar su salud y las complejas estructuras sociales y sistemas económicos que dan forma a estas condiciones, incluida la discriminación en el acceso y la calidad de la atención médica, entre otros factores.

Ronda global de noticias de coronavirus este 7 de abril 1:32

Sobre las medidas de cierre de Estados Unidos

Fauci defendió las políticas de cierre en Estados Unidos y en todo el mundo durante la pandemia por haber salvado “millones de vidas”.

“Cuando das consejos sobre lo que deberías estar haciendo, ¿deberías estar ahí afuera, deberías haber hecho cierres antes o después? Quiero decir, la gente se confunde. Y dicen: ‘Guau, ya sabes, cerramos y causamos una gran interrupción en la sociedad. Causamos un gran dolor económico, pérdida de empleos ‘”, dijo Fauci.

“Pero si miras los datos, ahora que los documentos han salido literalmente hace dos días, el hecho de que cerramos cuando lo hicimos y lo hizo el resto del mundo, ha salvado cientos de millones de infecciones y millones de vidas”, dijo Fauci. “Y, sin embargo, hay quienes dicen: ‘Cerraste, hiciste cosas destructivas al perturbar la economía’. Y otros dicen: ‘Bueno, si evitas tantas infecciones cerrando, ¿por qué no cerraste dos semanas antes? Podrías haber salvado muchas más vidas’”.

Un estudio, publicado la semana pasada en la revista Nature, descubrió que si las políticas de cierre a gran escala —como ordenar a las personas quedarse en casa y cerrar las escuelas— no se hubieran implementado después de que la pandemia del coronavirus llegara a Estados Unidos, habría aproximadamente 60 millones más de infecciones por coronavirus en todo el país.