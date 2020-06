¿Por qué China y la India están peleando por una franja inhóspita del Himalaya?

Noticias CNN

Hong Kong (CNN) — Después de más de cuatro décadas de ruidos de sables y pequeños rifirrafes, una disputa fronteriza entre China y la India nuevamente se ha vuelto fatal.

Al menos 20 soldados indios murieron el lunes en una sangrienta batalla con soldados chinos en el valle de Galwan, cerca de Aksai Chin, un área controlada por China pero reclamada por ambos países. No está claro si murieron soldados chinos o cuántos. Ambas partes han acusado a la otra de sobrepasar la frontera de facto, la Línea de Control Actual (LCA) que se extiende a lo largo del sector occidental del valle. Sin embargo, los detalles del encuentro siguen siendo confusos y es posible que nunca estén completamente claros.

Los dos vecinos con armas nucleares ahora intentan una rápida desescalada de las tensiones, incluso cuando algunas voces patrioteras y agresivas en ambos países exigen un mayor desafío y agresión. Por su parte, China ya había trasladado grandes cantidades de soldados y armamentos a la región, mientras que India también habría reforzado su posición, aunque Nueva Delhi ha expresado menos su opinión sobre su fuerza militar allí.

Aksai Chin, el área en disputa, es reclamada como parte de Xinjiang por China y Ladakh por India. Fría e inhóspita, cubierta de nieve con temperaturas alrededor de cero, incluso en verano, ubicada en lo alto del Himalaya, la altitud promedio es de 4.200 metros, casi el doble de la altura donde comienza el mal de altura, lo que significa que cualquier humano en el área debe sufrir una aclimatación tediosa y gradual o sufrir dolores de cabeza, náuseas y fatiga.

La altitud y las temperaturas bajo cero pueden haber contribuido al número de muertos del lunes. El ejército indio inicialmente confirmó tres bajas, pero luego dijo que 17 soldados adicionales “expuestos a temperaturas bajo cero en el terreno de gran altitud han sucumbido a sus heridas”.

En su libro sobre la región, el historiador británico Neville Maxwell lo describe como “una tierra de nadie, donde nada crece y nadie vive”. Y, sin embargo, India y China entraron en guerra por ella en 1962, dejando miles de muertos en ambos lados, y entre ese conflicto de un mes y la escaramuza del lunes, la región vio numerosas peleas y pequeños enfrentamientos entre guardias fronterizos y declaraciones indignadas en las que Beijing o Nueva Delhi acusa al otro de intentar sobrepasar la frontera de facto.

Entonces, ¿por qué el área es tan importante para ambos?

Territorio en disputa

La Línea de Control Actual, la frontera de facto poco definida, surgió de la guerra fronteriza sinoindia de 1962, que fue provocada por desacuerdos territoriales históricos de larga data.

Como Maxwell escribe en su libro “La guerra de China en India”, la soberanía sobre la región de Aksai Chin siempre ha sido algo confusa.

Durante gran parte del siglo XIX, el Himalaya fue el foco de la rivalidad militar y política entre los tres imperios de Rusia, Gran Bretaña y China, y los tres reclamaron varias partes de la región. La descolonización solo trajo consigo más confusión y antipatía, particularmente después de que Pakistán se separó de la India a raíz de la independencia.

Aksai Chin es parte de la gran Cachemira, y después de la sangrienta guerra entre Pakistán e India en 1947 que resultó en la división de esa región, la frontera entre China e India quedó mal definida.

India afirma que la región es parte de Ladakh, un territorio remoto y montañoso en el valle oriental de Cachemira que fue hasta el año pasado parte del estado semiautónomo pero controlado por los indios de Jammu y Cachemira, la parte de la región disputada más amplia que terminó arriba en el control indio después de la guerra de 1947 con Pakistán.

“Si bien la India reconoció la llamada ‘línea McMahon’”, un remanente de la era colonial británica, el analista Larry Wortzel escribe en un informe militar de Estados Unidos, “China nunca lo aceptó formalmente, optando en su lugar por las ‘fronteras de la costumbre’ que habían existido entre pueblos contiguos durante décadas anteriores”.

Esto creó un statu quo incómodo que persiste en la actualidad, donde ninguna de las partes está de acuerdo con la frontera, ambas acusan regularmente a la otra de sobrepasarla o tratar de expandir su territorio, y es fácil encontrar excusas para el conflicto.

Catalizador de conflictos

La génesis de la crisis actual, según Harsh V. Pant, profesor de Relaciones Internacionales en el King’s College de Londres, se puede encontrar en la revocación de la India el año pasado del estatus especial otorgado a Jammu y Cachemira, y la división del antiguo estado indio en dos territorios.

“Desde entonces ha habido preocupaciones en China de que India dificultaría la vida de China en el futuro”, dijo Pant. “(La región) conecta a China con Pakistán, donde tienen el corredor económico. Les preocupa la revocación de la India (el estatus especial) y cómo India ahora está mirando a Ladakh estratégicamente. También les ha preocupado la construcción de infraestructura.”

La última gran crisis en la región, un enfrentamiento de un mes sobre el territorio en disputa de Doklam en 2017, también estuvo relacionada con la construcción de infraestructura.

“Antes solía estar principalmente en el lado chino (que construyó infraestructura) pero ahora India también ha estado aumentando la infraestructura a lo largo de su lado de la frontera”, agregó Pant.

Cualquier expansión india o fortificación significativa de su dominio sobre la región podría amenazar los objetivos geoestratégicos de China en Asia central, dijo Happymon Jacob, profesor asociado del Centro de Política Internacional, Organización y Desarme de la Universidad Jawaharlal Nehru de Delhi.

“China ha invertido más de US$ 60.000 millones (en el corredor económico) con Pakistán”, dijo, y agregó que este es un “elemento crucial” del plan comercial y de desarrollo de Franja y Ruta del presidente Xi Jinping.

El año pasado, India terminó una nueva carretera para todo clima que corre muy cerca de la Línea de Control Actual. El propósito de este camino es apoyar a las tropas a lo largo de la frontera, lo que les permite reabastecerse por carretera desde Daulat Beg Oldi, la pista de aterrizaje más alta del mundo. Esto sería de gran ayuda si India reforzara aún más su posición o construyera instalaciones militares en la frontera.

“Algunas señales sugieren que los avances recientes de China son una respuesta al nuevo camino, que perciben como un cambio en el status quo en la LCA”, dijo Aidan Milliff, experto en violencia política y Asia del Sur en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

“El status quo es realmente tolerable para ambos países, o al menos, su disgusto por el status quo no es tanto como para pagar el costo de arreglarlo”, agregó. “Todavía no me queda claro, como principio general, si estas disputas comienzan como provocaciones cuidadosamente calculadas o como pasos en falso y malentendidos”.

No hay espacio para el conflicto

Para todas las preocupaciones sobre posibles movimientos de soldados en ambos lados, cualquier conflicto en el área sería excepcionalmente difícil.

La ubicación de la última confrontación, el Valle de Galwan, es una meseta relativamente baja, donde los soldados pueden moverse más fácilmente. También fue el lugar de la disputa que inició la guerra de 1962.

Las condiciones durante el invierno, extremadamente frío con nieve intensa, pueden hacer que gran parte del área sea inaccesible, lo que significa que la ventana para maniobras es muy pequeña. Incluso durante el verano, cuando las condiciones son mejores, la altitud, el clima y las temperaturas hacen que todo sea más difícil, desde simples maniobras y movimiento de suministros, y mucho menos un conflicto militar en toda regla.

“Operar por encima de los 4.000 metros, como bien saben el Ejército de la India y el Ejército Popular de Liberación, cambia casi todos los aspectos de la guerra”, escribió Milliff, el experto del MIT, en War on the Rocks a principios de este mes. “Los soldados tardan días en aclimatarse a cualquier altitud superior a los 2.400 metros (un poco más alto que Santa Fe, Nuevo México), por lo que la velocidad a la que llegan los refuerzos puede ser más lenta que la velocidad de sus medios de transporte”.

Los riesgos de ascender demasiado rápido pueden ser potencialmente graves, incluso para jóvenes soldados sanos, incluidos los edemas pulmonares y cerebrales. “Durante la guerra fronteriza sino-india de 1962, algunas unidades indias se saltaron la aclimatación y procedieron directamente a altitudes extremas en Cachemira y Sikkim”, escribe Milliff. “Casi el 15% de los soldados en las unidades apresuradas desarrollaron edema pulmonar a gran altitud, una de las principales causas de muertes relacionadas con la altitud, que puede progresar desde los síntomas iniciales hasta la muerte en tan solo 12 horas incluso en individuos sanos.

Todo sufre a esta altitud. Los motores diesel tienen dificultades para operar, los helicópteros tienen que cortar sus cargas y la cantidad de suministros necesarios para mantener sanas a las tropas es mucho mayor. Incluso disparar puede ser más difícil, ya que la artillería y las armas de fuego requieren miras especiales para hacer frente al aire más delgado.

“Incluso si la altitud no fuera un factor, el terreno a lo largo de la frontera entre India y China aún complicaría las operaciones militares”, dijo Milliff.

“La meseta del Himalaya no es plana como el frente central en Europa, ni necesariamente se puede conducir en tanques como los desiertos en Iraq o a lo largo de la frontera entre el oeste de India y el sur de Pakistán”.

Con los dos ejércitos curando sus heridas y reanudando los protocolos de desescalada, la atención se centrará ahora en Delhi y Beijing y si pueden evitar que la disputa actual se descontrole en un conflicto difícil y costoso.

Vedika Sud, Manveena Suri y Ben Westcott contribuyeron reportando.