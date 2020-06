Muere Bob, el “increíble” gato callejero que inspiró libros y una película

Noticias CNN

(CNN) –– Un famoso gato callejero que ayudó a un adicto sin hogar en recuperación, e inspiró una película y varios libros murió cerca de los 14 años.

James Bowen, quien se recuperaba de su adicción, descubrió en 2007 a Bob, un gato abandonado y herido.

Bowen cuidó de este gato atigrado y lo llevó a su lado mientras tocaba música en la calle y vendía The Big Issue —una revista empresarial distribuida por personas sin hogar— en las calles de Londres.

La historia del vínculo poco probable entre el gato y Bowen, así como la vida de él, inspiraron el primer libro de Bowen, Un gato callejero llamado Bob. Luego vendrían varias secuelas: El mundo según Bob, Un regalo de Bob y El pequeño libro de Bob.

Los libros vendieron ocho millones de copias, según la editorial Hodder & Stoughton, y un total de 8,18 millones de euros (unos 10,3 millones de dólares). La historia también fue la base de una película en 2016, protagonizada por Bob como él mismo.

“Bob me salvó la vida. Es tan simple como eso. Me dio mucho más que compañía. Con él a mi lado, encontré una dirección y un propósito que me faltaban”, dijo Bowen en un comunicado publicado por Hodder & Stoughton, el cual confirmó la muerte de Bob a “por lo menos los 14 años”.

“El éxito que logramos juntos a través de nuestros libros y películas fue milagroso. Él conoció a miles de personas, tocó millones de vidas. Nunca ha habido un gato como él. Y nunca lo volverá a haber”, añadió.

Steven MacKenzie, editor de especiales de The Big Issue, rindió homenaje a Bob, el “gato increíble”, en un artículo publicado en el sitio web de la revista.

“Todos nosotros en The Big Issue nunca olvidaremos el impacto que Bob tuvo no solo en la vida de James, sino también en muchos de nuestros proveedores que pudieron relacionarse su historia. Las ediciones que tuvieron a Bob en la portada siempre fueron las más vendidas, y los distribuidores esperaban con ansias poder vender esos números y hablando con clientes que también eran fanáticos”, escribió.

“Nuestras condolencias están con James y todos los demás que fueron conmovidos por este gato increíble”, añadió.