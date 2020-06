Dile a Siri que te están deteniendo y este acceso directo del iPhone grabará tu intercambio con la policía

Noticias CNN

(CNN) — En medio de las protestas generalizadas y la ira por la brutalidad policial, gana popularidad un acceso directo de iPhone que permite a los usuarios que graben automáticamente sus interacciones con la policía si son detenidos.

Al decir “Siri, me están deteniendo”, el atajo —que el usuario primero debe instalar— pausará la música que se esté reproduciendo, reducirá el brillo del teléfono, encenderá el modo “no molestar” para bloquear las llamadas entrantes, abrirá la cámara frontal e iniciará una grabación de video.

También enviará un mensaje a un contacto previamente designado para hacerle saber que lo están deteniendo y cuál es su ubicación. Una vez que pausa la grabación, enviará una copia del video al contacto y le dará la opción de mandarla a su iCloud o Dropbox.

El atajo “Policía” fue creado inicialmente en 2018 por el redditor Robert Petersen, pero se ha actualizado recientemente para corregir cualquier error y ahora se llama el atajo “Me están deteniendo”.

“Solo quería una manera de que cualquiera tuviera pruebas de su versión de los hechos en el improbable caso de que algo inesperado ocurriera durante una interacción con la policía”, dijo Petersen a KCTV, afiliada de CNN, el año pasado. “Y si una en 10.000 personas encuentra útil mi atajo, estaré encantado”, agregó.

El acceso directo recibió atención cuando se lanzó hace dos años, pero ha estado ganando fuerza en las redes sociales debido al abrumador llamado a una reforma policial impulsado por la muerte de George Floyd, un hombre negro que falleció después de que un agente de policía se arrodillara en su cuello por casi nueve minutos.

Apparently iphones have a police shortcut link and it does a bunch of things when you tell Siri you’re pulled over…?

This is REALLY important if it’s legit, all my iphone ppl need to watch this and share. pic.twitter.com/Dp7E3Uj2So

— DesiBAE aka Big Horchata (@sarcasticstyle) June 10, 2020

Cómo descargarlo

Hay algunos pasos que deberáa seguir para instalar el acceso directo.

Paso 1: para configurarlo, primero descarga la aplicación Shortcuts (“Accesos directos”) en tu iPhone.

Paso 2: Luego debe ejecutar otro acceso directo en la aplicación “Accesos directos”. Si tocas donde dice Gallery (“Galería”) en la esquina inferior derecha, verás otros accesos directos que puede ejecutar.

Paso 3: A continuación, ve a la configuración y desplázate hacia abajo hasta Shortcuts (“Accesos directos”). Aprétalo y luego activa Allow Untrusted Shortcuts (“Permitir accesos directos no confiables”).

Paso 4: Abre este enlace en Safari para descargar el acceso directo I’m getting pulled over (“Me están deteniendo”). Toca Get Shortcut (“Obtener acceso directo”).

Paso 5: una vez que se abre, desplázate hacia abajo y toca Add Untrusted Shortcut (“Agregar acceso directo no confiable”).

Paso 6: Elige un contacto o contactos a los que quiera enviar su ubicación y una copia de la grabación de video. Luego toca listo.