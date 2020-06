Los Oscar se reprograman por primera vez en 40 años

Noticias CNN

(CNN) — La noche más importante del cine se reprograma por primera vez en 40 años debido a la pandemia de coronavirus.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el lunes que la versión 93º de los Oscar ya no tendrán lugar el 28 de febrero como estaba previsto.

En cambio, la junta de gobernadores dijo que el espectáculo tendrá lugar el 25 de abril de 2021.

“Durante más de un siglo, las películas han jugado un papel importante en consolarnos, inspirarnos y entretenernos en los momentos más oscuros. Ciertamente tienen esto este año. Nuestra esperanza, al extender el período de elegibilidad y nuestra fecha de entrega de premios, es proporcionar la flexibilidad que los cineastas necesitan para terminar y estrenar sus películas sin ser penalizados por algo que está fuera del control de todos”, dijeron en una declaración conjunta el presidente de la Academia, David Rubin, y la directora ejecutiva de la Academia, Dawn Hudson.

Además de la demora, la Academia acordó extender la ventana de elegibilidad para películas, que generalmente corresponde al año calendario. Para los Oscar de 2021, la nueva ventana se extenderá hasta el 28 de febrero de 2021.

Los plazos de presentación también se han retrasado.

ABC y los productores no han dicho cómo el retraso o las recomendaciones de mitigación del coronavirus en curso afectarían el formato de la transmisión real.

“Nos encontramos en un territorio desconocido este año y continuaremos trabajando con nuestros socios en la Academia para asegurar que el espectáculo del próximo año sea un evento seguro y de celebración que también capture la emoción de la apertura de la Academia del Museo del Cine”, dijo Karey Burke, presidenta de ABC Entertainment.

El Academy Museum of Motion Pictures, que debía abrir el 14 de diciembre de 2020, ahora abrirá el 30 de abril de 2021.

La última vez que se pospusieron los Oscar fue en 1981, cuando la ceremonia se retrasó 24 horas debido a un intento de asesinato del presidente Ronald Reagan.

Los ajustes a la ceremonia de 2021 se producen aproximadamente tres meses después de que la propagación del coronavirus comenzó a afianzarse en Estados Unidos y el resto del mundo, interrumpiendo todas las facetas de la vida, incluida la industria del entretenimiento.

MIRA: La Academia cambia reglas de los Oscar por pandemia de covid-19

Desde entonces, casi todos los aspectos de la producción de cine y televisión se han retrasado o tuvieron que reinventarse, desde estrenos de películas hasta festivales de cine.

Tribeca Enterprises y YouTube se unieron para un festival de cine virtual de diez días llamado We Are One: A Global Film Festival a fines del mes pasado, pero el evento estuvo lejos de los típicos asuntos de producción de contendientes al Oscar que definen el calendario de la temporada de premios.

Mientras tanto, a medida que los cines se cerraron en todo el país, los calendarios de lanzamiento se cambiaron, alterando de manera sin precedentes la temporada de películas de verano. El resultado es un calendario repleto de lanzamientos de fin de año.

Algunas películas de verano muy esperadas como “Wonder Woman 1984” y “Black Widow” han trasladado sus lanzamientos al otoño, que a menudo está ocupado por películas que estarán en plena competencia en la temporada de premios. (Por supuesto, ha habido excepciones a esto).

Queda por ver si las películas con nuevas fechas se lanzarán según lo programado.

Algunas películas han adoptado un enfoque solo digital para sus lanzamientos en respuesta a la pandemia.

La Academia modificó sus reglas para permitir que se incluyeran esas películas.

La medida se describió como una concesión única.

Los British Academy Film Awards también cambiarán las fechas, se anunció más tarde el lunes. Los BAFTAS se llevan a cabo tradicionalmente dos semanas antes de los Premios de la Academia y ahora están programados para el 11 de abril de 2021.