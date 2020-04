El mensaje de esta doctora a sus hijos: “Si me pierden por el covid-19, quiero que sepan que mamá se esforzó mucho”

Noticias CNN

(CNN) – Tras un fin de semana de guardia en un hospital de la ciudad de Nueva York, una médica publicó un emotivo mensaje para sus hijos con una perspectiva honesta y cruda de lo que implica ser un trabajador de la salud en la primera línea del brote de coronavirus.

“Mis bebés son demasiado pequeños para leer esto ahora”, tuiteó la Dra. Cornelia Griggs. “Y apenas me reconocerían cuando uso mi equipo (de protección). Pero si me pierden por COVID, quiero que sepan que mamá se esforzó mucho por hacer su trabajo. #GetMePPE #NYC”.

My babies are too young to read this now. And they’d barely recognize me in my gear. But if they lose me to COVID I want them to know Mommy tried really hard to do her job. #GetMePPE #NYC pic.twitter.com/OMew5G7mjK

— Cornelia Griggs, MD (@CorneliaLG) March 29, 2020

La Dra. Griggs, miembro de cirugía pediátrica en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, le dijo a John Berman de CNN que fue un fin de semana largo y agotador para ella y sus colegas.

“Caminando hacia el fuego”

El tuit llamó la atención de muchos, incluida la artista de hip-hop, Missy Elliot.

“¡Vamos a decir en voz alta que tus bebés leerán esto y tú estarás cerca para contarles sobre tu valentía y la de los demás! Gracias por tu arduo trabajo para ayudar a salvar vidas”, tuiteó Elliot.

Gracias a una enfermera de un hospital en el estado de Washington, una mujer pudo despedirse por FaceTime de su madre que murió por el nuevo coronavirus

Griggs señaló que cree que su foto para sus dos hijos conmovió a las personas porque su mensaje “reflejó lo que muchos trabajadores de la salud, especialmente en Nueva York, están sintiendo en este momento”.

Pero a pesar de los mensajes de apoyo, Griggs aseguró que no se siente valiente.

“Despertarse y caminar hacia el hospital puede ser como caminar hacia el fuego”, relató. “Me siento asustada todos los días, pero todavía estoy muy decidida a ir a trabajar cada día y hacer el trabajo que hay que hacer porque todavía amo mi trabajo”.

Griggs dijo que los hospitales de la ciudad todavía necesitan urgentemente equipos de protección personal (EPP) para los trabajadores de la salud y que le gustaría ver un esfuerzo continuo para asegurar más.

“Pero no será solo el EPP el que se nos acaba”, agregó. “Necesitamos centrarnos en muchas otras cadenas de suministro, incluidos medicamentos críticos, más respiradores artificiales y más máquinas que pueden proporcionar diálisis a los pacientes”.

Una cosa permanece constante para Griggs durante este tiempo. Ella dijo que la camaradería en todo el hospital entre el personal es inspiradora.

‘Quedarse en casa es salvar una vida’

Griggs y su esposo, quien también es trabajador de la salud, recientemente hicieron sus testamentos.

“No fue algo que hicimos por pánico, solo queríamos estar preparados”, señaló. “Creo que es algo responsable de hacer como padres en este momento, porque ambos tenemos amigos que han contraído covid-19. Algunos se han recuperado y otros todavía están muy enfermos y algunos de nuestros colegas son pacientes en el hospital”.

Griggs añadió que aunque no parezca que la persona promedio no puede hacer mucho para ayudar, eso no podría estar más lejos de la realidad.

“Parte de ese papel es quedarse en casa, estar en confinamiento, aplanar la curva, darnos tiempo, mantener la línea”, dijo. “Tengo tantos amigos en casa que se sienten frustrados y claustrofóbicos, pero lo que todos hacen al quedarse en casa es salvar una vida”.