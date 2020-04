Netflix suspende la producción de “House of Cards” tras la denuncia de acoso sexual contra Kevin Spacey

Noticias CNN

(CNN) — La producción de la sexta y última temporada de “House of Cards” se paralizó después de que su estrella Kevin Spacey fuera acusada de agresión sexual contra un actor que dice que era menor de edad cuando ocurrió el presunto incidente.

“MRC y Netflix han decidido suspender la producción de la sexta temporada de ‘House of Cards’ hasta nuevo aviso para darnos tiempo de revisar la situación actual y abordar cualquier inquietud de nuestro reparto y equipo”, dijeron las compañías en un comunicado conjunto.

El actor Anthony Rapp le contó el domingo a BuzzFeed sobre un supuesto encuentro con Spacey en una fiesta en 1986. En ese momento, Rapp tenía 14 años y Spacey, según Rapp, hizo un avance sexual hacia él.

Spacey emitió un comunicado el domingo por la noche en el que afirmó no recordar el incidente, pero se disculpó por lo que dijo que habría sido un “comportamiento inapropiado de borracho”.

Netflix anunció el lunes que la sexta temporada de “House of Cards” sería la última del programa.

La decisión de finalizar la serie, según múltiples fuentes, se tomó meses antes de la acusación contra Spacey.