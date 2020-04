Dwayne Johnson, ‘The Rock’, canta la canción perfecta para lavarse las manos para los fanáticos de ”Moana”

Noticias CNN

(CNN) — Dwayne Johnson se está asegurando de que su hija menor se lave bien las manos con un poco de ayuda de “Moana”.

En un video publicado en Instagram, cubierto con una toalla, Johnson, también conocido como ‘The Rock’, compartió con sus seguidores su “refugio en casa, el ritual de papá antes de la ducha”.

“Antes de ducharme ahora, Baby Tia (mama mia) exige que le cante la parte de rap de mi canción ‘You’re Welcome’ de ‘Moana’, mientras le lavo sus manos”, escribió Johnson. “Hace unas semanas nos dimos cuenta de que la parte de rap de la canción es el momento perfecto para que tus pequeños se diviertan lavándose las manos”.

Johnson fue uno de los actores del elenco de la película de Disney de 2016.

“Manténgase sanos y seguros, mis amigos”, agregó en su publicación.

La próxima colaboración de Johnson con Disney es “Jungle Cruise”, una película basada en la atracción del parque temático.

El estreno de la película está previsto para mediados de este año, pero en una sesión de preguntas y respuestas durante el fin de semana, la estrella reconoció que esos planes podrían cambiar a medida que los cines permanezcan cerrados y los espectadores sigan siendo cautelosos en medio de la propagación de coronavirus.