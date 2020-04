¿Deberías o no usar una mascarilla durante la pandemia de coronavirus? Esto es lo que dicen los expertos en salud

Noticias CNN

(CNN) — ¿Deberías o no usar una mascarilla durante la pandemia de coronavirus? Esto es lo que dicen las organizaciones de salud y algunos de los mejores expertos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés): la organización recomienda que si no estás enfermo, “no necesitas usar una máscara facial a menos que estés cuidando a alguien que está enfermo”. Sin embargo, si estás enfermo, “debes usar una máscara facial cuando estés cerca de otras personas (por ejemplo, compartiendo una habitación o un vehículo) y antes de ingresar al consultorio de un proveedor de atención médica”, dijeron los CDC.

La Organización Mundial de la Salud: la OMS mantiene su recomendación de usar una mascarilla si uno está enfermo o cuida a alguien que está enfermo. “Las mascarillas usadas por el público en general no están entre las recomendaciones de la OMS”, dijo la organización.

Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia de Estados Unidos: Fauci dijo hoy que las mascarillas no deberían usarse como un sustituto del distanciamiento social, sino que pueden usarse como un suplemento. ”

Debido a cierta información reciente de que el virus puede propagarse incluso cuando las personas simplemente hablan en lugar de solo cuando tosen y estornudan, lo mejor que se puede hacer cuando estás afuera y no puedes mantener esa distancia de seis pies es usar algún tipo de cobertura facial”. Dijo además que el grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca está discutiendo activamente directrices sobre el uso de mascarillas.

Sanjay Gupta de CNN: Gupta explicó que las mascarillas podrían ayudar a las personas que tienen coronavirus pero no tienen síntomas de propagación del virus. “La forma de pensar sobre este problema de la mascarilla es que todavía no es realmente para las personas que no están infectadas. Esto es más para las personas que podrían estar infectadas y no lo saben, y para tratar de reducir la probabilidad de que lo contagien a otra persona”. Gupta hizo hincapié en que el distanciamiento social es la mejor manera de combatir la propagación del coronavirus, y dijo que las mascarillas modelo N95 deben reservarse para los trabajadores de la salud.