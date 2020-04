¿Quieres solicitar beneficios de desempleo que ofrece el gobierno de EE.UU.? Lee esto primero

Noticias CNN

(CNN) — Los beneficios de desempleo se están convirtiendo en un salvavidas financiero para millones de estadounidenses después de que sus empleadores cerraron sus puertas para ayudar a detener la propagación del coronavirus.

El creciente tsunami de despidos ha abrumado a los sistemas estatales de desempleo ya que un número récord de trabajadores intenta solicitar beneficios. No es probable que la situación mejore en el corto plazo.

El cuello de botella se produce luego de que el Congreso aprobara una expansión histórica de los beneficios por desempleo, pero los solicitantes deben poder presentar sus primeros reclamos antes de que los cheques puedan comenzar a llegar.

Las solicitudes de beneficio por desempleo se dispararon a 3,3 millones la semana pasada, el número más alto en la historia

La situación es tan mala que los gobernadores han comenzado a disculparse con las personas frustradas que no pueden presentar reclamos y tienen que esperar más por su dinero.

“Los beneficios de desempleo son extremadamente esenciales para apoyar a los trabajadores que intentan llegar a fin de mes y mantenerse conectados con el mercado laboral”, dijo Kali Grant, analista senior de políticas del Centro de Pobreza y Desigualdad de Georgetown.

Así es como funcionan los beneficios de desempleo

Las reglas varían según el estado, pero por lo general los empleados deben haber perdido sus trabajos por causas ajenas a su voluntad, tener un nivel mínimo de ingresos anteriores del empleo reciente, estar listos para tomar nuevos puestos de inmediato y seguir buscando trabajo activamente. Los estados ahora pueden renunciar a estos dos últimos requisitos, ya que cientos de millones de estadounidenses se quedan en sus hogares, y muchos estados han cerrado negocios no esenciales.

Quien es elegible para beneficios de desempleo también varía según el estado. No todos los trabajadores a tiempo parcial califican. Y los contratistas y trabajadores independientes tampoco suelen hacerlo, aunque el Congreso ha creado un programa de asistencia de desempleo pandémico que los cubre temporalmente.

La cantidad que podrías recibir depende de tus ingresos recientes y del estado en el que vivas, dijo Chad Stone, economista jefe del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas. Los beneficios varían de aproximadamente US$ 200 a US$ 550 por semana, en promedio, dependiendo del estado, y generalmente reemplazan aproximadamente el 40% de los salarios. Aunque el Congreso acaba de dar un empujón a esos cheques.

Es probable que el tiempo para presentar tu reclamo inicial se demore más tiempo, por lo que también se retrasará la aprobación debido a la gran cantidad de solicitudes, pero una vez hecho esto, se estima que tu primer pago llegará a tu cuenta bancaria en dos o tres semanas mediante depósito directo. Ya no tendrás que esperar una semana para que comiencen los beneficios, gracias al Congreso.

Si eres inelegible, puedes apelar, aunque es probable que ese proceso también demore más en estos días.

Esto es lo que el Congreso acaba de cambiar

En su reciente paquete de estímulo, el Congreso realizó varios cambios sin precedentes en el programa de seguro de desempleo.

Los trabajadores desempleados pronto recibirán US$ 600 adicionales por semana además de sus beneficios estatales, hasta por cuatro meses. Eso aumentará significativamente los pagos a las personas.

Los legisladores también agregaron hasta 13 semanas de beneficios extendidos, además de los programas estatales, que varían entre 12 y hasta 28 semanas.

Además, el nuevo programa de asistencia de desempleo pandémico amplía la elegibilidad a aquellos que están desempleados, parcialmente desempleados o que no pueden trabajar debido al virus y no califican para los beneficios tradicionales. Esto también incluye a contratistas independientes, trabajadores independientes y trabajadores de economía del trabajo. Los beneficios del programa pandémico reflejan lo que está disponible en el estado.

El Congreso también permitió a los estados relajar algunas de las reglas para facilitar la aprobación de solicitudes.

Los beneficios extendidos y el programa de pandemia terminan antes del 31 de diciembre.

Esto es lo que sucede cuando los solicitantes intentan presentar una solicitud

Sin embargo, poder presentar un reclamo es otra cuestión. No es agradable: los estadounidenses han recurrido a las redes sociales para criticar a sus agencias estatales de desempleo por fallar sitios web, mensajes de error, tiempos de espera interminables y señales de ocupado.

El caos ha llevado a varios gobernadores, incluidos Mike DeWine de Ohio y Andy Beshear de Kentucky, a acudir a Twitter en los últimos días para reconocer las frustraciones.

Nils Warren ha estado tratando de presentar un reclamo inicial en el sitio del Departamento de Oportunidades Económicas de Florida durante los últimos dos días, pero no puede superar los primeros pasos. El sistema en línea no permitirá que el ingeniero de audio restablezca su PIN, y no puede comunicarse con nadie en la línea directa. El sistema telefónico automatizado le dijo el miércoles que recibiría una llamada dentro de dos horas. Después de más de seis horas, sonó el teléfono, pero luego se desconectó rápidamente.

“Simplemente da vueltas y vueltas”, dijo sobre el sitio de la agencia. “O te arranca o recibes un mensaje de error. Es como el Día de la Marmota pero peor”.

El departamento, que recientemente retiró el sistema por mantenimiento varias veces, se disculpó en Twitter el miércoles por la dificultad que los floridanos han tenido para presentar sus reclamos.

Warren, quien vio desaparecer todos sus trabajos en centros de convenciones, reuniones y eventos deportivos a mediados de marzo, espera que los pagos por desempleo le ayuden a cubrir sus servicios públicos, alimentos y facturas de hipotecas para que no tenga que agotar sus ahorros. No espera ser reservado nuevamente hasta el verano.

Mientras tanto, el sistema en línea de Texas está tan sobrecargado que la Comisión de la Fuerza Laboral del estado recomienda que las personas presenten sus documentos a media noche o muy temprano en la mañana. El sitio web de la agencia señala que el uso es menor entre las 10 p.m.. y las 8 a.m.

En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo reconoció el martes que el sistema estatal no estaba cumpliendo con la demanda.

“Pido disculpas por las molestias. Debe ser irritante lidiar con eso”, dijo en una conferencia de prensa.

La semana pasada, el Departamento de Trabajo del estado recibió más de 8,2 millones de llamadas, en comparación con 50.000 en una semana típica. Su sistema de archivo en línea tuvo 3,4 millones de visitas, en comparación con 350.000 normalmente.

La agencia ha dedicado 700 personas a la línea directa de seguro de desempleo y está capacitando a cientos más. Ha ampliado el horario del centro de llamadas, ha agregado 20 servidores adicionales para aumentar la capacidad de su sitio web y está procesando aplicaciones el domingo.

El estado también está pidiendo a las personas que presenten la solicitud en ciertos días, según la primera letra de su apellido.

Aún así, incluso a altas horas de la noche, la página de la agencia advierte que puede tomar más de una hora para aplicar.

“El sitio está tan inundado que sigue fallando porque literalmente tienes cientos de miles de personas en cualquier momento tratando de ingresar al sitio”, dijo Cuomo.

“Se está agravando el estrés de las personas”, dijo. “Estás desempleado, estás intentando acceder a un maldito sitio web. No puedes acceder al él”.