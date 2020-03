El presentador de CNN Chris Cuomo es diagnosticado con coronavirus; continuará trabajando desde casa

Noticias CNN

(CNN Business) — El presentador de CNN, Chris Cuomo, dijo el martes que le diagnosticaron covid-19.

Cuomo dice que se siente bien y continuará presentando su programa “Cuomo Prime Time” a las 9 pm, ET, desde su casa.

“En estos tiempos difíciles que parecen ser cada vez más difíciles y complicados cada día, descubrí que soy positivo para el coronavirus”, escribió Cuomo en un mensaje en Twitter.

“He estado expuesto a personas en los últimos días que posteriormente dieron positivo y tuve fiebre, escalofríos y falta de aliento”, escribió. “Solo espero no contagiárselo a los niños y a Cristina. ¡Eso me haría sentir peor que esta enfermedad!”.

Chris Cuomo, presentador de CNN.

Cuomo estuvo más recientemente en las oficinas de CNN en el vecindario Hudson Yards en Nueva York el viernes pasado. Presentó el programa desde su casa el lunes y entrevistó a su hermano, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Los dos intercambiaron bromas fraternales sobre el lugar donde hace tiros en vivo el presentador.

Cuomo dijo el martes que estába “en cuarentena” en su sótano y que hará sus shows desde allí.

“¡Todos superaremos esto siendo inteligentes, duros y unidos!”, escribió en Twitter.

— Christopher C. Cuomo (@ChrisCuomo) March 31, 2020

El gobernador Cuomo habló sobre el resultado positivo de la prueba de su hermano en la sesión informativa diaria del estado de Nueva York el martes.

“Este virus es el gran ecualizador”, dijo. “Mi hermano, Chris, es positivo para coronavirus. Lo descubrí esta mañana”.

El gobernador dijo que su hermano Chris es su “mejor amigo” y agregó un poco de las bromas bondadosas por las que son conocidos: “Es joven; está en buena forma; es fuerte, no tan fuerte como cree, pero … Estará bien”.

“This virus is the great equalizer:”

Here’s what @NYGovCuomo said about “my best friend,” brother @ChrisCuomo, testing positive for Covid-19. “He will be fine.” pic.twitter.com/Lf91IIbseU

— Brian Stelter (@brianstelter) March 31, 2020

Los dos hermanos hablaron por teléfono el martes temprano. “Ahora está en cuarentena en el sótano”, dijo el gobernador. “Pero es muy divertido, me dice: ‘ni los perros bajarán’ al sótano”.

Este es el tercer caso de coronavirus que afecta el espacio de trabajo de CNN en Nueva York. Los empleados fueron notificados de otro caso a mediados de marzo.

Al igual que otras compañías de medios, CNN ha implementado cambios radicales en respuesta a la pandemia. La gran mayoría de los empleados de CNN han estado trabajando desde casa durante varias semanas. Los presentadores han trasmitido desde pequeños estudios y oficinas en el hogar. Y los espacios de oficinas se limpian regularmente.