Michelle Obama describe la rutina diaria de su familia durante su autocuarentena por el coronavirus

Noticias CNN

(CNN) — Netflix, las teleconferencias y las clases universitarias en línea son parte de la vida cotidiana de la familia Obama durante su autocuarentena de coronavirus, dijo Michelle Obama a Ellen DeGeneres en una llamada telefónica televisada publicada en Twitter.

Como sus hijas Malia y Sasha están en la universidad, la familia está tratando de establecer una rutina, dijo la ex primera dama.

“Solo estamos tratando de estructurar nuestros días”, dijo. “Todos están aquí: las chicas han regresado ya que las universidades están en línea, por lo que están en sus respectivas habitaciones haciendo sus clases en línea.

My friend @MichelleObama makes the world a better place. pic.twitter.com/0Bq82SRqUH

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 23, 2020

“Creo que Barack está… no sé dónde está. Estaba hablando por teléfono en una llamada en conferencia; acabo de terminar una telefonferencia… Solo estamos tratando de mantener una rutina, pero también tenemos un poco de Netflix and chill“.

Michelle Obama tiene consejos para los estadounidenses enclaustrados para ayudar a detener la propagación del coronavirus

Obama le dijo a DeGeneres que algo bueno puede salir de la crisis del coronavirus, al menos a nivel personal.

“Pero en el lado positivo, lo sé por nosotros, nos ha obligado a seguir sentados el uno con el otro, tener conversaciones reales, realmente hacernos preguntas y descubrir cómo mantenernos ocupados sin solo televisión o computadoras”, dijo. “Es un buen ejercicio para recordarnos que simplemente no necesitamos muchas de las cosas que tenemos”.